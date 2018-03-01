8 вещей, которые нужно знать о мужчинах, чтобы завоевать их доверие

Доверие - понятие эфемерное, его нужно заслужить, и почему-то в отношениях между противоположными полами принято, что собственно мужчина должен постараться это сделать. Но есть множество случаев, когда именно он и не доверяет своей второй половинке. Причин для этого премного, поэтому девушкам не стоит обвинять себя. Возможно, его обманули в прежних отношениях, а возможно, он сам по себе закрытый человек. Однако, доверие - это фундамент для построения крепкого союза, поэтому так важно выяснить причины недоверия и постараться их искоренить, действуя аккуратно и осторожно. Как завоевать доверие мужчины? Вот что нужно знать о мужчинах, чтобы они доверяли вам.

Что нужно знать о мужчинах, чтобы завоевать их доверие

1. Недоверие из прошлого. Однажды его обманули – жестоко и больно, поэтому ваш мужчина и боится, что его снова ранят. Ваша задача - понять, что вина его недоверия лежит не на вас, а значит, и не стоит себя ни в чём винить. Просто постарайтесь понять ситуацию и помочь своему любимому человеку преодолеть последствия нанесённой ему травмы. Только не стоит ворошить прошлое, тем более в момент ссор и конфликтов, таким образом вы ещё сильнее раните его душу.

2. Все беды из семьи. Есть большая вероятность того, что его не уважали и обижали в семье – родители, старшие братья или сёстры. Он вырос нерешительным в себе человеком, что негативно отражается и на любовных отношениях. Очень важно взрастить в нём уверенность в себе, возможно, вместе с ней появится и доверие к тому, кто в него верит и ценит. Главное, не перехвалить, а хвалить за заслуги, лесть же может стать причиной обратного результата.

3. Свобода выбора. Недоверчивые люди требуют свободы, поэтому постарайтесь его не контролировать. Даже такие обычные фразы: «Как ты провёл день?» или «У тебя опять аврал на работе?» могут повергнуть его в уныние по поводу вашего недоверия ему. А ведь всем известно, что идеальная защита – это нападение, соответственно, вам и не стоит доверять.

4. Доверие нужно заслужить. Независимо от того, что вы очень любите, уважаете и цените своего возлюбленного, но его доверие нужно заслужить. Да, это очень сложно, но если вы хотите, чтобы ваш мужчина был рядом, надо быть полной решительности и терпимости.

5. Никакого недовольства в присутствии других. Если вы хотя бы раз при людях, которые являются авторитетом для вашего мужчины, оскорбите его или же поставите в неловкое положение, то доверию придёт конец. Когда что-то не нравится, об этом лучше сказать потом, наедине.

6. Не терпите его выходки. Ни в коем случае не разрешайте ему манипулировать вашей жизнью или же контролировать вас. Он должен понимать, что у вас есть личное пространство, иначе со временем он сядет вам на шею. А доверять безвольному человеку никому не захочется. Не ставьте своё счастье на второе место!

7. Будьте внимательны к просьбам мужчины. Если он попросил вас, например, приехать к определённому времени в ресторан, то, пожалуйста, не опаздывайте. Это его сильно оскорбит. То же самое касается и его просьб бытового характера – постирать любимую рубашку, которая приносит ему удачу, такую нужную перед важным совещанием, не задавать лишних вопросов, когда он смотрит мировой чемпионат по футболу, и т.п. и многое другое. По-другому его доверия не завоевать.

8. Лучше делом, а не словом! Если вы постоянно будете своего любимого уверять в том, что он может вам доверять, то можете получить обратный результат. Лучше доказать это делом – серьёзно относиться к его проектам, расспрашивать о планах и внимательно слушать его рассказы, даже если они и скучны. Верьте в него, и он будет доверять вам.

Итак, чтобы завоевать доверие мужчины, надо быть терпеливой, внимательной и никогда не торопить события. Только спустя время он поймёт, что вы достойны его уважения и любви, так как никогда не предадите его!