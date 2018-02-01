Оригинальные подарки на 23 февраля для настоящих мужчин

Настоящий мужчина обладает особыми качествами, совершает значимые поступки, отличается брутальными увлечениями и заслуживает достойных подарков. Для тех, кто ищет оригинальные подарки на 23 февраля мужчинам, современная сувенирная индустрия впечатляет ошеломительным выбором стоящих внимания решений. Независимо от того, какого характера отношения связывают с одариваемым, достаточно иметь хотя бы малейшее представление о его пристрастиях, чтобы сделать приятный и радующий презент.

Идеи для оригинальных подарков на 23 февраля мужчинам

Вот интересные направления, чтобы выбрать оригинальный подарок мужчине на 23 февраля.

Питейная тематика

Реалии жизни таковы, что редкий мужчина при тех или иных обстоятельствах откажется вкусить бокал хорошего напитка. Преподносить непосредственно алкогольную продукцию не всегда уместно, да и есть риск не угодить предпочтениям. Более надёжный вариант – посуда, аксессуары и иные принадлежности из категории питейного арсенала. Выбор здесь предостаточный: от вполне бюджетных винных наборов в подарочной резной шкатулке и фляжек с интересным тематическим оформлением до элитных штофов ручной работы и мини-баров эффектного дизайна.

Курительная тематика

Продолжая тему вредных привычек, нельзя обойти стороной заядлых курильщиков. Идея именной зажигалки или пепельницы с гравировкой имеет право на жизнь, но, чтобы произвести впечатление, стоит присмотреться к более презентабельным вещицам. Оригинальный портсигар – статусный, солидный, стильный аксессуар, который станет гармоничной составляющей образа успешного и ценящего индивидуальность мужчины. А почитателю хороших сигар непременно пригодится элегантный хьюмидор из испанского кедра, вносящий аристократичный штрих в обстановку личного пространства владельца.

Инструментальная тематика

Различный инструментарий в качестве подарка ни в коем случае не должен влечь за собой намёк на неисполнение хозяйственных обязанностей получателя. Жест в виде вручения очередного чемоданчика с ключами и отвёртками оценит разве что мужчина, испытывающий страсть к собирательству всевозможных рабочих приспособлений. При выборе рациональнее сделать акцент на образ жизни, хобби. К примеру, человеку, часто бывающему в разъездах, командировках, любителю походов и путешествий не помешает эргономичный мультитул в красивом кожаном чехле, который крепится на ремень или к рюкзаку – и многофункциональный мини набор инструментов первой необходимости всегда под рукой.

Автомобильная тематика

Скатываться до банальностей типа ароматизаторов или держателей для гаджетов, конечно, не серьёзно. Хотя, если доподлинно известно, что в данный момент именно какой-то мелочи не хватает автовладельцу для полного счастья, есть смысл подобрать нетривиальное решение. Однако, в нынешнем ассортименте предложений есть немало вариантов полезных и достойных презентов. В дальних поездках не будет лишним автохолодильник, проявить заботу о самочувствии и комфорте водителя поможет накидка на кресло с функциями массажа и подогрева, а подключающаяся к прикуривателю термокружка обеспечит в дороге горячим питьём.

Оружейная тематика

Любовь к разным видам оружия присуща, пожалуй, всем мужчинам. Запросто презентовать настоящую «игрушку» вряд ли получится, а сувенирная продукция однозначно порадует тех, кто увлекается инсталляциями, коллекционирует полноразмерные копии или декоративные реплики. Отдельные подарочные экземпляры нередко сопровождаются содержательным подтекстом, что делает их отличным выбором для человека, ценящего наполненные смыслом интерьерные вещицы. Например, дуэльные пистолеты в оригинальном футляре, символизирующие принципиальность, стремление отстаивать правоту и честь.

Игровая тематика

Интеллектуал, вечный ребёнок или азартная натура – для каждого найдётся вариант по душе: