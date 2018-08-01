6 самых красивых знаков Зодиака, от которых все без ума

На самом деле говорить о том, что существуют самые красивые знаки Зодиака – глупо. Ведь все люди по-своему прекрасны, что делает их уникальными и особенными. Но всё же согласно опросам различных модных журналов, есть шесть знаков Зодиака, которые выделяются на фоне других своим магнетизмом, загадочностью и неординарностью.

Самые красивые знаки Зодиака

Лев

Этот знак назван «Прекраснейший» за своё умение очаровывать. Причём удивительно, что этим качеством одарены все представители Львов, даже те, чью внешность и не назовёшь совершенной. Объяснить это можно лишь тем, что они обладают очаровательной улыбкой и прекрасным характером – щедры, лояльны, рядом с ними чувствуешь себя защищённым. Конечно, у них есть недостатки – это их желание быть лидером по жизни, которое превращает мягких кошечек Лёвушек в хищных Львов, не терпящих на своём пути препятствия, жестоко уничтожая противника. В эти моменты у них даже лицо искажается, приобретая злобную маску. Но всё это временно, очень скоро этот знак становится милым и притягательным. Ведь для них так важно быть обожаемым всеми.

Скорпион

Волшебная сила Скорпионов находится в их таинственном взгляде. Они умеют оказывать сильное психологическое влияние на других, делая это осознанно, поэтому умеют удерживать людей и даже манипулировать ими. Им нравится завораживать и наблюдать, как тает перед ними их «жертва». Что касается Скорпионих, то они любят устраивать охоту за своим сердцем: обожают смотреть, на что способны мужчины ради них. Но, что самое интересное, обычно они выбирают не сильнейшего, а того, кто ведёт себя креативнее. А то, что выбор всегда остаётся за Скорпионами – это факт, они не представляют, что кто-то будет выбирать их. Ведь по собственным меркам они - совершенство.

Стрелец

Часто Стрельцы внешне не привлекательны, но они изумительно красивы душой. Их харизма зашкаливает. Отношения с ними напоминают путешествие, завораживающее чувством свободы – они умеют развлекать и увлекать. С ними никогда не бывает скучно – сегодня Стрелец весёлый и жизнерадостный, а завтра задумчивый и таинственный, что сильно притягивает противоположный пол. Их цель - «покорить весь мир» - ими всегда достигается, к ним тянутся, им прощают то, что не прощают другим, им доверяют, их хотят видеть, слышать и чувствовать. Они излучают свет, наполненный теплом, весельем и радостью.

Козерог

Очарование Козерога сложное, но в то же время сильное – привлекает силой, решимостью и упрямством. Это амбициозный знак, который в первую очередь думает о карьере, а потом уже о личном, поэтому свой магнетизм по отношению к противоположному полу он использует ради своей единственной цели – комфортные жизненные условия, ну, а если партнёр сумеет их создать, то Козерог уж точно найдёт с ним общий язык, часто молча терпя недостатки второй половинки. Что касается Козерогов-женщин, то они обычно обладают нестандартной внешностью, но при желании они смогут подчеркнуть свои достоинства так, что мужчина не устоит перед ними. Однако им это не надо: завоёвывают чувства не внешней красотой, а умением себя правильно подать.

Водолей

Этот знак привлекателен не только внешне, но и внутренне, от них исходит неземная энергия, притягивающая взгляды и сердца. Кстати, довольно часто у этого знака не идеальна фигура, но именно недостатки и становятся их изюминкой: лишний вес делает их аппетитными, бледность – аристократичными, а угловатость – наивными. К тому же, этот знак тщательно ухаживает за собой – у них красивая кожа, которой хочется касаться снова и снова, уложенные волосы в естественную причёску, и приятный аромат тела. Водолей – это шедевр искусства, который все мечтают заполучить в свою коллекцию, но не всем это удаётся сделать – этот знак разборчив и надменен.

Рыбы

Красивый и притягательный знак, от которого исходит холодность, поэтому многие хотят её растопить своей любовью, отогреть и заставить быть счастливым. Они мечтательны, постоянно витают в облаках, что тоже привлекает окружающих, так как со стороны кажется, что они только что спустились с небес, где их одарили неземной силой и красотой. Их хочется разгадывать, но это выходит не у всех, а лишь у тех, кто обладает такой же тонкой натурой, как у Рыб. Кстати, у них прекрасный вкус, их вещи выглядят элегантно и стильно, что тоже привлекает окружающих.

Красота – это субъективное понятие: у каждого свой эталон привлекательности – кто-то любит за внешние данные, а кто-то - за природное очарование. Поэтому однозначно сказать, что самые красивые знаки Зодиака – Лев, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы, нельзя. Другие знаки не менее привлекательны и обаятельны, тому подтверждением масса счастливых и влюблённых друг в друга людей, считающих своего партнёра самым-самым очаровательным и обаятельным!