5 безошибочных шагов, чтобы покорить сердце мужчины

Как покорить мужчину? Очаровать парня – это много, но завоевать его сердце навсегда, увы, способна не каждая. Хотя все мысли о нём, в голове крутится каждая произнесённая им фраза, видится его улыбка и слышится смех. Казалось бы, что сложного – улыбнуться или заговорить с ним, чтобы он обратил внимание и больше никогда не хотел расставаться с той, которая так много о нём думает. Но сложно, очень сложно… Однако, отчаиваться не стоит, ведь есть 5 безошибочных шагов, чтобы покорить его сердце и дать понять, что женщина, которую он ищет, прямо перед ним!

5 шагов, чтобы покорить мужчину

1. Женственность

Не зря же говорят, что встречают по одежде, а с её помощью можно принять любой образ. Но, чтобы покорить любимого, вам в первую очередь нужно быть женственной. Нет необходимости носить вещи с глубоким вырезом или супер короткие платья, но и драных футболок с не первой свежести джинсами тоже желательно не надевать. Лучше всего сыграть на переменах: если вы носили брюки и рубашки, то смените их на сарафанчики. Пока не стоит экспериментировать с нижним бельём: когда станете ближе друг к другу, можно будет и чулочки надеть, и трусики кружевные, а возможно, ему больше нравятся в горошек или прозрачные чёрные.

2. Его друзья – ваши друзья



Если ваши подруги для вас как сёстры родные, то, скорее всего, вы захотите, чтобы и ваш партнёр относился к ним соответственно. Но не стоит удивляться, когда ваш любимый так близок со своими приятелями. Поэтому для сближения с ним желательно быть дружелюбной и с его товарищами, даже если они вам и не очень по душе. Прекрасные отношения с его друзьями сильно поднимут вас в его глазах, да и через них можно узнать много интересного о своём ненаглядном, что поможет стать вам в будущем ещё ближе. Возможно, вы сможете выяснить что-то о его хобби, например, футболе, а значит в разговоре упомянуть вскользь о его любимой команде. Он обожает яичницу с колбасой? Пригласите его к себе на обед и угостите этим блюдом. И так ступенька за ступенькой вы и подберётесь к казалось бы непокорной вершине – к его сердцу.

3. Улыбка – главное оружие соблазнения



Улыбка – это не просто украшение, а ключик к сердцу. Ведь вам намного приятнее общаться с тем, кто искренне улыбается, чем с унылой личностью. Поэтому, чтобы завоевать своего мужчину, постарайтесь чаще смеяться, тогда ему будет комфортно в вашей компании. Дайте ему понять, что рядом с ним вы счастливы!

4. Вы – личность!

Многие представительницы прекрасного пола считают, что завоевать мужское сердце можно, только если быть марионеткой в его руках – думать, как он, говорить, как он, со всем соглашаться и никогда не противоречить. Но это не так. Вы в первую очередь личность, а марионетки очень быстро надоедают. Не бойтесь говорить то, что думаете, в споре рождается истина, однако, чувствуйте грань, чтобы не переборщить, иначе так и до скандала недалеко, иногда лучше промолчать. Одним словом, будьте собой, но не забывайте о своей задаче – понравиться мужчине.

5. Независимость – это всё!

Даже если вы влюблены «по уши», поиграйте со своим мужчиной. Сначала подпустите его поближе, покажите себя только с хорошей стороны (о недостатках он узнает позже), а затем поставьте между вами небольшую стенку – откажитесь от пары свиданий, сославшись на посиделки с подругами или занятия фитнесом. Дайте ему понять, что вы не зациклены на нём, что у вас есть своя жизнь. Поверьте, ваше поведение сработает как приворотное зелье, если он поймёт, что вы спокойно можете жить без него, то он не просто влюбится в вас, но будет искать встречи с вами. Ведь мужчина – охотник и лёгкая добыча ему не интересна!

Если вы хотите покорить понравившегося мужчину, главное – не быть навязчивой. Здоровый эгоизм, загадочность и довольство собой – вот основные составляющие для успешного воплощения своего плана.