Тест: Сможете ли вы вернуть бывшего парня и быть вместе?

Наша жизнь – штука непредсказуемая, поэтому довольно часто судьба ставит нас в интересные ситуации, когда мы делаем опрометчивые шаги, ведущие к расставанию с любимым человеком. Очень часто мы вскорости осознаём свою ошибку и очень хотим вернуть прежние отношения. У кого-то это получается без проблем, другим же приходится идти на серьёзные жертвы или ухищрения, чтобы снова быть вместе. Сможете ли вы вернуть бывшего парня и быть вместе?

Есть девушки, которые берут настойчивостью, преследуя своего парня, отсылая ему сообщения по телефону или на электронный ящик, ждут его у дома с просьбой выслушать и снова начать всё сначала. Иные представительницы прекрасного пола действуют хитро – «случайно» встречаются с парнем в магазине или кафе, следят за его жизнью со стороны, просят его о помощи по дому, устраивая романтический ужин с продолжением. Третий тип девушек подключает подруг и общих друзей, чтобы через них напомнить о себе. Как говорится, в борьбе все методы хороши, но не все они результативны. А поможет узнать наверняка, сможете ли вы вернуть бывшего парня и быть вместе, тест. Он состоит из десяти вопросов, на которые нужно отвечать, хорошо подумавши. Только тогда результат будет максимально верным.

Вопросы теста «Сможете ли вы вернуть бывшего парня и быть вместе?»

1. Как бы вы охарактеризовали себя?



Я всегда помню обиду, которую мне наносят

Меня легко обмануть, я легко верю всему, что мне говорят

Я всегда прихожу к людям на помощь



