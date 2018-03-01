Мы не всегда справедливы по отношению к своей второй половинке, поэтому часто обижаем её. Как извиниться перед парнем? Кажется, что может быть проще – обидел любимого, скажи ему два волшебных слова «Прости меня» и всё – снова мир, любовь и взаимопонимание. Оказывается, не все могут их произнести, особенно это касается прекрасного пола, убеждённого, что женщина – всегда права! Однако, как доказывают исследования, искренние извинения придутся по душе и парню, и самой обидчице, тем более, если слова прощения подкреплены подарками.

Как извиниться перед парнем с помощью подарка?

Вот 8 подарков, чтобы извиниться перед вашим парнем и снова быть вместе. Выбор их зависит от предпочтений любимого, поэтому можно воспользоваться всеми предложенными идеями сразу, а можно использовать лишь одну.

1. Видеоигры

Большинство парней обожает играть в видеоигры, поэтому извиниться можно с помощью Playstation, Xbox, Nintendo, бренд не играет роли. Такой презент можно завернуть в красивую упаковку и передать через курьера или общего знакомого. Поверьте, такой подарок обязательно сделает вашего мужчину, независимо от его роста, самым счастливым человеком на свете.

2. Рамка с романтической фотографией

Вы поссорились из-за того, что он не романтичный? Дело в том, что не все мужчины умеют признаваться в своих чувствах, поэтому не стоит его обвинять в чёрствости. Скорее всего, он безумно вас любит, но по складу характера скрытен. Так, может быть, вы его научите, как надо себя вести с любимым человеком? Приготовьте рамку, в которую вставьте фотографию, где вы целуетесь или обнимаетесь, упакуйте её и отправьте ему домой. Если в этот момент и вы будете дома, то предоставьте возможность ему самому открыть посылку. После такого презента он растает.

3. Романтическое письмо

Писать письмо надо на бумаге, так как в электронном виде оно очень быстро удаляется – один щелчок мышки и ваши старания будут напрасны. Возьмите лист бумаги, надушите его своей парфюмерией и напишите искренне всё, что к нему чувствуете. Не бойтесь ошибаться в написании слов, главное, что это послание написано сердцем. Если боитесь, что он не возьмёт ваше послание, то попросите его друга передать его или отправьте по почте.

4. Горящие путевки

Если вы финансово готовы потратить определённую сумму денег на поездку на выходные в страну, в которой он мечтал побывать, то купите путёвку на двоих. Будьте уверены, он не сможет устоять перед искушением, что его мечта сбудется. А два дня – большой срок, чтобы ваши чувства вспыхнули с новой силой.

5. Его любимая книга

Он обожает читать? Тогда приобретите в книжном произведение его любимого автора, он будет очень благодарен, особенно, если оно совсем недавно появилось в продаже.

6. Завтрак в постель

Если ваш парень живёт на нижних этажах, то завтрак в постель вы можете доставить через окно. Только представьте, он просыпается от стука в окно, за стеклом которого стоит его любимая с завтраком. Думаете, не откроет? Будьте уверены, что он обязательно отворит окошко. Тем же, кто живёт высоко, можно доставить круассаны на подносе, положите под чашку с кофе или чаем записку с извинениями.

7. Билет на концерт

Вы же знаете любимого певца или группу своего парня? Купите ему билет, можете два, но только не для себя, отдайте оба ему, возможно, ему не захочется пойти с вами. А ваша навязчивость может негативно отразиться на ваших отношениях. После такого презента он точно захочет вернуться к вам.

8. Желаемый предмет одежды

Хотя и считается, что только женщины заботятся о своём внешнем виде, но это совсем не так, большинство парней всегда следит за своим гардеробом, а значит ему будет приятно получить в качестве подарка модные кроссовки или же фирменный костюм.

Ну, а самое главное, чтобы получить прощение, к подарку приложите признание в любви в виде записки или словесно! Он простит вас непременно, удачи!