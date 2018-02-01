Романтический подарок на 14 февраля (День Святого Валентина), который понравится мужчине

Мужчины – абсолютно неромантичные создания. Так думают многие инфантильные дамочки, преподнося любимому человеку в подарок на 14 февраля (День Святого Валентина) плюшевое сердце или коробочку с кучей любовных записок и не получая в ответ ожидаемого восторженного писка. Какой же выбрать подарок мужчине на 14 февраля? Возможно, среди брутальных представителей имеются любители мимимишных презентов. Есть и тактичные особи, благодарящие вторую половинку за старания вежливой улыбкой. Но в преимущественном большинстве понятие мужского романтизма заключается отнюдь не в окружении себя мягкими игрушками и бесполезными «сердечными» сувенирами.

Оригинальный подарок мужчине на 14 февраля (День Святого Валентина)

1. Звёздная романтика

Ночное небо, манящее и завораживающее мерцанием миллионов звёзд, непременно ассоциируется с романтическим настроением. Созерцание великолепия таинственных светил помогает расслабиться, отвлечься от насущных проблем и рабочих мыслей, задуматься о будущем, любви и счастье. Если мужчина испытывает интерес к космической теме, астрономии, пожалуй, стоит рассмотреть вариант телескопа в качестве подарка. Функциональная и вместе с тем оригинальная вещица, которая станет нетривиальной деталью интерьера. Компактное настольное решение или большая напольная модель – выбор достойный.

К сожалению, любоваться звёздами на кристально-чистом небе не всегда есть возможность. Но восхитительное умиротворяющее зрелище легко сделать доступным в любое время, когда в твоём распоряжении есть домашний планетарий, создающий полную реалистичность наблюдений. Вариативность стильного дизайна позволяет подобрать презент, эффектно вписывающийся в обстановку жилища, вплоть до футуристичной конструкции в виде дроида для фаната «Звёздных войн».

2. Романтика релакса

Расслабляющий отдых с любимой женщиной или с друзьями, за обсуждением последних новостей, задушевными беседами да под рюмочку хорошего напитка. Украсить эту по-мужски романтическую обстановку поможет солидная посуда для алкоголя. Эстетика употребления спиртного не чужда представителям сильного пола, поэтому подарочный набор стопок с аристократичным графином придётся кстати.

Находя компромисс между женским и мужским представлением о романтике, хорошим решением станет декантер для вина. Оригинальный сосуд элегантного дизайна преобразит и облагородит застолье изысканной церемонией. Представителю мужского племени, который ценит практичные вещи в нетривиальном исполнении, наверняка приглянётся стилизованный штоф – художественно оформленная ёмкость для спиртного. Выбор предложений поистине грандиозный: от скромных фарфоровых изваяний забавных персонажей до роскошных дизайнерских решений в ретро стиле автомобиля, паровоза или расписной ладьи.

3. Романтика на природе

Хорошая погода, живописные пейзажи, душевная компания, потрескивающий костёр и отменный шашлык – романтика, неописуемая словами. Чтобы добавить в идеалистическую картину эффектный штрих, достаточно преподнести мужчине – главному ответственному за мясные угощения на огне - подарочную шампурницу. Комплект добротных шампуров, оформленных литой фигурной рукояткой или стилизованных под мушкетёрские шпаги, в роскошном кожаном чехле станет очередным секретом приготовления идеального коронного блюда.

Более внушительная альтернатива – набор для шашлыка в подарочном кейсе. Они предлагаются в различной комплектации, традиционно включая в себя предметы первой необходимости для пикника: от шампуров и столовых приборов до небьющихся стопок на определённое количество персон. Даже наслаждаясь романтической обстановкой вдалеке от второй половинки с единомышленниками на рыбалке, мужчина обязательно отметит: лепота, а всё благодаря вниманию любимой женщины.

4. Интимная романтика

Спорить с особым романтизмом интимного времяпрепровождения с дамой сердца вряд ли кому-то придёт в голову. Между тем подарки эротического содержания – тема весьма пикантная. Не имея убеждённости в адекватной реакции избранника, лучше не рисковать с вручением взрослых игрушек и тематической атрибутики. Если же сексуальные эксперименты – привычная практика, не стоит даже раздумывать над приобретением очередного заманчивого приборчика или аксессуара с перчинкой.

Но даже в относительно пуританском ассортименте эротических товаров найдётся достойный подарок для совместных радостей.

Например, пробуждающее чувственность масло для массажа с афродизиаками, которое преподносится, разумеется, в комплекте с любовным ритуалом. Изумительная находка для художника в душе – сахарная пудра с экзотическим ароматом для боди-арта. Незабываемое переплетение творческого процесса со сладострастной близостью обеспечено. Ну, а для азартного человека выбор очевиден: «горячие фанты» с будоражащими кровь заданиями. Презент, позволяющий окунуться в неизведанный мир друг друга и истинных наслаждений, чего вряд ли позволит добиться подаренный брелок-сердечко или милый медвежонок.