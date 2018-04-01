Лазанья классическая с фаршем и соусом: рецепт с фото
Лазанья классическая с фаршем и соусом - непривычное для многих из нас блюдо. Если вы много раз слышали это название, но всё ещё боитесь попробовать приготовить его, хочу вас успокоить. Всё очень просто в составе продуктов, правда, повозиться придётся с тестом. Для очень ленивых, листы для лазаньи можно купить готовые.
На самом деле, это листы теста, переложенные разными начинками и соусами. В данном пошаговом рецепте с фото используется мясной фарш и соус бешамель.
Ингредиенты для приготовления лазаньи из фарша с соусом
Для теста:
- мука - 250 грамм,
- яйцо - 2 штуки,
- соль - щепотка,
- тесто для листов лазаньи приготовим как для домашней лапши.
Начинка:
- мясо или фарш - 800 грамм,
- «репчатый» лук - 3 штуки,
- помидор - 3 крупных штуки,
- приправа «орегано» - 1 ч. ложка,
- масло подсолнечное для жарки.
Для соуса «Бешамель»:
- молоко - 500 миллилитров,
- мука - 30 грамм,
- мускатный орех - 1 ч. ложка,
- зелень для украшения.
Приготовление лазаньи классической с фаршем и соусом
Приготовим тесто. Яйцо взбить в тарелочке вилкой.
В миске с мукой сделать ямку и вылить взбитое яйцо, посолить.
Замесить тугое тесто. Положить тесто, замотав в плёнку, на 20 минут в холодильник.
Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Если вы делаете лазанью с мясом, значит надо приготовить фарш.
Лук нарежем и положим обжариваться.
Доведём до золотистого цвета.
И добавим фарш.
Помидор нарежем.
И перебьём в блендере.
Если фарш уже готов, добавим пюре из помидоров, посолим. Добавим приправу «орегано» и оставим дойти до готовности.
Готовим соус. В кастрюле с толстым дном жарим муку, когда мука нагреется, добавляем тёплое молоко. Постоянно помешивая, варим смесь до загустения. Мешаем не останавливаясь 20-30 мин. Если появились комочки, соус протрём через сито или дуршлаг. Солим и добавляем мускатный орех.
Тесто разделим на 4-5 частей. Раскатаем очень тонкие листы квадратной или овальной формы.
Теперь листы из теста немного проварим, просто опустив в кипящую воду, и выложим в форму для запекания.
Собираем нашу лазанью: первый лист теста, на него выкладываем готовый фарш.
Следующий лист теста кладём и смазываем соусом. На соус выкладываем фарш, поливаем соусом и кладём следующий лист теста.
Очередность слоёв соуса и фарша зависит только от вашей фантазии.
Натрём твёрдый сыр на тёрке.
Последний слой теста смажем соусом и присыпем густо сыром.
Ставим в духовой шкаф. Так как продукты у нас все уже готовые, в духовке запекаем минут 20-25. Чтобы расплавился сыр и пропитались все слои соусом.
Вот и готова такая загадочная и простая классическая лазанья с фаршем и соусом.
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