10 причин, приводящих к разводу

В семейной жизни встречаются такие проблемы, которые вполне могут однажды закончиться разводом. Вот главные причины развода. Будьте острожны, эти 10 ошибок неотвратимо приближают вас к грустному финалу отношений.

Самые частые ошибки, которые могут провести к разводу

Причинами развода могут быть:

1. Денежные проблемы

Многие пары не могут договориться о количестве накапливаемых и растрачиваемых денег. Долги, кредиты и подобные вопросы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на брак. Результат зависит от того, насколько финансово подкованы люди.

2. Дети

Правила поведения для детей, дисциплина, режим и рацион питания – все это источники разногласий между родителями. Когда дети не слушаются, один из супругов может начать их наказывать, а другой – жалеть. Получается очень неприятная и непонятная ситуация, когда и ребенок не понимает, как ему себя вести, и родители начинают ссориться между собой по поводу методов воздействия на него.

3. Секс

Частота, количество, качество секса, а также измены на стороне – все это источники стресса и дисгармонии в браке. Наказание супруга в виде отказа в сексе ломает семьи и судьбы. Интрижки на стороне разрушают доверие в семье.

4. Время вдали друг от друга

Если супруги вынуждены много времени проводить вдали друг от друга, от этого могут пострадать их отношения. Чтобы связь между людьми была крепкой, они должны иметь общие интересы и заниматься совместной деятельностью.

5. Домашние обязанности

Многие пары каждый раз ссорятся по поводу того, кому подметать пол или мыть посуду. Домашние дела надо делать по мере их поступления. Если у вас есть время помыть посуду, почему бы этого не сделать. При этом нет никакой разницы, муж вы или жена.

6. Друзья

Не все друзья хороши. Одни несут постоянный позитив, другие – негатив и токсичность. Если первые будут служить укреплению ваших отношений, то вторые сплетнями и наговорами будут только вредить.

7. Раздражающие привычки

Не все супруги могут смириться с плохими привычками друг друга. При этом не все решаются о них говорить открыто. Они просто раздражаются. Надо все говорить прямо. Если вам не нравится, чтобы в вашем присутствии ковыряли к носу, так и скажите. Это будет лучше, чем сердиться вроде бы безо всякой причины. Постоянное ваше раздражение скоро надоест, и от вас уйдут, так и не поняв, почему вы постоянно сердились.

8. Родственники

Родственники супругов, их братья, сестры, свекрови, тещи часто довольно негативно влияют на семейные узы. Если ваши родственники любят сплетни, с наслаждением отзываясь негативно о вашей жене или муже, с ними надо ухо держать востро и не говорить про семейную жизнь ничего лишнего.

9. Ожидания

Люди женятся или выходят замуж не просто так, а преследуя определенные цели. Иногда уже после свадьбы оказывается, что ожидания не оправдываются. Например, жена хочет ребенка, а муж предпочитает тишину и детей терпеть не может. Муж с помощью денег жены хотел развить свой бизнес, но деньги быстро прогорели, и бизнес увял. Все это поводы для конфликтов в семье и разводов.

10. Личные ссоры

В семьях часто возникают разногласия и ссоры. Иногда имеет смысл отступить и уступить, чем переть напролом, навязывая свое мнение. Неумение уступать и решать конфликты могут закончиться разводом.

Все перечисленные выше причины разводов вполнеустранимы. Надо меньше торопиться и больше думать. Как повести себя в той или иной ситуации, зависит только от вас.