Самые неверные знаки Зодиака: Проверь, способен ли он на измену?

Сказать с уверенностью, что какие-то знаки Зодиака верные, а какие-то – суперизменщики, нельзя. Всё индивидуально и зависит от таких факторов, как время рождения, совместимость с другими знаками, половая принадлежность и, конечно же, возраст. К тому же, даже закоренелый ловелас может стать верным и честным своему партнёру. Несмотря на это астрологи всё же решили разобраться, какие самые неверные знаки Зодиака, и составили даже шкалу верности.

Самые верные и неверные знаки Зодиака

Самый верный знак Зодиака – Дева. Представители этого знака застенчивы и слишком ленивы, чтобы пойти налево. Они добрые и благородные, поэтому никогда не причинят боль своему любимому человеку, предав его. Девы ценят свою семью и очень переживают, узнав, что им изменил партнёр, к тому же, они часто прощают его измену. Представители этого знака могут начать отношения на стороне только в том случае, если перестают ощущать себя нужными второй половинке, поэтому и ищут того, кто будет их ценить и уважать.

Телец. Он никогда не предаёт, потому что к браку относится очень серьёзно. Когда он любит, то искусить его тяжело. Хотя существует пара причин, из-за которых он может всё-таки изменить – это влюблённость в другого человека или же ощущение, что им перестали интересоваться, так как для этого знака очень важно, чтобы вторая половинка была с ним на одной волне, чувствовала его, как себя. Кстати, Тельцы, даже решив сходить налево, никогда не рвут со своим законным партнёром - уходят ненадолго и незаметно, а потом снова возвращаются в семью.

Лев. Это ответственный знак Зодиака, который боится запятнать свою репутацию неверностью. Даже если появится возможность сходить налево, он этого не сделает, так как считает, что обманывать партнёра неправильно. К тому же, он ненавидит сцены ревности, поэтому и старается всеми силами избегать их. Но, если он узнает, что ему изменила вторая половинка, то в качестве мести он может использовать измену, чтобы как можно больнее ранить обидчика.

Рак. Он верит в семейные ценности, не может терпеть предательство и навряд ли предаст партнёра. К тому же, ему неприятно врать или хранить тайны. Если же он всё-таки решится на измену, то обязательно об этом расскажет своей второй половинке. А потом начнёт новые отношения, которые будут полны любви и положительных эмоций, исчезнувших во взаимоотношениях с предыдущим партнёром.

Козерог. Представители этого знака Зодиака очень строги по отношению к себе и своему партнёру, у них развито огромное чувство долга перед второй половинкой, поэтому они будут всегда верны ей. Конечно, если измена не поможет добиться карьерного успеха. Только ради своей цели Козероги могут рискнуть пойти налево, но душой они всегда будут со своим партнёром, к которому обязательно вернутся, чтобы по-прежнему его любить.

Весы. По своей природе Весы постоянно находятся в поиске, поэтому часто они разрываются между двумя партнёрами, делая так, чтобы все были счастливы. Уличить их в измене довольно нелегко. К тому же, Весы не привыкли хвастаться своими достижениями, изменяют тихо, чтобы никто и не знал, даже верные друзья, и не из-за большой страсти, а ради внимания, исчезнувшего со стороны второй половинки.

Овен. Люди, рождённые под этим знаком Зодиака, изменяют часто, но ко многим романам на стороне относятся несерьёзно – это мимолётное увлечение, о котором, кстати, можно даже рассказать второй половинке. Чтобы не допустить его измену, нужно постоянно подогревать в нём любовь: пока он питает горячие чувства к своей второй половинке, он будет с ней, но, охладев, он с лёгкостью уйдёт налево.

Скорпион. Назвать этот знак изменщиком сложно, он очень серьёзно относится к постоянным отношениям, к тому же ненавидит врать и выкручиваться. Но, если в браке не будет хватать страсти, то он будет искать того, с кем сможет её почувствовать, а для этого ему нужно влюбиться. Правда, признаться прежнему партнёру в том, что чувства уже охладели, ему сложно, поэтому длительное время он ведёт двойную жизнь, которая может привести его к новым отношениям или же вернуть к привычным.

Стрелец. Рождённые под этим знаком Зодиака – авантюристы, и измена для них – маленькое приключение. Соблазнять – это главная цель Стрельцов, поэтому измены у них случаются довольно часто. Но этот знак никогда не испытывает по этому поводу мук совести, ведь он, покорив высоту, возвращается в родное гнёздышко, чтобы почистить пёрышки. Стрельцы болтливы, поэтому все друзья и подруги всегда знают об их походах налево.

Рыбы. Этот знак можно назвать самым коварным изменщиком, так как, во-первых, он выкрутится из любой ситуации, а во-вторых, он всегда найдёт оправдание своим походам налево. Единственное, что может его мучить – чувство вины, но это не повод отказаться от измен. Радует только то, что с возрастом они остепеняются и растворяются в семье и своем партнёре.

Близнецы. Потенциально неверный знак, который чаще всего изменяет со своим другом, коллегой или деловым партнёром, поэтому стоит быть внимательнее к его частым деловым или дружеским ужинам. Единственное утешение для их вторых половинок – они никогда не заводят серьёзных романов, так как предпочитают лёгкость в отношениях и переменчивость. Сегодня они засыпают охапками цветов или поцелуями одного, а завтра уже другого понравившегося человека. Непостоянство – их второе «я».

Водолей. Этот знак никогда не будет принадлежать кому-то, ему это чуждо. Он порхает с одного цветка на другой, как бабочка, в поисках новизны. Он верит в любовь, но как только отношения становятся рутинными, его чувства тут же гаснут, как от ветерка пламя свечи. Ограниченность в свободе его давит, поэтому ему тяжело хранить верность одному человеку.

Безусловно, все мы желаем найти того, кто будет нам верным и честным. Но, как это сделать не известно никому: кто-то прислушивается к интуиции, кто-то обращается к гадалке, а кто-то к психологам. Однако не всегда услышанное помогает разобраться в этом вопросе. Надеемся, что вышеприведённая шкала верности всё-таки поможет вам найти свой идеал.