Лазанья классическая с фаршем и соусом: рецепт с фото

Лазанья классическая с фаршем и соусом - непривычное для многих из нас блюдо. Если вы много раз слышали это название, но всё ещё боитесь попробовать приготовить его, хочу вас успокоить. Всё очень просто в составе продуктов, правда, повозиться придётся с тестом. Для очень ленивых, листы для лазаньи можно купить готовые.

На самом деле, это листы теста, переложенные разными начинками и соусами. В данном пошаговом рецепте с фото используется мясной фарш и соус бешамель.

Ингредиенты для приготовления лазаньи из фарша с соусом

Для теста:

мука - 250 грамм,

яйцо - 2 штуки,

соль - щепотка,

тесто для листов лазаньи приготовим как для домашней лапши.

Начинка:

мясо или фарш - 800 грамм,

«репчатый» лук - 3 штуки,

помидор - 3 крупных штуки,

приправа «орегано» - 1 ч. ложка,

масло подсолнечное для жарки.

Для соуса «Бешамель»:

молоко - 500 миллилитров,

мука - 30 грамм,

мускатный орех - 1 ч. ложка,

зелень для украшения.

Приготовление лазаньи классической с фаршем и соусом

Приготовим тесто. Яйцо взбить в тарелочке вилкой.

В миске с мукой сделать ямку и вылить взбитое яйцо, посолить.

Замесить тугое тесто. Положить тесто, замотав в плёнку, на 20 минут в холодильник.

Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Если вы делаете лазанью с мясом, значит надо приготовить фарш.

Лук нарежем и положим обжариваться.

Доведём до золотистого цвета.

И добавим фарш.

Помидор нарежем.

И перебьём в блендере.

Если фарш уже готов, добавим пюре из помидоров, посолим. Добавим приправу «орегано» и оставим дойти до готовности.

Готовим соус. В кастрюле с толстым дном жарим муку, когда мука нагреется, добавляем тёплое молоко. Постоянно помешивая, варим смесь до загустения. Мешаем не останавливаясь 20-30 мин. Если появились комочки, соус протрём через сито или дуршлаг. Солим и добавляем мускатный орех.

Тесто разделим на 4-5 частей. Раскатаем очень тонкие листы квадратной или овальной формы.

Теперь листы из теста немного проварим, просто опустив в кипящую воду, и выложим в форму для запекания.

Собираем нашу лазанью: первый лист теста, на него выкладываем готовый фарш.

Следующий лист теста кладём и смазываем соусом. На соус выкладываем фарш, поливаем соусом и кладём следующий лист теста.

Очередность слоёв соуса и фарша зависит только от вашей фантазии.

Натрём твёрдый сыр на тёрке.

Последний слой теста смажем соусом и присыпем густо сыром.

Ставим в духовой шкаф. Так как продукты у нас все уже готовые, в духовке запекаем минут 20-25. Чтобы расплавился сыр и пропитались все слои соусом.

Вот и готова такая загадочная и простая классическая лазанья с фаршем и соусом.