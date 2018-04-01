Суп-пюре овощной с курицей: рецепт с фото

Добиться насыщенного приятного манящего вкуса в таком блюде, как суп-пюре овощной с курицей, достаточно сложно. Ведь отварные овощи «скучные», не столь привлекательны и по цвету, и по вкусу, они менее выразительны, нежели в свежем виде. Но, если подойти к делу с толком, то получится вполне достойный суп, причём, порадует приятное соотношение потраченных усилий к результату, и допускаются умеренные вольности при приготовлении.

Несколько нехитрых приёмов, пошаговый рецепт с фото, и у вас в копилке ещё один вкусный рецепт обалденного куриного супа-пюре! Говорят, жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду, поэтому готовьте вкусно, часто и разнообразно!

Ингредиенты для приготовления овощного супа-пюре

вода – 2,5-3 л;

филе курицы (или другие части курицы) – 250-300 г;

кабачок – 150-200 г;

морковь и лук – по 100 г;

брокколи и цветная капуста – по 100 г;

подсолнечное масло – 10-15 мл;

картофель – 100-150 г;

приправы и соль – на вкус.

Как приготовить овощной суп-пюре с курицей

Нарезать половинку филе курицы на кусочки. Допускается использование любой другой части птицы – крылья, ножки и т.д. Мясо понадобится для вкусного куриного бульона, а также для подачи. Сложить в кастрюлю кусочки филе, небольшую луковицу, а также кружочки половинки морковки (очищенной и промытой).

Туда же отправить очищенную картошку, нарезанную на 2-3 части. Влить воду, варить 15 минут, посолить, попробовать, пенку убирать. Оставить бульон с овощами и мясом на медленном огне, а тем временем подготовить другую часть овощей.

Не очищать от кожуры кабачок, нарезать крупно, половинку морковки порубить, брокколи и цветную капусту разрезать примерно до размеров кабачковых кусочков.

Поджарить эту смесь на сильном огне в растительном масле. Помешивая, овощи доводятся до полуготовности за 3-4 минуты.

В кастрюлю, где уже варится мясо с овощами, добавить пассированные овощи. На огне оставить суп ещё на 10 минут. Приправить специями, попробовать. После приготовления оставить куриный суп с овощами настояться и «успокоиться» от кипения на 10 минут.

Теперь можно перетирать супчик в суп-пюре. Делать это можно как ручным погружным блендером в кастрюле, так и в специальной миксер-чаше. Мясо, особенно если оно с костями (крылышки или ножки), не нужно перетирать, лучше его достать в отдельную посуду и добавить в тарелку при подаче, разобрав на небольшие кусочки/волокна (если это филе).

Овощной суп-пюре должен получиться однородной консистенции средней густоты, примерно, как йогурт или сметана. Подачу можно сопроводить мелкими чесночными сухариками или гренками, сметаной, зеленью и другими дополнениями на свой вкус. Импровизируйте!

Овощной суп-пюре с курицей готов. Приятного аппетита!