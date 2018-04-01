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Лазанья классическая с фаршем и соусом: рецепт с фото

Лазанья классическая с фаршем и соусом  - непривычное для многих из нас блюдо. Если вы много раз слышали это название, но всё ещё боитесь попробовать приготовить его, хочу вас успокоить. Всё очень просто в составе продуктов, правда, повозиться придётся с тестом. Для очень ленивых, листы для лазаньи можно купить готовые. 

 

Лазанья классическая с фаршем и соусом: рецепт с фото

 

На самом деле, это листы теста, переложенные разными начинками и соусами. В данном пошаговом рецепте с фото используется мясной фарш и соус бешамель.

 

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Ингредиенты для приготовления лазаньи из фарша с соусом

Для теста:

  • мука - 250 грамм,
  • яйцо - 2 штуки, 
  • соль - щепотка,
  • тесто для листов лазаньи приготовим как для домашней лапши.

Начинка:

  • мясо или фарш - 800 грамм,
  • «репчатый» лук - 3 штуки,
  • помидор - 3 крупных штуки,
  • приправа «орегано» - 1 ч. ложка,
  • масло подсолнечное для жарки.

Для соуса «Бешамель»:

  • молоко - 500 миллилитров,
  • мука - 30 грамм,
  • мускатный орех - 1 ч. ложка,
  • зелень для украшения.

Ингредиенты для приготовления лазаньи из фарша с соусом фото 1


Приготовление лазаньи классической с фаршем и соусом

Взбить яйца фото 2

 

Приготовим тесто. Яйцо взбить в тарелочке вилкой.

 

Влить в муку яйца фото 3

 

В миске с мукой сделать ямку и вылить взбитое яйцо, посолить.

 

Замесить тугое тесто для лазаньи фото 4

 

Замесить тугое тесто. Положить тесто, замотав в плёнку, на 20 минут в холодильник.

 

Нарезать мелко лук фото 5

 

Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Если вы делаете лазанью с мясом, значит надо приготовить фарш. 

Лук нарежем и положим  обжариваться.

 

Обжарить лук до золотистого цвета фото 6

 

Доведём до золотистого цвета.

 

Добавить фарш фото 7

 

И добавим фарш.

 

Помидоры нарезать фото 8

 

Помидор нарежем.

 

Измельчить помидоры блендером фото 9

 

И перебьём в блендере. 

 

Добавить измельченные помидоры и специи фото 10

 

Если фарш уже готов, добавим пюре из помидоров, посолим. Добавим приправу «орегано» и оставим дойти до готовности.

 

Готовим соус для лазаньи фото 11

 

Готовим соус. В кастрюле с толстым дном жарим муку, когда мука нагреется, добавляем тёплое молоко. Постоянно помешивая, варим смесь до загустения. Мешаем не останавливаясь 20-30 мин. Если появились комочки, соус протрём через сито или дуршлаг. Солим и добавляем мускатный орех.

 

Раскатать тонкое тесто для лазаньи фото 12

 

Тесто разделим на 4-5 частей. Раскатаем очень тонкие листы квадратной или овальной формы. 

 

Лист для лазаньи проварить, выложить в форму фото 13

 

Теперь листы из теста немного проварим, просто опустив в кипящую воду, и выложим в форму для запекания.

 

Выложить фарш фото 14

 

Собираем нашу лазанью: первый лист теста, на него выкладываем готовый фарш.

 

Полить соусом бешамель фото 15

 

 Следующий лист теста кладём и смазываем соусом. На соус выкладываем фарш, поливаем соусом и кладём следующий лист теста. 

 

Натереть сыр для лазаньи фото 16

 

Очередность слоёв соуса и фарша зависит только от вашей фантазии.

Натрём твёрдый сыр на тёрке.

 

Выложить тесто и посыпать сыром фото 17

 

Последний слой теста смажем соусом и присыпем густо сыром. 

 

выпекать лазанья классическая с фаршем и соусом в духовке фото 18

 

Ставим в духовой шкаф. Так как продукты у нас все уже готовые, в духовке запекаем минут 20-25. Чтобы расплавился сыр и пропитались все слои соусом.

 

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Вот и готова такая загадочная и простая классическая лазанья с фаршем и соусом.

 

лазанья классическая с фаршем и соусом рецепт фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:51

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