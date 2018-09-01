3 самых несчастных знака Зодиака в 2019 году

Станет ли 2019 год простым и комфортным для жизни? Астрология говорит, что будет по-разному. Кому-то повезёт больше, кто-то вынужден будет поднапрячься… И один из наиболее волнительных вопросов заключается в том, каковы самые несчастные знаки Зодиака в 2019 году. По-настоящему несчастным в этот период, к счастью, не будет никто, потому что определённая степень позитива присутствует в гороскопе каждого из знаков. А потому просто выделим тех представителей зодиакального пантеона, которым желательно задуматься над некоторыми аспектами своего гороскопа, чтобы избежать в 2019 году досадных ошибок.

Самые несчастные знаки Зодиака в 2019 году

Близнецы: неявные перспективы

В 2019 году Близнецы испытают на себе влияние оппозиционного Юпитера. Выразиться это может в ряде неприятных моментов – в возникновении юридических сложностей, в материальных проблемах, в трудностях в отношениях со своим окружением. Всё это, конечно, не способствует процветанию и скорым успехам. Однако такое влияние не фатально и вполне преодолимо. Необходимы же для этого осторожность в высказываниях и поступках, а также житейская мудрость. Близнецы, которые будут вести себя именно таким образом, могут не опасаться критичных проблем. Они проживут 2019 год сравнительно стабильно и на нормальном позитиве. Просто время от времени у них будет возникать ощущение, будто события невозможно спрогнозировать.

В начале года (январе-феврале) Близнецам следует быть внимательными, поскольку в этот период на них будет активно воздействовать Уран. Воздействие это выразится в том, что представители знака Близнецов окажутся в зоне эмоциональной турбулентности. У них будет присутствовать ощущение, что происходят перемены, и непонятно, окажутся они позитивными или нет. Опасаться чего-то тут оснований больших не будет, потому что влияние Урана в целом окажется позитивным. Однако неизвестность может тревожить, заставляя предпринимать неверные шаги и произносить не те слова. Так что начать свою жизнь в 2019 году им желательно с внутренним настроем на оптимизм и радостное восприятие действительности.

Рак: неоправданные ожидания

Проблемой для Раков в 2019 году станут их фантазии. Причём пытаться уговаривать их не строить утопических планов, не витать в облаках и т.д., бессмысленно, потому что к этому их будет подталкивать влияние ретроградного Нептуна, которое они будут ощущать всю вторую половину года. Впрочем, и в этом случае можно спорить о том, что стакан наполовину пуст и в то же время наполовину полон. Ведь в первой половине года этого влияния не будет! Так что всё совсем не плохо.

В конце года (в декабре) к оппозиции Нептуна прибавится ещё и негативное воздействие со стороны Юпитера. Это усилит риски ошибок и внешних препятствий. И чтобы нивелировать негатив планет, в этот период Ракам рекомендуется «залечь на дно» и не принимать ответственных решений, не начинать новых проектов, не совершать крупных покупок.

Помимо прочего, на Раков будет действовать Уран, находящийся в оппозиции. Это потенциально тоже может создавать им жизненные трудности. Однако их тоже вполне возможно избежать. Для этого следует постараться избегать подчёркнутой демонстрации своей индивидуальности, а также таких проявлений характера как амбициозность и гордость.

Козерог: вынужденные перемены

Весной (в конце апреля) Сатурн для Козерогов станет ретроградным. Эта планета, которая является их покровителем, в период до середины сентября повлияет на них сложно, заставляя испытывать сомнения, соблазны, желание больше говорить, чем делать. А это означает вероятность принятия неправильных решений, а также ситуаций, которые могут подпортить имидж. Поэтому Козероги в это время должны быть предельно собранны и внимательны, чтобы не наделать того, о чём впоследствии придётся сожалеть.

Моменты напряжения могут создать и дни, когда в знаке Козерога будут происходить солнечные затмения. Это произойдёт дважды – 6 января, а затем в конце года, 26 декабря. Непосредственно эти дни и несколько ближайших дней до и после затмений способны принести в жизнь Козерогов немало проблем, если те не воздержатся от активной деятельности. Для того же, чтобы избежать их, людям этого знака рекомендуется не участвовать в делах, содержащих элемент риска, не совершать поездок (особенно дальних), не подписывать важных бумаг. Лучше в те периоды приналечь на чтение, изучение полезной информации, на прикладную деятельность (например, в саду).