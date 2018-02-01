Психология мужчин: 10 вещей, которые должны вас насторожить

Ничто так не ранит женское сердце, как равнодушие мужчины. Безусловно, прекрасный пол обладает огромным воображением, поэтому чаще всего безразличие любимого по отношению к ней надуманно, тем более, если они пока не живут вместе, а значит, она не видит его глаз, жестов и мимики. Ведь девушки любят всё держать под контролем, обращая внимание даже на нюансы в отклонении от привычного его поведения, и если милый выходит из-под него, то она склонна додумывать и придумывать. Однако, иногда индифферентность второй половинки – не выдумки, а неоспоримый факт!

10 вещей, которые должны вас насторожить

1. Сообщения вместо звонка

Если мужчина вместо того, чтобы позвонить, постоянно отправляет сообщения, тем более, если это происходит в выходной день или в другое время, когда он сто процентов не занят, то такое поведение должно насторожить. Существует огромная вероятность того, что он в данный момент не один, а с другой, при которой не может говорить, а только писать в мессенджере и тут же удалять сообщение, не оставляя улик.

2. Не пожелал «Спокойной ночи»

Если в вашей паре говорить «Спокойной ночи» - привычный ритуал, который никогда не нарушался, то можно задуматься о причине сегодняшнего отклонения от него. Ведь есть большая вероятность того, что сегодня он спит не один, а с другой девушкой, или же проводит время в ночном клубе или ресторане. Но не стоит сразу же нервничать, ведь он мог и просто устать и уснуть. А вот если это вошло в привычку, то пора «бить в колокола».

3. Не сразу отвечает на сообщения

Если ваш милый всегда тут же отвечал на ваши сообщения и вдруг в последнее время перестал это делать, ответ приходит через час или позже, то это тревожный звоночек. Можно заподозрить и измену с его стороны, ведь при своей новой пассии он не будет общаться с вами.

4. Не отвечает на телефонные звонки

После того, как вы позвонили несколько раз и не получили ответа, можно подумать о разном, в том числе и плохом: с ним что-то случилось страшное – авария, пожар, наводнение и т.п. Конечно, не стоит исключать и того, что он просто занят и не может ответить, но ведь сообщение, хотя бы одно, можно прислать!

5. Задерживается

Он постоянно поздно возвращается домой, при этом не объясняя причин своих задержек или говорит что-то невнятное. В голову, конечно же, лезет одна мысль – он был с другой!

6. В телефоне фотографии прежней девушки

Это очень подозрительно, зачем хранить фото своей бывшей любимой, если отношения уже закончились. Возможно, это совсем не так, и он готов снова вернуть всё на прежние места…

7. Не даёт о себе знать после вашего свидания

Вы познакомились с прекрасным парнем и даже сходили на одно-два свидания, после чего он пропал. Большая вероятность, что его исчезновение не случайно!

8. Друзья – прежде всего!

С одной стороны, это очень хорошо, что у него есть друзья, с которыми он всегда на одной волне и которые рядом, когда вы слишком заняты, чтобы пойти на свидание. Но с другой, на чашах весов в выборе друзья или вы – всегда перевешивают товарищи. И это очень обидно, что и наталкивает на вопрос: Почему?!

9. Не хочет близости

Когда от интима отказывается девушка, то это как-то естественно, но если это делает парень, то его нежелание заняться любовью настораживает – значит, вы ему не нравитесь!

10. Не знакомит вас с друзьями и близкими

Вы так часто проводите время вместе, что перезнакомили его со всеми своими подругами и родственниками, чего нельзя сказать о нём. Он как будто держит ваши отношения в тайне. А почему как будто? Есть большая вероятность того, что он в действительности не хочет вас показывать друзьям и близким.