Торт Фрезье с клубникой: рецепт с фото пошагово

Название торта «Фрезье» берёт начало от французского слова «fraise», что значит клубника. Это классический французский торт, который традиционно состоит из миндального бисквита «Женуаз», разрезанного пополам и пропитанного сладким сиропом с добавлением алкоголя, вкуснейшего баварского крема и клубники.

Клубника тут играет сразу две роли и какая из них главнее, сложно определить - это и ингредиент, и украшение. Именно из-за ярких половинок, разложенных по всей окружности, этот торт Фрезье с клубникой такой узнаваемый, нарядный и необычный. Смотрите рецепт торта Фрезье с фото пошагово.

Ингредиенты для торта «Фрезье»

Состав

Клубника крупная одинакового размера 5-8 шт.

Для миндального бисквита

Яйца 3 шт. большие

Вода тёплая 1.5 ст.л.

Сахар 100 г

Мука 90 г

Миндальная мука 70 г

Разрыхлитель ½ ч.л.

Для баварского крема

Желтки 5 шт.

Сахар 100 г

Молоко 130 мл

Стручок ванили

Желатин 20 г

Взбитые сливки 500 мл

Любой ароматный ликёр 2 ст.л.

Для пропитки

Ароматный ликёр ¼ ст.

Холодная кипячёная вода ¼ ст.

Для покрытия сверху

½ ст. клубничного варенья

4 г желатина

Рецепт приготовления торта Фрезье с клубникой пошагово с фото:

Положите в одну ёмкость сахар, воду и яйца. Взбейте миксером до получения светлой, пушистой смеси. Чтобы проверить нужную степень взбивания, зачерпните немного ложкой и сделайте на тарелке линию. Если в течение нескольких секунд она держится и не расплывается, значит дальше взбивать не нужно.

Отмерьте нужное количество муки и просейте вместе с разрыхлителем, для насыщения кислородом, потом положите миндальную муку и перемешайте.

Добавьте в два приёма муку во взбитые яйца и нежно перемешайте, не совершая активных и быстрых движений, чтобы предотвратить оседание взбитой массы.

Для приготовления бисквита используйте уже готовую (купленную) миндальную муку или приготовленную собственными силами. Конечно купить проще, но если в вашем распоряжении только миндальные орехи, придётся попутно научиться делать из них муку.

Сначала орехи нужно очистить от кожуры. Чтобы это сделать, залейте их кипятком и оставьте на время, чтобы вода остыла и достигла той температуры, когда в неё можно будет окунать пальцы. Под действием кипятка кожура станет мягкой и начнёт сниматься как чулки. Возьмите орех в руки, надавите с круглого края и получите чистый, белый, сладкий орешек. Иногда бывает, что после первого заливания горячей водой не вся кожура хорошо слазит, тогда можно проделанную ранее процедуру повторить ещё раз. Очищенный миндаль нужно подсушить сначала просто на воздухе, а потом немного поджарить в духовке или на сковороде. И только после всех подготовительных шагов можно наконец приготовить муку. Для этого достаточно орехи измельчить как можно тоньше, чтобы получилась мука!

Миндальное тесто выложите в форму диаметром 23 см и испеките до готовности при 170о С.

Чтобы проверить готовность бисквита, можно попробовать надавить на него пальцами и увидеть, как он слегка «пружинит», или воткнуть деревянную шпажку, которая при готовности бисквита должна быть сухой или с единичными крошками.

Не передерживайте бисквит в духовке, от этого он станет сухой и будет слишком сильно крошиться.

Вытяните бисквит из формы и оставьте охлаждаться. Для удобности бисквит также можно испечь днём раньше.

Следующий шаг - это приготовление баварского крема, для заполнения торта внутри.

Залейте желатин водой так, чтобы она слегка его покрывала, и оставьте на некоторое время.

Молоко немного подогрейте. Желтки взбейте с сахаром, чтобы получилась одна равномерная смесь.

Добавьте молоко в несколько приёмов, каждый раз хорошо размешивая.

Поставьте ёмкость с кремом на водяную баню и нагревайте некоторое время, до момента, когда он начнёт густеть.

Желатин нагрейте в микроволновой печи или на водяной бане и добавьте в крем, хорошо перемешав.

Оставьте крем охлаждаться при комнатной температуре, не допустив застывания.

Для сборки торта подготовьте разъёмную форму. Оберните края пищевой плёнкой, это очень важное условие, так как при соприкосновении ягод с формой, они начнут темнеть, портя внешний вид торта.

Клубнику вымойте, подсушите, отрежьте верхушку с листиками и разрежьте каждую ягоду на две половины.

Приготовьте пропитку, смешав ликёр и кипячёную воду.

Бисквит разрежьте пополам и одну часть положите на дно формы, пропитайте для большей влажности. Выложите по кругу половинки клубники разрезом к форме.

Заполните торт баварским кремом и отправьте на некоторое время в холодильник, чтобы он немного застыл. После чего поставьте наверх вторую часть бисквита пропитанной стороной к крему.

Держите торт в холодильнике до полного застывания, вытянув на некоторое время, чтобы покрыть ягодным желе верх.

Для желе 4 г желатина залейте водой и, подождав когда он разбухнет, растопите. Клубничное варенье измельчите до состояния однородности и, смешав с желатином, покройте верх торта.

Примечания к желатину

В данном рецепте указано определённое количество желатина, но так как желатин бывает разного качества, в зависимости от производителя, я бы советовала при приготовлении ориентироваться на инструкции, которые можно найти на обратной стороне упаковки с желатином. Для лучшего эффекта добавляйте желатин, исходя из объёма баварского крема и верхнего покрытия.