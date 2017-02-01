Что подарить на 23 февраля? Список самых оригинальных подарков

Все ещё ломаете голову, что подарить на 23 февраля любимому, мужу, отцу, коллеге и начальнику? В этой статье вы найдете список самых оригинальных и креативных подарков на любой вкус и кошелек.

Мужчины любят подарки не меньше, чем женщины и дети. Это с виду они суровые и малоэмоциональные. А внутри у каждого представителя сильного пола живет маленький мальчик, который и в 40 лет с удовольствием поиграет с радиоуправляемым вертолетом или будет искренне радоваться очередному гаджету. Так почему бы не побаловать родного человека? Тем более и повод есть – праздник 23 февраля. Предлагаем небанальные варианты подарков для ваших любимых мужчин.

Что подарить на 23 февраля любимому, мужу, отцу, коллеге и начальнику? Список подарков

Что подарить любимому на 23 февраля

В начальной стадии отношений, когда еще не остыли чувства и в воздухе витает романтика, хочется удивить своего мужчину чем-то нестандартным, но в то же время практичным и немножко с романтическим уклоном.



1) Power Bank на 10000 мАч в виде мягкой игрушки. Что? Плюшевый мишка? Да, но не простой, а со встроенным Power Bank на 10000 мАч. Подарок в виде мягкого медвежонка не будет просто пылиться на полке, а послужит внешним аккумулятором для смартфонов и планшетов.



2) Раскладывающийся столик для ноутбука. Кто не любит поваляться в постели с ноутбуком? Вот только на коленях его держать не удобно. А на специальном столике еще и место встроенным вентиляторам для охлаждения найдется. Ну и для утреннего кофе для двоих такой столик тоже пригодится.



3) Домашний халат для настоящих джедаев и ситхов. Уютный, теплый, да еще и в стиле любимых героев «Звездных войн» - отличный подарок для фанатов легендарной фантастической саги.

4) USB тапочки «Теплые ноги». Мужчины – существа нежные, их надо беречь. Такие тапочки сохранят ноги в тепле во время работы за компьютером.



5) Курс массажа. Этот подарок не помешает никому, укрепит здоровье и покажет вашему избраннику, что вы заботитесь о нем.



6) Тур выходного дня. Материальные подарки – это хорошо, но новые впечатления, смена обстановки и возможность провести время вдвоем где-нибудь в красивом месте – еще лучше.

Что подарить мужу на 23 февраля

Супругу подарки подбирать легче – вы уже знаете его привычки и увлечения. И при этом важно не дарить практичные презенты по типу «в хозяйстве пригодится».



1) Беспроводные наушники. Всех бесят спутавшиеся провода наушников и ограниченность длины шнуров. Беспроводные варианты намного удобнее – хоть спортом в них занимайся, хоть фильм на диване смотри, хоть на велосипеде катайся.

2) USB-холодильник для напитков. Этот компактный холодильник позволит охладить 1 бутылку или пару банок пива и других напитков. Незаменим в жаркое время года.

3) Сумка для ноутбука. Вещь нужная и в большинстве случаев не поражает воображение. Но если найти небанальный вариант с принтом в виде микросхемы или кассеты для магнитофона, то такой подарок станет намного оригинальнее.

4) Тренажер для кистей рук. Необычный девайс в виде тяжелого шарика основан на принципе гироскопа. Помогает снять усталость с кистей рук и предотвращает туннельный синдром.

5) Квадрокоптер. Небольшая игрушка для больших мальчиков. Бывают в виде космических шаттлов, истребителей из «Звездных войн», с фото и видеокамерами.



6) Экшен камера. Отличный подарок для любителей активного отдыха. С ним самые яркие моменты отдыха сохранятся надолго.

Что подарить коллеге на 23 февраля

Для этой категории знакомых мужчин подарки надо выбирать менее личные, но в то же время интересные и запоминающиеся. Обычный блокнот или очередную ручку никто не оценит.



1) Скретч-открытка. Необычный способ поздравления: надо написать на открытке пожелания, наклеить сверху специальный стик, а потом коллега с помощью монетки сотрет защитный слой и прочитает ваше поздравление.



2) Ручка 3 в 1 (ручка, флешка, лазер). Полезная многофункциональная штучка для офиса.



3) Универсальный массажер-подставка для спины. Исправляет осанку, снимает нагрузку со спины, подходит и для автомобиля.

4) Аккумулятор в форме AA батарейки. Заряжается от USB и не надо никаких зарядных устройств.



5) USB-увлажнитель для воздуха. Красивая вещица с подсветкой кардинально не изменит влажность воздуха в помещении, но возможно улучшит рабочие условия.



6) Карманный кондиционер. Еще одно мини-устройство в виде миниатюрного вентилятора в корпусе призванное облегчить жизнь в жару.

Что подарить начальнику на 23 февраля

Человеку, у которого все есть, можно попробовать удивить, подарив ему нестандартные презенты с изюминкой. Или что-то из серии статусных подарков.



1) Магический светильник Bulbing. Необычная 2D лампа создает оптическую иллюзию, меняет цвета и смотрится очень креативно.



2) Аэратор для вина. Это нехитрое приспособление делает вкус вина значительно более изысканным и ярким.



3) Набор для сургучных печатей. Вещь не самая полезная, скорее баловство, но +1 к честолюбию добавляет.

4) Бесконечная ручка Inkless без чернил. Она пишет…металлом. Да, здесь используется стержень из специального металлического сплава, поэтому эта ручка никогда не закончится.



5) Беспроводная левитирующая колонка. Еще одна диковинка из мира гаджетв. Колонка эффектно парит над подставкой и смотрится как «звезда смерти» в космосе.



6) Песочные часы с магнитным эффектом. Заполняются специальным железосодержащим порошком, которые притягивается к магниту в основании и создает причудливые формы в виде пиков.

Что подарить отцу на 23 февраля

Для папы можно подобрать разные полезные мелочи или забавные сюрпризы.



1) Брелок реагирующий на голос. Для забывчивых мужчин это настоящая находка: посвител – и всё нашлось. Теперь не придется искать ключи от машины по всему дому.

2) Брелок-рулетка. Мастер на все руки оценит стильный и многофункциональный брелок в виде автомобильного колеса.

3) Держатели для книг. Пара книг на полке никогда не стоит ровно. А с креативными держателями таких проблем не будет.

4) Органайзер для шнуров. Идея для удобного хранения USB-кабелей, зарядных устройств, наушников и прочих вечно путающихся шнуров.



5) Подушка «Бревно». Такое мягкое полено добавит изюминку интерьеру и послужит удобной подушкой или валиком.



6) Тайник для ключей в виде камня. Вряд ли ему можно доверить хранения ключей от дома, а запасные ключи от дачи вполне.