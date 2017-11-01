Каждый мужчина мечтает, чтобы рядом с ним была самая лучшая женщина на свете. Безусловно, у каждого из них свой идеал – длинноногая или с большим бюстом, худенькая или склонная к полноте, высокая или крошечная. Но не только внешние данные важны представителям сильного пола, характер, темперамент и многое другое… Что же говорит мужская психология? Как стать для мужчины лучшей?

Мужская психология: Как стать для мужчины лучшей?

Существует несколько способов достичь желаемой цели и стать лучше для своего любимого мужчины.

- Мужчинам очень нравится, чтобы их хвалили, поэтому обязательно делайте это, даже если он просто вкрутил лампочку в торшер или донёс тяжёлую сумку с рынка. Комплименты творят чудеса.

- Вы должны его поддерживать во всех его проектах, даже если наперёд знаете, что они не приведут ни к чему хорошему. Однако, умейте вовремя подтолкнуть своего мужчину к мысли отказаться от какой-то идеи, только делайте это аккуратно, чтобы он подумал, что это его собственное решение. И ни в коем случае не стоит ругать или критиковать его.

- Женщина должна заставить своего ненаглядного быть лучше, чем он есть. И в этом поможет женская хитрость: лишь одно слово, вовремя вставленное в разговор, может совершить волшебство – мужчина захочет выглядеть лучше, преуспеть в делах и начать заботиться о своём здоровье и внешнем виде. Однако, не стоит забывать, что его замечательная девушка должна соответствовать ему. А значит, следите за собой – чистая, опрятная, причёсанная и приятно пахнущая. И, конечно же, обязательно надо отказаться от такой домашней одежды, как застиранный халат – найдите ему замену в виде леггинсов и футболки или же спортивного костюма.

- В век феминизма многие женщины сдержаны в проявлениях своих чувств, а ведь для мужчины так важно, чтобы с ним рядом была нежная и добрая спутница. Поэтому прекратите сами таскать баулы с магазина, переложив эти обязанности на сильные мужские плечи. Откажитесь от привычки орать и выражаться нецензурной речью – это отталкивает парней, ведь вы больше похожи на их друга из пивного бара или коллегу, а не на прекрасную леди.

- Вы никогда не станете самой лучшей для него, если он вас не любит. Хотя, если вы не отвечаете взаимностью влюблённому мужчине, то очень скоро тоже перестанете быть замечательной в его глазах. Только взаимность поможет сделать вас желанной.

- Идеальная женщина должна уметь «заставлять» своего мужчину всегда хотеть возвращаться домой. Для этого надо, чтобы его ждала в доме приятная атмосфера, уют, комфорт и человек, который всегда поймёт и поможет в сложной ситуации. Вам должны искренне быть интересны его увлечения – футбол, рыбалка, машины или компьютеры, внимательно слушайте его рассказы о них: задавайте ему по этим темам вопросы, а потом обязательно похвалите, какой он молодец, что так хорошо разбирается в компьютерах, машинах, велосипедах или футболе.

- Нужно периодически своему любимому делать сюрпризы – встретить его в эротическом белье, устроить романтический ужин или же подарить ему, например, если он заядлый велосипедист, камеру для велосипеда, пригласить на концерт его любимой группы. Важно показать ему, что вы его цените и уважаете.

- Проявите терпение к его недостаткам в быту: разбрасывает носки – уберите, не моет после еды посуду – помойте и т.п. Только при этом не кричите, не делайте кислое лицо, а ласково попросите его в следующий раз выполнить вашу просьбу. Если он это сделает, обязательно нахваливайте его, а ещё лучше - расскажите при нём об этом своей подруге, какой он у вас аккуратный, внимательный, хозяйственный, в общем, самый лучший!

- Ну и, самое главное, поверьте, что вы самая замечательная в мире женщина, тогда и ваш мужчина поверит вам! Ведь быть лучшей для своего любимого не так уж и сложно, если следовать данным советам. Пусть не всем и не сразу…