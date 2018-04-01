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Картофельные ньокки с грибами: рецепт с фото

Картофельные ньокки с грибами - чудесный рецепт, который пришёл к нам из солнечной Италии. Ньокки, а по-русски – клёцки, готовятся очень просто и могут быть как основным блюдом, так и гарниром к мясу или рыбе. В их составе основными ингредиентами являются картофель и кукурузная мука. Такая мука намного полезнее привычной нам пшеничной, так как не содержит в своём составе глютена, а обладает множеством полезных минералов и витаминов. Пошаговый рецепт с фото поможет приготовить всё традиционно, чтобы получилось очень-очень вкусно.

 

 

Картофельные ньокки с грибами: рецепт с фото

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Сегодня я хочу подать ньокки с обжаренными с луком шампиньонами. По желанию, из шампиньонов можно сделать грибной соус, заправив их сметаной и добавив немного соли. 

 

Ньокки можно также заморозить и при необходимости быстро приготовить, так как варятся они всего 2-3 минуты в кипящей воде. Ну что, приступим?

Ингредиенты для приготовления картофельных ньокк с грибами

  • 1 яйцо
  • 300-350 г картофеля (или 8-9 средних картофелин)
  • 200 г кукурузной муки тонкого помола
  • 50 г пшеничной муки
  • 70 г творога любой жирности
  • 150 г шампиньонов
  • 1 луковица

Время подготовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 3 минуты.

 

Ингредиенты для приготовления картофельных ньокк с грибами фото 1

Рецепт приготовления картофельных ньокк с грибами

Картофель отварить фото 2

 

Картофель очищаем, ставим вариться до готовности. У меня на это ушло примерно 30 минут, пока картофель не стал мягким. 

 

Грибы для ньокки нарезать фото 3

 

Когда картофель сварился, сливаем воду и даём ему остыть около 15 минут. Пока картофель остывает, нарезаем грибы.

 

Обжариваем грибы фото 4

 

Обжариваем грибы на небольшом огне около 15 минут, добавляем к ним лук. Солим, перчим, можно добавить паприку.

 

В мятый картофель добавить яйцо, творог, соль фото 5

 

В большой чаше разминаем картофель толкушкой. Затем добавляем к нему яйцо, творог, соль и теперь разминаем всё блендером. Если у вас времени не так много, можете всё изначально разминать блендером, но мне было так удобнее.

 

Добавить в картофель муку фото 6

 

Добавляем к смеси кукурузную и пшеничную муку, замешиваем до однородности, чтобы тесто не прилипало к рукам. Сперва покажется, что замесить не так просто, так как тесто будет постоянно прилипать к рукам. Добавьте просто побольше кукурузной муки при необходимости и всё отлично замешается.

 

Замесить тесто для приготовления ньокки фото 7

 

Вот такое примерно по консистенции тесто получится.

 

Вилкой формируем ньокки фото 8

 

На столе посыпаем немного пшеничной муки. От теста отрываем по небольшому шару и формируем колбаску диаметром около 1,5-2 см. Её нарезаем на кусочки по 2 см, можно больше по желанию. Далее нужно каждый кусочек приплюснуть вилкой. Совет: чтобы вилка не прилипала к тесту, перед каждым разом опускайте её немного в муку. 

 

Отваривать ньокки 3 минуты фото 9

 

Из этого количества ингредиентов у нас получится ньокки так много, что их останется даже для заморозки.

Кипятим воду в кастрюле, опускаем ньокки в кипяток и варим около 3 минут. Вынимаем как всплывут. 

 

картофельные ньокки с грибами рецепт фото 10

 

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Подаём к столу, положив сверху жареные грибы с луком, зелень и сметану (по желанию).

 

Картофельные ньокки с грибами готовы. Приятного аппетита!

 

Рецепт приготовления картофельные ньокки с грибами с фото

 


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Автор:
Сегодня, 07:51

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