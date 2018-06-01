Самые богатые знаки Зодиака: кто же они?

Наверное, многим интересно знать, какие самые богатые знаки Зодиака? Считается, что земные знаки самые скупые, воздушные и огненные – любят тратить и всем рассказывать об этом, а вот водные представители зодиакальных знаков предпочитают инвестировать деньги в прибыльное дело. Но лучше подробнее узнать обо всех знаках.

Список самых богатых знаков Зодиака

Овен – любитель азартных игр

Овен – огненный знак, страстный и горячий не только в любви, но и в управлении деньгами. Представители этого зодиакального созвездия не раз пытались отложить денежную сумму, но обычно у них это редко получается. Женщины очень много тратят денег на услуги парикмахера, шопинг и другие удовольствия, мужчины же вкладываются в свою фигуру – спортивные занятия, тренажёрные залы, а также в автомобили и одежду, благодаря которой они выглядят стильно, мужественно и привлекательно. К тому же, Овны очень азартны, поэтому они с лёгкостью тратят огромные суммы денег, играя в казино, в надежде легко разбогатеть. Однако нельзя сказать, что они ужасные транжиры, у них всегда отложено на чёрный день.

Знаменитые и богатые Овны: Эл Гор и Мария Шарапова.

Телец – сам себе банк

Телец – земляной знак, который никогда не тратит деньги просто так, ради удовольствия, ведь главная цель для этого зодиакального знака – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому к финансам они относятся с большим уважением. Телец никогда не раскидывается деньгами, он их вкладывает в выгодные проекты, которые принесут в будущем немалые дивиденды. Но у представителей этого знака есть слабость – они безумно любят свой дом, поэтому легко смогут потратить огромную сумму на покупку красивой мебели или же бытовой техники. Также этот знак обожает поесть, в их бюджете отведена большая графа расходов на покупку кулинарных изысков, и красиво выглядеть – на красоту и создание модного лука они тоже не скупятся. Но всё это при условии – уверенность в целостности своего банковского счёта – он должен быть всегда солидным.

Знаменитые и богатые Тельцы: Дэвид Бекхэм и Королева Елизавета.

Близнецы – одна рука отдаёт, другая бережёт

Этот сумасшедший знак обожает тратить деньги, часто на друзей, которых у них очень много, ведь Близнецами управляет Меркурий – планета общения. Представители этого знака – натуры увлекающиеся, ради своего нового хобби они готовы потратить немалые деньги. К тому же, они обожают драйв, в котором, по их мнению, должны участвовать и друзья: даже если у тех нет средств для веселья, Близнецы, не задумываясь, все расходы возьмут на себя. Однако не стоит путать щедрость с безумием, они никогда не потратят последние средства, чтобы накормить бездомного, скорее они израсходуют их на себя – прекрасный пол купит драгоценности и бижутерию, а сильный – технику или путешествия. Что же касается их банковского счёта, то о его стабильности говорить не приходится.

Знаменитые и богатые Близнецы: Мэрилин Монро, Джонни Депп.

Рак – эмоции и деньги

Отношение к деньгам у Раков зависит от их настроения: иногда они очень внимательны к своим расходам, а иногда готовы расстаться с ними вчистую. Тот, кто живёт один, обычно не обращает внимания на свои траты, ведь все они на себя любимого. А вот семейные Раки обычно заботятся о том, чтобы всем членам семьи достались равные доли совместного бюджета, ну и немного больше им, ведь Рак должен быть уверенным в завтрашнем дне. Статья расходов женщин, рождённых под этим знаком, – это косметика, дети и домашнее хозяйство. Мужчины же инвестируют деньги в рынок недвижимости и путешествия. Иногда из-за своей природной эмоциональности они могут быть очень щедрыми!

Знаменитые и богатые Раки: Принцесса Диана, Лионель Месси, Принц Уильям.

Лев – вкладывание денег в радость

Лев – как истинный царь, находящийся под властью Солнца, очень любит быть в центре внимания, а для этого он тратит очень много денег. Он великодушный альтруист с благородной душой, который всегда придёт на помощь к своим друзьям, в том числе и в денежном плане. Опять же, всё это делается ради того, чтобы выделиться из толпы скупердяев. Мужчины-Львы много тратят денег на яхты, автомобили, часы и дорогие украшения, женщины – завсегдатаи ювелирных магазинов. У Львов всегда есть деньги, притом немалые, по-другому не может и быть, ведь они королевской крови!

Знаменитые и богатые Львы: Барак Обама, Дженнифер Лоуренс.

Девы – бережливость – их второе «Я»

Этот знак - самый разумный финансист: они знают цену деньгам, поэтому никогда не совершают необдуманных трат. Притом обдумывание происходит довольно навязчиво: они интересуются у друзей и знакомых, где выгодней купить определённую вещь, штудируют массу литературы и сайтов в поисках товара с наилучшим соотношением цена-качество, а также обходят куча магазинов, чтобы найти идеальный вариант. Женщины-Девы нерасточительны: они покупают самое необходимое и сугубо на распродажах. У мужчин есть такая черта, как «рисоваться» перед возлюбленной, в эти моменты они очень щедры. Произведя нужное впечатление, они возвращаются к своей бережливости – делают покупки первой необходимости, а также вкладываются в книги и культурное развитие – театры, выставки и т.п.

Знаменитые и богатые Девы: мать Тереза, Ясир Арафат.

Весы – деньги - вкус тщеславия

Деньги для этого знака связаны с желанием радоваться и наслаждаться жизнью, поэтому Весов и нельзя назвать скупыми, притом они любят делать дорогие подарки как себе, так и близким людям. Обычно все их траты связаны с эстетикой. Женщины обожают красивые и модные вещи, за которые готовы платить, не скупясь, они очень внимательны к своему гардеробу – всегда стильному и тщательно подобранному. Мужчины тоже предпочитают дизайнерскую одежду и предметы роскоши, поэтому они выглядят безупречно! Кстати, своим знакомым они тоже часто дарят дорогие и изящные вещи, не глядя на цену, ведь это такое удовольствие – нести красоту людям.

Знаменитые и богатые Весы: Джон Леннон, Серена Уильямс.

Скорпион – мистер непредсказуемость

Скорпион, по своей природе рациональный и независимый, всегда взвешивает свои финансовые возможности, не тратя лишнее, даже если сильно хочется. Но иногда на него нападает желание тратиться и остановить его невозможно – в такие периоды он готов транжирить всё, что было накоплено непосильным трудом. Потом, когда он всё-таки берёт себя в руки, то сразу же включает разум и успешно вкладывает оставшиеся деньги, взвешивая каждый свой шаг. Женщины-Скорпионы обычно инвестируют свои финансовые запасы в дорогостоящие картины, антиквариат или же другие культурные ценности, чего нельзя сказать о мужчинах – они могут купить машину своей мечты, но тут же её продать, потому что вдруг захотелось что-то другое.

Знаменитые и богатые Скорпионы: Пеле, Леонардо ди Каприо.

Стрелец – поверхностное отношение к деньгам

Этот знак не очень осторожен с деньгами – Стрельцы много тратят, часто залезая в крупные долги. Они любят жить на полную катушку, ни в чём себе не отказывая, не задумываясь о будущем. Иногда этот знак всё-таки переходит на режим экономии, но обычно это длится недолго, ему легче занять у одного, чтобы отдать другому, но и себя не обидеть, чтобы жить жизнью, полной удовольствий и привычных радостей. Женщины, рождённые под этим знаком, обычно тратятся на путешествия, спорт и красивую одежду, мужчины – вкладывают финансы в бизнес-проекты, которых у них масса.

Знаменитые и богатые Стрельцы: Тейлор Свифт, Бред Питт.

Козерог – осторожность во всём

Самый осторожный и мудрый знак, умело распоряжающийся финансами. Он никогда не совершает необдуманных покупок, всегда следит за своим банковским счётом, редко когда ходит по магазинам без необходимости. Если Козерог что-то решается купить, то ему эта покупка действительно нужна. Он не только к своим деньгам относится внимательно, но и к финансам своих родных, близких и друзей, готов даже читать лекции, если кто-то позволил себе залезть в долги или же приобрести дорогую покупку, которая серьёзно повредит бюджету. Мужчины-Козероги делают статусные покупки – престижные часы, модные и стильные офисные вещи, дорогие туфли, женщины – только предметы первой необходимости.

Знаменитые и богатые Козероги: Кейт Миддлтон, Тайгер Вудс.

Водолей – странное инвестирование

У Водолеев необычные отношения с деньгами, они редко когда задумываются о них, для них важнее быть счастливыми, но тем не менее у этого знака всегда стабильное финансовое положение. Они обожают делать подарки друзьям, а также проявляют щедрость при виде изысканных продуктов. Ещё у Водолеев есть такая черта, как забывчивость, именно из-за неё они и вынуждены влезать в кредиты: могут забыть, что потратили все деньги на покупку дорогой шубы, а потом оказывается, что у них нет средств на пропитание. Мужчины, рождённые под этим знаком Зодиака, безрассудны при виде техники, а женщины теряют голову в магазинах одежды.

Знаменитые и богатые Водолеи: Криштиану Роналду, Дженнифер Энистон.

Рыбы – проницательность и рационализм

Этот знак может быть суперосторожным в управлении деньгами, но вдруг тут же потратить всё на покупку своей мечты. Рыбы – щедры, внимательны, бескорыстны, особенно по отношению к беспомощным людям, у которых нет возможности заработать на жизнь. Именно среди Рыб множество волонтёров, отдающих последнее на нужды других. Женщины, рождённые под этим знаком, тратят много денег на продукты для приготовления вкусных ужинов для близких людей, мужчины могут долго копить на что-то, а в итоге купить дорогой подарок для любимой женщины, чтобы её порадовать.

Знаменитые и богатые Рыбы: Рианна, Стив Джобс.

Жить, ни в чём не нуждаясь, мечта каждого, но только не всем это удаётся. Оказывается, заполучить такую жизнь вполне реально – всё зависит от того, под каким знаком Зодиака родился человек. Есть и самые богатые знаки Зодиака, которые притягивают богатство сильнее остальных.