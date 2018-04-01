Как приготовить домашние сосиски из свинины: рецепт с фото

Как приготовить домашние сосиски из свинины, именно об этом мы задумываемся всё чаще. Многие любят магазинные колбаски, сосиски, сардельки и не задумываются, из чего они приготовлены и какие пищевые добавки содержат. Если и вы в числе этих людей, то обратите внимание на их состав, да такое просто страшно есть. Конечно, не спорю, что можно найти добросовестных производителей, но и цена таких продуктов просто зашкаливает.

В общем, намного дешевле и безопаснее купить натуральное свежее мясо и сделать по нашему рецепту с фото сардельки или сосиски в домашних условиях, тем более, что времени это занимает совсем не много, а в итоге получим абсолютно натуральный и вкусный продукт. Всего-то нужно перемолоть фарш, добавив в него яйцо, сливки и нехитрый набор специй, поместить массу в кишку и сварить.

Ингредиенты для приготовления домашних сосисок из свинины

свинина - 500 г

свекла сырая - 5 г

соль - 0,5 ч.л.

сливки 12% - 300 мл

яйцо - 1 шт.

смесь перцев молотых - 0,25 ч.л.

мускатный орех молотый - 0,25 ч.л.

свиная кишка тонкая - 2 метра

Порядок работ по приготовлению сосисок

Подготовить необходимые продукты. Для приготовления сосисок в домашних условиях хорошо подходит лопаточная или тазобедренная часть свинины с небольшими жировыми прослойками, так сосиски получаются более сочными.

Мясо порезать на небольшие кусочки и сложить в кухонный комбайн. Прокрутить до состояния фарша. Всыпать соль, специи и ещё раз тщательно перемолоть. Если кухонного комбайна нет, можно попробовать измельчить свинину неоднократным пропусканием через мясорубку или с помощью погружного блендера.

Добавить сливки и яйцо.

Ещё раз прокрутить до состояния кашицы, должна получиться максимально однородная масса, ведь от этого напрямую зависит вкус и консистенция будущих сосисок.

Небольшой кусочек свеклы натереть на мелкой тёрке, сложить в марлю и выдавить в фарш примерно 1 ст.л. свекольного сока (это исключительно для цвета, на вкус никак не влияет).

Ещё раз перемешать до равномерного окрашивания всей массы.

При помощи мясорубки со специальной насадкой для приготовления колбас поместить мясной фарш в кишку, периодически перекручивая её, чтобы получить сосиски нужного размера. При отсутствии специального приспособления переложить фарш в кулинарный шприц и выдавить в кишку. Обязательно следить, чтобы внутрь сосисок попало как можно меньше воздуха, при необходимости уплотнять содержимое кишок.

Опустить в кипящую воду и отварить в течение 15 минут. Вот и готовы вкусные и натуральные домашние сосиски. В сыром виде их хранить не стоит, в этом случае лучше сосиски заморозить и доставать по мере надобности.