10 советов, как научиться спокойно реагировать на всё

Самая распространённая «болезнь» - стресс. Ею можно «заболеть» как в детстве, так и в старшем возрасте. Причин для её появления масса – проблемы в семье, на работе или учёбе, нестабильная экономическая и политическая ситуация, а также другие невзгоды. Как научиться спокойно реагировать на всё? Противостоять этому недугу довольно сложно, однако, попытаться выработать иммунитет нужно, иначе могут возникнуть уже сложности не только с душевным состоянием, но и физическим. От стрессоустойчивых людей болезни бегут «сломя голову». Так как же научиться не принимать близко к сердцу страхи и беспокойства? Вот 10 советов, как спокойно реагировать на всё.

10 советов, как спокойно реагировать на всё

1. Посмотрите на свои страхи

Страх – один из самых больших врагов. Потому что нет ни одного человека, который бы не боялся. Притворяться, что вы ничего не страшитесь, глупо. Да никто и не поверит в это. Главное – противостоять страхам, а не потакать. Дышите глубоко и смотрите им в глаза. Это не значит, что вы ведёте себя безответственно или же ставите себя в опасные ситуации. Но вы выйдете из своей зоны страха. Вы боитесь говорить публично? Сделайте это. Страшитесь попросить повышение? Соберите волю в кулак и подойдите к начальству со своей просьбой. Расширьте свой мир, увеличьте свою уверенность. Это первый шаг к свершению задуманного.

2. Страдание делает вас сильнее

Все мы рано или поздно столкнёмся с болью и страданиями. И это с одной стороны ужасно, но с другой – они двигают нас вперёд. Очень часто именно терзания и трудности становятся стартом важных жизненных изменений. Так не лучше ли страдать с позитивным отношением? Не впадайте в жалость к себе, лучше позвольте судьбе преподнести вам неприятный сюрприз, чтобы принять его, пропустить через себя и потом с новыми силами вернуться и начать всё с чистого листа.

3. Любовь!

Любите себя, цветы в парке, котёнка, бегущего по полянке, ветер, играющий с листьями, вашу вторую половинку и даже бабушку на скамейке, вечно шипящую вам в след. Любите бескорыстно, ничего не просите взамен, только так вы сможете позитивно мыслить, а значит перестать беспричинно страдать.

4. Радуйтесь всему прекрасному, что вас окружает

Оглянитесь вокруг. Видите, сколько вокруг красивых вещей? Будьте счастливы солнечному дню, улыбке прохожего, собственному успеху, достигнутому на работе, комплименту, возможно, дежурному. Благодарность делает вас счастливее, укрепляет иммунитет, приносит спокойствие и умиротворение.

5. Будьте открыты всему новому

Никогда не переставайте удивляться, открывая для себя что-то интересное. Используйте своё любопытство в качестве двигателя вперёд. Не бойтесь новизны. Ведь вы, сами того не желая, ежедневно меняетесь – приобретаете новые интересы, новых знакомых. Если вас не устраивает нынешняя ситуация, измените её – отправляйтесь в путешествие, необязательно дорогое и дальнее, в соседнем городе тоже есть на что посмотреть. Посещайте новые места, читайте авторов, на которых раньше не обращали внимание. Заводите новые знакомства, с ними придут и новые хобби. Займитесь самообразованием. Не застревайте в повседневной рутине. Ведь чем больше в нашей жизни экспериментов, тем больше мы растём интеллектуально.

6. Не сравнивайте себя с другими

Мы часто сравниваем себя с окружающими и почему-то всегда не в свою пользу. У сотрудницы муж лучше, у подруги заработная плата выше, а у соседки дети не так часто болеют. А всё почему? Потому что они умнее, красивее, образованнее, сдержаннее, внимательнее и расчётливее … список можно продолжать до бесконечности. Мы все разные, а значит нужно запомнить такую истину, что вы уникальны, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

7. Никогда не забывайте о своей мечте

Если есть какая-то цель, её не нужно забывать и откладывать на завтра, считая, что она недостижима. У нас всегда есть одна или несколько целей, иначе нет смысла жить. Распределите свои желания по размерам, начните с мелких, они приведут к свершению больших. Кстати, мы часто можем сделать намного больше, чем думаем, но боимся, ища себе оправдания. Например, «Я не могу завести собаку, потому что у меня маленькая квартира», «Я хочу ребёнка, но у нас с супругом нет ещё своего жилья».

8. Режиссер своего счастья – вы сами

Жизнь – это то, что мы вкладываем в неё, а мы – это те, кто создаёт нашу жизнь. Поэтому нужно быть активным, мыслить позитивно, не бояться преград, стараясь их преодолевать с гордо поднятой головой. Никогда не соглашайтесь на то, что вам приходит легко, стремитесь к большему. Одним словом, возьмите свою жизнь в свои руки! И действуйте!

9. Не бойтесь ошибаться

Мы все ошибаемся и, кстати, самые успешные люди делают это намного чаще тех, кто не выходит из зоны комфорта. Изучите свои ошибки, обдумайте, что делаете не так и помните, что без ошибок нет прогресса. Перестаньте стараться быть идеальным, гораздо проще, когда вы просто знаете о своих недостатках и слабостях – это намного лучше способствует расслаблению. Перестаньте себя считать ущербным. Если вы избавитесь от всего негатива по отношению к себе, то сможете избавиться и от стресса, вечно гнетущего вас.

10. Смейтесь!

Делайте это искренне и не бойтесь высмеивать свои ошибки. Смейтесь даже над неприятными ситуациями, в которые попали, улыбайтесь неприятелю. Смейтесь просто так, потому что видите солнце или букашечку. Смех поможет избавиться от всех проблем, в том числе и со здоровьем. Делайте это часто. Нет смысла быть слишком серьёзным.





Но самый главный совет, чтобы на всё реагировать спокойно, не нужно свои беды и невзгоды лелеять внутри себя. Поделитесь с ними с окружающими, возможно, в беседе с другими вы выясните, что не один вы такой несчастный на этом свете, что масса людей попадала в такие же ситуации и выходила из них победителями. Если же вы хотите обсуждать свои неприятности, то хотя бы поговорите на отвлечённые темы, посмейтесь от души и хотя бы на время забудьте о всём плохом, что вас так мучает.