Психология мужчин и их любимый цвет

Как женщина выбирает своего мужчину? Чаще всего на интуитивном уровне по внешности, а чаще даже по тому, что на нём одето, притом, важнее даже не фасон, а цвет. Ведь любимый цвет может многое рассказать о человеке, как о присущем ему характере, так и о том, каким он себя видит, одним словом, полностью раскрывает его индивидуальность. Поэтому, милые леди, смотрим, во что одет понравившийся парень, и делаем выводы, подходит ли он вам или нет.

Психология мужчины и его любимый цвет

Синий. Мужчина, выбирающий данный цвет, - тихий, спокойный и, скорее всего, идеалист. Он обладает аналитическим мышлением, либерален и рационален. Ценит уют и порядок. Пунктуален, всегда всё планирует, так как по-другому не может, не терпит спонтанности в других. Ему можно доверять. Однако, нередко любители синего беспокойны и тревожны.

Фиолетовый. Мужчина, предпочитающий этот цвет, - добрый, понимающий, всегда выслушает другого, но редко даёт советы, так как считает, что только сам человек знает, как правильно ему поступать. Он высокой духовности. Часто испытывает трудности с управлением эмоциями, пытается их сдерживать, но мимика выдаёт все его мысли. С таким мужчиной нужно держать ухо востро, он редко говорит то, что думает, а думает обычно в негативном русле, так как пессимист по жизни.

Зелёный. Мужчина, обожающий этот цвет, желает произвести хорошее впечатление на других и склонен считать себя выше других. Но это лишь от внутренней незащищённости. Он консервативен, податлив. Ценит внимание к его особе, именно это и делает его зависимым от чужого мнения. Настойчивый, властолюбивый, обожает поучать и советовать. В нём масса отрицательных черт, но, благодаря тому, что он интроверт, он их умело скрывает.

Красный. Мужчина, любящий этот цвет, агрессивен, волевой, с огромной внутренней энергией, часто самоуверен. Он всегда рвётся к победе и тяжело переносит поражения, стремится к превосходству. У него высокие половые потребности и огромная сексуальная энергия. Лидер по жизни, с лёгкостью ведёт за собой других. Стремится к яркой жизни, но у него редко получается этого добиться.

Жёлтый. Мужчина, обожающий этот цвет, - энергичный, позитивный, умный, беззаботный и оптимистичный. Часто бежит от реальной жизни и её трудностей. Обожает резко менять свою жизнь, притом, наслаждение получает не от самих перемен, а от процесса. Консервативной женщине с ним не по пути.

Оранжевый. Мужчина, предпочитающий этот цвет, - практичный, весёлый и коммуникабельный. Он прекрасный супруг, так как все жизненные трудности воспринимает, как должное. Не паникует по пустякам и не даёт другим, всегда поддержит добрым словом и яркой шуткой. С лёгкостью поднимает настроение другим.

Коричневый. Мужчина, предпочитающий этот цвет, - успешный и целеустремлённый. Часто стремится к уединению, только в одиночестве чувствует себя комфортно. Обожает свою семью. Работу выбирает спокойную, обычно зарабатывает на жизнь, сидя дома.

Чёрный. Мужчина, любящий этот цвет, - авантюрист. Стремится к высокому статусу и успеху в работе. Этот человек не терпит поражений, поэтому готов к активным действиям ради достижения цели, но он редко думает о последствиях своих спонтанных решений. У него нет авторитетов, поэтому он считает, что правильное мнение только его.

Серый. Мужчина, обожающий этот цвет, - верный. Он ценит своё личное пространство. Закрытый, хотя часто это качество напускное, ведь он всеми силами стремится стать примечательным. Поэтому выбирает профессию, где нужно постоянно общаться с людьми и заниматься общественной деятельностью.

Розовый. Мужчина, выбирающий этот цвет, - пылкий и чувственный. Старается быть в центре внимания, эгоцентричен, часто не думает о других. Обожает навязывать своё мнение и заботу, чем сильно раздражает окружающих. Поэтому с таким супругом будет тяжело найти общий язык, если захочется провести вечер с подругами или в уединении. Он всегда будет рядом, даже там, где его не ждут и не желают видеть.

Бирюзовый. Мужчина, любящий этот цвет, очень энергичен. Он уравновешен. Самоуверен, знает себе цену и своим знаниям, поэтому часто занимает руководящие посты. Но эта излишняя уверенность в себе может не лучшим образом отразиться на отношениях со второй половинкой, так как в доме решать будет только он, больше никто не имеет права голоса.

Белый. Мужчина, которому нравится этот цвет, - излишне спокойный, он никогда не проявляет эмоций, как положительных, так и отрицательных. Любит уединяться для того, чтобы заняться анализом ситуации, чтобы принять верное решение. Он новатор по жизни, но у него не хватает практичности, чтобы воплотить идеи, к тому же, они обычно мало реалистичны.