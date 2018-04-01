Рецепты блюд » Вторые блюда » Как приготовить домашние сосиски из свинины: рецепт с фото

Как приготовить домашние сосиски из свинины: рецепт с фото

Как приготовить домашние сосиски из свинины, именно об этом мы задумываемся всё чаще. Многие любят магазинные колбаски, сосиски, сардельки и не задумываются, из чего они приготовлены и какие пищевые добавки содержат. Если и вы в числе этих людей, то обратите внимание на их состав, да такое просто страшно есть. Конечно, не спорю, что можно найти добросовестных производителей, но и цена таких продуктов просто зашкаливает.

 

Как приготовить домашние сосиски из свинины: рецепт с фото

 

В общем, намного дешевле и безопаснее купить натуральное свежее мясо и сделать по нашему рецепту с фото сардельки или сосиски в домашних условиях, тем более, что времени это занимает совсем не много, а в итоге получим абсолютно натуральный и вкусный продукт. Всего-то нужно перемолоть фарш, добавив в него яйцо, сливки и нехитрый набор специй, поместить массу в кишку и сварить.

 

Смотрите также: Сосиски в тесте в духовке, рецепт с фото.

Ингредиенты для приготовления домашних сосисок из свинины

  • свинина - 500 г
  • свекла сырая - 5 г
  • соль - 0,5 ч.л.
  • сливки 12% - 300 мл
  • яйцо - 1 шт.
  • смесь перцев молотых - 0,25 ч.л.
  • мускатный орех молотый - 0,25 ч.л.
  • свиная кишка тонкая - 2 метра

Ингредиенты для приготовления домашних сосисок фото 1


Порядок работ по приготовлению сосисок

Подготовить необходимые продукты. Для приготовления сосисок в домашних условиях хорошо подходит лопаточная или тазобедренная часть свинины с небольшими жировыми прослойками, так сосиски получаются более сочными.

 

Мясо для сосисок измельчить фото 2

 

Мясо порезать на небольшие кусочки и сложить в кухонный комбайн. Прокрутить до состояния фарша. Всыпать соль, специи и ещё раз тщательно перемолоть. Если кухонного комбайна нет, можно попробовать измельчить свинину неоднократным пропусканием через мясорубку или с помощью погружного блендера. 

 

Добавить в фарш сливки и яйцо фото 3

 

Добавить сливки и яйцо.

 

Смешать фарш для сосисок фото 4

 

Ещё раз прокрутить до состояния кашицы, должна получиться максимально однородная масса, ведь от этого напрямую зависит вкус и консистенция будущих сосисок.

 

Влить в фарш свекольный сок фото 5

 

Небольшой кусочек свеклы натереть на мелкой тёрке, сложить в марлю и выдавить в фарш примерно 1 ст.л. свекольного сока (это исключительно для цвета, на вкус никак не влияет).

 

Смешать фарш до однородности фото 6

 

Ещё раз перемешать до равномерного окрашивания всей массы.

 

Поместить мясной фарш для сосисок в кишку фото 7

 

При помощи мясорубки со специальной насадкой для приготовления колбас поместить мясной фарш в кишку, периодически перекручивая её, чтобы получить сосиски нужного размера. При отсутствии специального приспособления переложить фарш в кулинарный шприц и выдавить в кишку. Обязательно следить, чтобы внутрь сосисок попало как можно меньше воздуха, при необходимости уплотнять содержимое кишок.

 

Отварить сосиски до готовности фото 8

 

Смотрите также: Домашняя колбаса из куриного филе с овощами, рецепт с фото.

 

Опустить в кипящую воду и отварить в течение 15 минут. Вот и готовы вкусные и натуральные домашние сосиски. В сыром виде их хранить не стоит, в этом случае лучше сосиски заморозить и доставать по мере надобности.

 

Как приготовить домашние сосиски из свинины фото 9

 

Рецепт домашних сосисок с фото

 


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:12

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху