8 советов, как сделать, чтобы любовник боялся тебя потерять

Каждая женщина мечтает, чтобы её любимый всегда был рядом. Но часто бывает так, что мужчина, которого она любит, уже состоит в браке. А значит, есть большая вероятность того, что в ближайшем будущем он может порвать с ней навсегда. Вот и возникает вопрос, как себя вести, чтобы любовник боялся потерять её? Вот 8 советов, как сделать так, чтобы любовник боялся тебя потерять, для идеальных любовниц.

Как сделать, чтобы любовник боялся тебя потерять

1. Избегайте быть навязчивой

Взаимоотношения с любовником – незаконные, а значит, они не подразумевают чрезмерного внимания и каких-либо обязательств. Поэтому, даже если вы самая очаровательная и обаятельная женщина на свете, ради которой многие мужчины готовы на всё, помните, ваш избранник не свободен, соответственно, вы не имеете никакого права идти к его супруге с честными рассказами о ваших отношениях. Это очень опасная игра, в которую он не захочет ввязываться, в его понимании любовница – это душевное спокойствие, а для хлопотной семейной жизни у него есть жена.

2. Избегайте частых телефонных звонков

Во-первых, своим названиванием вы можете вызвать подозрение у его жены, а во-вторых, у вашего мужчины есть своя жизнь, в которой вам, скорее всего, нет места. Это, конечно, ужасно грустно и печально, но лучше привыкнуть к выбранной вами роли, иначе вы рискуете сильно подставить своего любимого, что негативно отразится и на вашей любви.

3. Избегайте ревности

Вы же понимаете, что любовницы всегда делят своего мужчину с его женой. И это не должно вас раздражать. Ведь это неоспоримый факт, и вы сами согласились на такие отношения. Ревность лучше отправить куда подальше, а самой сосредоточиться на вашей любви, а не на привилегиях его супруги, с которой он проводит больше времени: благодаря вам она является жертвой предательства.

4. Ваша тайна отношений – позитивный момент

Тот факт, что ваша любовь окутана тайной, придаёт ей пикантности – она увеличивает желание быть вместе, питает вас обоих бешеной страстью. Подумайте, возможно, с женой у него скучная интимная жизнь – они выполняют свой супружеский долг, потому что так надо. С вами же близость часто спонтанная – во время обеденного перерыва в машине, в лифте или же вечером после работы, а значит, вы всегда должны быть к ней готовы – кружевное бельё, чулки и другие красивые вещички, которые, кстати, обычно придают уверенности в своей притягательности. А она уже сделает своё дело – обязательно притянет внимание других мужчин.

5. Ищите во всём плюсы



Если вы будете думать о вашей связи в негативном ключе и ещё об этом и говорить своему возлюбленному, то есть большая вероятность того, что отношения постепенно сойдут на нет. Лучше сосредоточиться на позитивных аспектах, например, на том, что внебрачная связь не подразумевает целую череду обязательств и компромиссов, характерных для супружеских пар. Вам не надо весь вечер стоять у плиты, чтобы накормить гостей, приглашённых на юбилей любимого, бегать по больницам, когда он заболеет, нося в сумке его анализы, или же ехать в холод на другой край города, если у него поломается машина.

6. Не давите на него, чтобы он расстался с женой

Если вы будете постоянно требовать от своего любовника, чтобы он порвал со своей супругой, то очень скоро он прекратит общение с вами. Ведь все мы знаем, что чем крепче объятия, тем сильнее хочется от них освободиться. И ваши доказательства, что вы лучше в постели (изучили всю Камасутру), на кухне (окончили курсы поваров) или в вопросах финансов или политики (постоянно занимаетесь самообразованием), не пойдут на пользу. Потому что его с женой связывает много большее, чем с вами. Смиритесь с этим. Возможно, со временем он сам придёт к решению быть рядом с вами всегда. Не торопите его.

7. Избегайте истерик

Если ваш любимый опаздывает из-за семейных проблем или же не смог прийти к вам на праздник по причине болезни ребёнка, не устраивайте скандал. Не показывайте обиду, лучше сделать вид, что это мелочь, а значит ничего страшного не произошло. Ваши же постоянные истерики до добра не доведут.

8. Никогда не лезьте в его личную жизнь

Если вы будете расспрашивать о его семье, то, очень вероятно, получите ложную информацию. Ведь чаще всего любовники умело вешают лапшу на уши – живут с супругой, как брат с сестрой, а значит никакой интимной жизни. А самый распространённый миф состоит в том, что жена - стерва редкостная, не то что вы – милая, нежная, отзывчивая, и живёт он с ней только из-за детей. Но собрав о ней побольше информации, вы можете удивиться, до какой степени созданный им портрет не совпадает с реальным. А вот о детях можно и поинтересоваться, так как ребёнок для него всегда останется самым дорогим человеком на свете, соответственно, любовник сделает вывод, что после расставания с женой (к чему вы и стремитесь) вы с лёгкостью примете его сына или дочь в вашу семью.