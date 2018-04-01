6 тем для споров, с которыми сталкивается каждая пара

Счастливая пара – это та, в которой обсуждаются все возникшие проблемы. Ведь благодаря спокойным беседам супруги, как недавно создавшие семью, так и те, которые прожили вместе много лет, всегда найдут компромисс, чтобы избежать серьёзных конфликтов. Партнёры же, которые не спорят, обычно накапливают обиды в душе, а это не самым лучшим образом отражается на семейных отношениях. Вот темы для спора, с которыми сталкивается каждая пара.

6 тем для споров, с которыми сталкивается любая пара

1. Как тратить деньги? Даже самые любящие супруги спорят о том, как распоряжаться бюджетом. Один считает, что нужно хотя бы иногда позволять себе выходы в свет, другой же смотрит на это как на расточительство. Об этом лучше поговорить и узнать о причинах такого подхода к деньгам, часто такое отношение к финансам идёт с детства, когда один из супругов жил в достатке, а другой был вынужден на всём экономить, чтобы достичь того, что у него есть. Поэтому ему так и тяжело смотреть на то, как безрассудно относятся к семейному бюджету, заработанному тяжёлым трудом. Но, чтобы это выяснить, надо беседовать. Есть большая вероятность того, что после разговора вы сможете выделить средства и на походы в ресторан, и на долгожданную покупку.

2. Как часто заниматься любовью? Пара, в которой есть проблемы в постели: один хочет частой близости, другой же её постоянно избегает, обречена на расставание. Чтобы этого не произошло, надо обсудить и найти решение, возможно, даже придётся обратиться к специалисту в этой области. Если же вы стесняетесь это делать в открытую, то можно обратиться к онлайн-консультанту, но выход из неё нужно искать обязательно.

3. Как управлять гневом? Гнев – это чувство, от которого нужно обязательно избавляться, но необязательно из этого делать сцену – швыряние вещей, битьё посуды, рыдания и стенания. Хотя и молча пропускать через себя, смотря в одну точку или же пуская взгляды, полные негодования, на своего обидчика – тоже не выход. Возможно, после разговора супруги придут к выводу, что лучше просто делиться этим в спокойной беседе или же писать на бумаге гневное письмо, которое потом порвать на мелкие кусочки или сжечь. Вариантов – масса.

4. Как общаться с членам своих семей? Вас раздражает, когда посреди воскресного обеда звонит его мама и спрашивает, как у вас дела, притом телефонный разговор длится час; а он не выносит неожиданных приездов ваших родителей, чтобы проведать своих дорогих деток, и остаются на месяц? Пришло время расставить точки над ё и действовать сообща, не обвиняя друг друга, ведь часто именно так и происходит (супруги, чтобы оставаться в глазах своих родственников хорошими, наговаривают один на другого) - ведь вы семья!

5. Когда один теряет работу. Сегодня на рынке труда всё очень шатко, поэтому есть большая вероятность, что кто-то из супругов потеряет работу. Если это произойдёт, не стоит терять рассудок, а следует решать проблему сообща. Тот, кто работает, не должен создавать такие условия, чтобы неработающий чувствовал себя обузой, а временно безработный не садился на шею, делая вид, что он усиленно занимается поисками нового места работы, иначе всё это может закончиться весьма плачевно – ссорами, скандалами и даже разводом.

6. Распределение обязанностей в семье. Если вам не нравится готовить, а он на кухне как Бог, то почему бы не отдать это поле деятельности ему? А самой заняться, например, оплатой коммунальных услуг, даже если в вашей семье этим занимался отец. Поверьте, после того, как вы найдёте точки соприкосновения в распределении домашних дел, будет проще отыскать компромисс и в других вопросах. А это верный шаг к созданию счастливой и крепкой семьи.