Рецепты блюд » Первые блюда » Суп-пюре овощной с курицей: рецепт с фото

Суп-пюре овощной с курицей: рецепт с фото

Добиться насыщенного приятного манящего вкуса в таком блюде, как суп-пюре овощной с курицей, достаточно сложно. Ведь отварные овощи «скучные», не столь привлекательны и по цвету, и по вкусу, они менее выразительны, нежели в свежем виде. Но, если подойти к делу с толком, то получится вполне достойный суп, причём, порадует приятное соотношение потраченных усилий к результату, и допускаются умеренные вольности при приготовлении.

 

Суп пюре овощной с курицей: рецепт с фото

 

Несколько нехитрых приёмов, пошаговый рецепт с фото, и у вас в копилке ещё один вкусный рецепт обалденного куриного супа-пюре! Говорят, жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду, поэтому готовьте вкусно, часто и разнообразно!

 

Смотрите также: Суп с курицей и вермишелью, рецепт с фото.

Ингредиенты для приготовления овощного супа-пюре

 

  • вода – 2,5-3 л;
  • филе курицы (или другие части курицы) – 250-300 г;
  • кабачок – 150-200 г;
  • морковь и лук – по 100 г;
  • брокколи и цветная капуста – по 100 г;
  • подсолнечное масло – 10-15 мл;
  • картофель – 100-150 г;
  • приправы и соль – на вкус. 

 

Как приготовить овощной суп-пюре с курицей

Нарезать филе, лук и морковь фото 1

 

Нарезать половинку филе курицы на кусочки. Допускается использование любой другой части птицы – крылья, ножки и т.д. Мясо понадобится для вкусного куриного бульона, а также для подачи. Сложить в кастрюлю кусочки филе, небольшую луковицу, а также кружочки половинки морковки (очищенной и промытой).

 

Добавить картошк фото 2

 

Туда же отправить очищенную картошку, нарезанную на 2-3 части. Влить воду, варить 15 минут, посолить, попробовать, пенку убирать. Оставить бульон с овощами и мясом на медленном огне, а тем временем подготовить другую часть овощей. 

 

Оаощи нарезать фото 3

 

Не очищать от кожуры кабачок, нарезать крупно, половинку морковки порубить, брокколи и цветную капусту разрезать примерно до размеров кабачковых кусочков. 

 

Овощи для супа0пюре обжарить фото 4

 

Поджарить эту смесь на сильном огне в растительном масле. Помешивая, овощи доводятся до полуготовности за 3-4 минуты. 

 

Добавить овощи в суп фото 5

 

В кастрюлю, где уже варится мясо с овощами, добавить пассированные овощи. На огне оставить суп ещё на 10 минут. Приправить специями, попробовать. После приготовления оставить куриный суп с овощами настояться и «успокоиться» от кипения на 10 минут. 

 

Переложить овощи в блендер фото 6

 

Теперь можно перетирать супчик в суп-пюре. Делать это можно как ручным погружным блендером в кастрюле, так и в специальной миксер-чаше. Мясо, особенно если оно с костями (крылышки или ножки), не нужно перетирать, лучше его достать в отдельную посуду и добавить в тарелку при подаче, разобрав на небольшие кусочки/волокна (если это филе). 

 

Перетереть овощи для супа пюре фото 7

 

Овощной суп-пюре должен получиться однородной консистенции средней густоты, примерно, как йогурт или сметана. Подачу можно сопроводить мелкими чесночными сухариками или гренками, сметаной, зеленью и другими дополнениями на свой вкус. Импровизируйте! 

 

суп пюре овощной с курицей рецепт фото 8

 

Смотрите также: Суп с клёцками и курицей, рецепт с фото.

 

Овощной суп-пюре с курицей готов. Приятного аппетита! 

 

Рецепт овощного супа пюре с курицей, фото 10


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:45

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху