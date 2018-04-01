Картофельные ньокки с грибами: рецепт с фото

Картофельные ньокки с грибами - чудесный рецепт, который пришёл к нам из солнечной Италии. Ньокки, а по-русски – клёцки, готовятся очень просто и могут быть как основным блюдом, так и гарниром к мясу или рыбе. В их составе основными ингредиентами являются картофель и кукурузная мука. Такая мука намного полезнее привычной нам пшеничной, так как не содержит в своём составе глютена, а обладает множеством полезных минералов и витаминов. Пошаговый рецепт с фото поможет приготовить всё традиционно, чтобы получилось очень-очень вкусно.

Сегодня я хочу подать ньокки с обжаренными с луком шампиньонами. По желанию, из шампиньонов можно сделать грибной соус, заправив их сметаной и добавив немного соли.

Ньокки можно также заморозить и при необходимости быстро приготовить, так как варятся они всего 2-3 минуты в кипящей воде. Ну что, приступим?

Ингредиенты для приготовления картофельных ньокк с грибами

1 яйцо

300-350 г картофеля (или 8-9 средних картофелин)

200 г кукурузной муки тонкого помола

50 г пшеничной муки

70 г творога любой жирности

150 г шампиньонов

1 луковица

Время подготовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 3 минуты.

Рецепт приготовления картофельных ньокк с грибами

Картофель очищаем, ставим вариться до готовности. У меня на это ушло примерно 30 минут, пока картофель не стал мягким.

Когда картофель сварился, сливаем воду и даём ему остыть около 15 минут. Пока картофель остывает, нарезаем грибы.

Обжариваем грибы на небольшом огне около 15 минут, добавляем к ним лук. Солим, перчим, можно добавить паприку.

В большой чаше разминаем картофель толкушкой. Затем добавляем к нему яйцо, творог, соль и теперь разминаем всё блендером. Если у вас времени не так много, можете всё изначально разминать блендером, но мне было так удобнее.

Добавляем к смеси кукурузную и пшеничную муку, замешиваем до однородности, чтобы тесто не прилипало к рукам. Сперва покажется, что замесить не так просто, так как тесто будет постоянно прилипать к рукам. Добавьте просто побольше кукурузной муки при необходимости и всё отлично замешается.

Вот такое примерно по консистенции тесто получится.

На столе посыпаем немного пшеничной муки. От теста отрываем по небольшому шару и формируем колбаску диаметром около 1,5-2 см. Её нарезаем на кусочки по 2 см, можно больше по желанию. Далее нужно каждый кусочек приплюснуть вилкой. Совет: чтобы вилка не прилипала к тесту, перед каждым разом опускайте её немного в муку.

Из этого количества ингредиентов у нас получится ньокки так много, что их останется даже для заморозки.

Кипятим воду в кастрюле, опускаем ньокки в кипяток и варим около 3 минут. Вынимаем как всплывут.

Подаём к столу, положив сверху жареные грибы с луком, зелень и сметану (по желанию).

Картофельные ньокки с грибами готовы. Приятного аппетита!