Рецепты блюд » Салаты и закуски » Тёплый салат с брокколи и курицей, рецепт с фото

Тёплый салат с брокколи и курицей, рецепт с фото

Отличное сочетание овощей и мяса. Тёплый салат с брокколи и курицей очень понравился моим гостям – нежные кусочки курицы, сочные соцветия брокколи и смесь ароматных пряностей. Вкусный и полезный салат подойдёт даже тем, кто следит за фигурой.

 

Теплый салат с брокколи и курицей: фото

 

Смотрите также: Салат с курицей, морковью и капустой.

Ингредиенты для салата с броколли и курицей:

  • Куриное филе – 300 гр.,
  • Морковь – 1 шт.,
  • Лук репчатый – 1 головка,
  • Брокколи – 200 гр.,
  • Чеснок – 2-4 зубчика,
  • Корень имбиря – 1 ч. ложка,
  • Растительное масло – 3 ст. ложки.

Время приготовления: 35-40 минут.

Рецепт приготовления тёплого салата с курицей и брокколи:

1) Салат из брокколи и курицы готовится просто и быстро. Такое блюдо просто необходимо иметь в запасе для праздничного стола. Пока вы готовите основное блюдо, между делом можно создать вот такую простую и вкусную красоту.


Куриное филе порубите на кусочки. Размер определяйте сами. Но мне кажется, что кусочки должны быть такими, чтобы их наколоть на вилочку и отправить в рот целиком. Вместо готового куриного филе можно использовать грудку и даже голени. Только в этом случае нужно немного постараться – отделить кости от филе.

 

Нарезанное куриное филе: фото 1

 

2) Репчатый лук очистите от кожуры и порубите полукольцами. От этой процедуры вы будете плакать гораздо меньше, если подержите очищенный лук в холодильнике некоторое время. Нож, кстати, тоже должен быть холодным, а также гладким и острым.

 

Лук, нарезанный полукольцами: фото 2

 

3) Морковь вымойте, подсушите бумажным полотенцем, очистите, а затем натрите на крупной тёрке.

 

Натертая морковь: фото 3

 

4) На дно сковороды налейте растительное масло и слегка обжарьте овощи. Здесь рекомендуется выдерживать порядок – сначала несколько минут жарится лук, затем можно добавлять морковь. Чуть обжарили овощи, теперь добавляем к ним кусочки курицы. Перемешиваем, накрываем крышкой и уменьшаем огонь. Периодически помешивайте ваш будущий салат, при необходимости добавляйте подсолнечное масло.


5) Пока готовится половина салата, займитесь второй половиной – капустой. Брокколи нужно помыть под проточной водой и энергично встряхнуть. Затем при помощи ножа отделите от большого «дерева» маленькие веточки – соцветия. Размер их должен быть примерно такой же, как у кусочков курицы.

 

Соцветия брокколи: фото 4

 

6) Выложите соцветия брокколи в кастрюлю, а затем залейте кипятком. Дайте постоять ей примерно 5 минут и откиньте капусту на дуршлаг.


7) Не забывайте помешивать курицу с овощами в вашей сковороде. Пока излишки воды сливаются с  капусты, займитесь приправами. 2-4 зубчика чеснока очистите и пропустите через пресс. Отрежьте кусочек корня имбиря, очистите и натрите на мелкой тёрке.

 

Измельченный чеснок: фото 5


8) Когда курица будет готова (примерно через 25-30 минут после тушения на слабом огне), добавьте сюда ошпаренные кусочки брокколи, имбирную кашицу, измельчённый чеснок и соль, обязательно соль. Перемешайте, накройте крышкой буквально на несколько минут и снимайте с огня.


Салат из брокколи и курицы готов. Осталось его остудить и подавать на стол.

 

Теплый салат с брокколи и курицей: фото

 

Смотрите также: Салат с курицей, помидорами черри и грибами, рецепт с фото.

 

Приятного аппетита!

 

Теплый салат с брокколи и курицей: фото

 (голосов: 2)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Евгения Иванова

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Постные рецепты Постные рецепты

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху