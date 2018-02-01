7 страшных признаков, превращающих женщину в тетку

Классические признаки теток - боевая раскраска, сверкающая перламутром, осыпавшаяся тушь, начес и наряд со звериным принтом. Но это – видимая симптоматика, а корни нежеланного превращения могут скрываться глубоко внутри. Тетка – состояние души, а не возраст или социальное положение. Ею можно стать и в 20 лет.

Как не превратится женщине в тетку?

Как не превратится в тетку? Эксперты выделили 7 признаков, превращающих женщину в тетку. Внимательно прочитайте их и «примеряйте» на себя. Не пора ли принимать решительные меры?

1. Она не разграничивает семейные заботы и личную жизнь.

Если при ограниченном бюджете возникает вопрос, что купить: крем для лица или коврик в ванную, выбор будет в пользу второго. Жизненные приоритеты – вкусная еда и порядок в доме. Мысли ограничиваются бытовыми проблемами: что приготовить и где купить (желательно урвать подешевле).

Помните, всегда необходимо находить время для себя. Нельзя игнорировать такие маленькие радости жизни, как: поход в кино, встречи с друзьями, хобби.

2. Она всегда старается контролировать все и всех.

Нет, дело совсем не в заботе. Речь идет именно о тотальном контроле. Проблема кроется в невротическом стремлении, основанном на страхе потери. Советы тетки раздают везде и всегда, даже (особенно) если их никто не спрашивает.

Отпускайте проблемы. Не пытайтесь контролировать все жизненные события. А советы приберегите для тех, кто в них действительно нуждается.

3. Ее все раздражает.

Вам знакомы «леди» с хроническим ПМС? Муж – лодырь, дети – бездельники, коллеги – стервы, а жизнь – одна сплошная проблема. Тетка – вечная жертва ею же созданных проблем, но она упорно несет свой крест и с удовольствием рассказывает об этом всем окружающим.

Срочно уймите раздражение! По мнению психологов, его причины чаще всего банальны: неудовлетворенность собой, завышенные амбиции.

4. Она всегда права.

Споры, бессмысленные и беспощадные, - ее жизненное кредо. Если рядом нет оппонентов, она с остервенением будет отстаивать собственное мнение в социальных сетях. Даже если это просто никому не интересно.

Важно понимать, правда и система ценностей у каждого свои.

5. Она «болеет» подробностями чужой личной жизни.

Правоохранительные органы, как говорится, отдыхают. Тетка в курсе всех интимных нюансов. Она отслеживает сплетни, мониторит новости и фотографии в социальных сетях, подписана на множество блогов. Спроси ее, и узнаешь, кто нудный, а кого скоро муж бросит.

А теперь задумайтесь, зачем вам это?

6. Она – лучший специалист.

Все вокруг ничегошеньки не знают и, тем более, не умеют! Она расскажет сантехнику, как ремонтировать кран, научит повара-профессионала готовить любое блюдо. По крайней мере, теоретически. Любимые фразы: «Ну почему только мне это важно» и «Как же я устала».

Логичный вопрос, а действительно ли «профессиональная» консультация была нужна и важна?

7. На себя нет времени и денег.

Жизнь проходит по принципу: «Кто меня видит?». Отросли кончики волос – покраска подождет. Появились жировые складки на талии – нет времени на зарядку, да, и здоровье не то. Вместо красивого белья она с удовольствием приобретает кастрюлю.

Запомните главное: вы – женщина!

8. Как не стать теткой?

Оставаться леди можно в любом возрасте, независимо от финансового положения. Прочь звериные принты и некрашеные корни. Да здравствует женственность! Забудьте о сплетнях, живите собственной жизнью, и вы никогда не превратитесь в тетку!