Самые сильные знаки Зодиака: Топ-12

Считается, что сильными личностями не рождаются, а становятся из-за жизненных обстоятельств, но часто на силу воли человека влияет и знак, под которым он родился. Так какие же самые сильные знаки Зодиака. Наш сайт решил подробно в этом разобраться.

Рейтинг сильных знаков Зодиака

Скорпион имеет сильную личность. Людей, рождённых под этим знаком Зодиака, тяжело сломить, так как каждая неприятность делает их только сильнее. Они никогда не останавливаются перед достигнутой целью, стремясь к большему. Со стороны кажется, что они несколько надменны, но на самом деле – это маска, потому что показать слабину они просто не могут, иначе Скорпион перестанет быть Скорпионом. Окружающим с ними бывает сложно, так как этот сильный знак не терпит слабости и ждёт того же и от других. Львы привыкли доминировать, так как с рождения они лидеры, которые ничего и никого не боятся. Они горды, упрямы и высокомерны – в этом их сила, которую довольно тяжело сломить. Но, если в их жизни появится человек, который переломит этот сильный знак Зодиака, то Лев просто скроется подальше от людских глаз, чтобы спокойно зализать нанесённые ему раны. Ведь на публике люди, рождённые под этим знаком, никогда не проявят свою слабость. Овны – это дети Марса – бога войны: они решительны, упорны и имеют довольно сильный характер. Овны упрямы, импульсивны, никогда не боятся выразить свою точку зрения. Такое поведение можно объяснить тем, что даже тот, кто отрицал их мнение, соглашается, что Овен был прав. Их сила заключается в природной энергии и самосознании. Однако этот знак всё же иногда теряет свою мощь, когда сталкивается с ударами судьбы. Но через время он берёт себя в руки и снова рвётся в бой, с лёгкостью преодолевая возникшие на пути преграды. Тельцы по натуре амбициозны и упорны, поэтому среди них есть как воины, добивающиеся своей цели несмотря ни на что, так и мудрецы, занимающие выжидательную позицию, принимая каждое поражение, как ступеньку к победе, которая обязательно произойдёт. Они преданны своим родным и близким, ради которых готовы горы свернуть. Сила этого знака в стабильности, им важно знать, что будет в ближайшем будущем. Если же что-то или кто-то внесёт в их жизнь коррективы, даже положительные, Тельцы становятся уязвимы, но до тех пор, пока снова не вернутся в прежнее русло. Рак – настойчивый знак, который никогда не прыгает выше своих возможностей, но при этом каждый раз делая их всё шире и шире. У людей этого знака всегда есть цель, к которой они идут маленькими шагами, но обязательно достигая её. Их сила в том, что их тяжело сбить с намеченного пути, но если вдруг это произойдёт, то этот знак может на какое-то время начать пятиться назад. Делает он это для того, чтобы найти ту точку, в которой он добился максимального успеха, чтобы начать всё сначала, чувствуя твёрдую почву под ногами. Козерог – терпелив, сдержан в эмоциях и упорен, он умеет ждать и в этом его сила. Сначала он ставит цель, затем всё тщательно продумывает, готовя необходимое для свершения задуманного, и лишь потом начинает действовать. И даже если на его пути и встречаются трудности, они его только закаляют. Когда соперник сдался, Козерог делает рывок и оказывается на пьедестале в роли победителя. Сбросить с него его может лишь какое-то резкое и непредвиденное обстоятельство, к которому Козерог был не готов. Водолей – индивидуалист. Это качество делает его сильнее перед другими. Он в меру упрям и упорен, всегда делает всё по-своему, и переубедить его в обратном никто не сможет. Никогда не идёт по проторённой дороге, прокладывая свою, что часто ценится окружающими. Однако именно его уникальность и нежелание идти на поводу у других и является его главной преградой на пути к успеху. Стрелец никогда не сдаётся, даже когда и нет причины идти вперёд. Под этим знаком Зодиака не рождаются оптимисты, скорее среди них много реалистов, усвоивших урок о том, что, если когда-то остановишься, то больше никогда не сможешь оказаться в том месте, к которому так стремился. Их сила в трудолюбии и спокойствии. Однако, если по какой-то причине они почувствуют себя ненужными обществу, то их идеальный мир рухнет, Стрельцы закрываются и уходят в себя, и вернуть их к прежней жизни довольно сложно. Рыбы считаются слабым знаком. Возможно, в обычной жизни они и допускают слабости и промахи, но только не на работе. Они вежливы и суперспокойны, но, как только задето их профессиональное «Я», они готовы на многое, чтобы получить желаемое. Проявят стойкость и хладнокровность – главные составляющие их силы, а после достижения поставленной цели снова следуют по привычному для них пути. Весы не самый сильный знак Зодиака, они часто, оказавшись в сложной ситуации, впадают в депрессию. Но всё же в них есть стержень – нечеловеческая выдержка: они знают, что каждая проблема делает их сильнее. После периода слёз в подушку они «надевают на себя плащ Терминатора» и идут навстречу неприятностям, отделавшись лишь мелкими царапинами. Близнецы – знак Зодиака, который нелегко справляется с невзгодами, встречающимися на их жизненном пути. Часто причиной их слабости является неумение сосредоточиться на чём-то одном, к тому же у них при большом круге друзей и приятелей нет того, кто бы их по-настоящему поддержал в сложную минуту. А ведь Близнецы нередко попадают в трудности и паникуют, прося помощи у других. Девы – самый слабый знак Зодиака, хотя со стороны кажется, что люди, рождённые под этим созвездием, очень сильные и способные на многое ради достижения поставленной цели. На самом деле, они не могут принять мир таковым, каков он есть, из-за чего просто плывут по течению, надеясь на то, что оно всё-таки вынесет их куда-то.

Безусловно, вышеприведённая информация не является истиной в последней инстанции, что человек, управляемый одним знаком, будет более волевым, чем тот, кто родился под иным созвездием. Если задуматься, то самые сильные знаки Зодиака те, кто не спешит доверять судьбе, а надеется только на себя.