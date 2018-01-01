Тёплый салат с брокколи и курицей, рецепт с фото

Отличное сочетание овощей и мяса. Тёплый салат с брокколи и курицей очень понравился моим гостям – нежные кусочки курицы, сочные соцветия брокколи и смесь ароматных пряностей. Вкусный и полезный салат подойдёт даже тем, кто следит за фигурой.

Ингредиенты для салата с броколли и курицей:

Куриное филе – 300 гр.,

Морковь – 1 шт.,

Лук репчатый – 1 головка,

Брокколи – 200 гр.,

Чеснок – 2-4 зубчика,

Корень имбиря – 1 ч. ложка,

Растительное масло – 3 ст. ложки.

Время приготовления: 35-40 минут.

Рецепт приготовления тёплого салата с курицей и брокколи:

1) Салат из брокколи и курицы готовится просто и быстро. Такое блюдо просто необходимо иметь в запасе для праздничного стола. Пока вы готовите основное блюдо, между делом можно создать вот такую простую и вкусную красоту.



Куриное филе порубите на кусочки. Размер определяйте сами. Но мне кажется, что кусочки должны быть такими, чтобы их наколоть на вилочку и отправить в рот целиком. Вместо готового куриного филе можно использовать грудку и даже голени. Только в этом случае нужно немного постараться – отделить кости от филе.

2) Репчатый лук очистите от кожуры и порубите полукольцами. От этой процедуры вы будете плакать гораздо меньше, если подержите очищенный лук в холодильнике некоторое время. Нож, кстати, тоже должен быть холодным, а также гладким и острым.

3) Морковь вымойте, подсушите бумажным полотенцем, очистите, а затем натрите на крупной тёрке.

4) На дно сковороды налейте растительное масло и слегка обжарьте овощи. Здесь рекомендуется выдерживать порядок – сначала несколько минут жарится лук, затем можно добавлять морковь. Чуть обжарили овощи, теперь добавляем к ним кусочки курицы. Перемешиваем, накрываем крышкой и уменьшаем огонь. Периодически помешивайте ваш будущий салат, при необходимости добавляйте подсолнечное масло.



5) Пока готовится половина салата, займитесь второй половиной – капустой. Брокколи нужно помыть под проточной водой и энергично встряхнуть. Затем при помощи ножа отделите от большого «дерева» маленькие веточки – соцветия. Размер их должен быть примерно такой же, как у кусочков курицы.

6) Выложите соцветия брокколи в кастрюлю, а затем залейте кипятком. Дайте постоять ей примерно 5 минут и откиньте капусту на дуршлаг.



7) Не забывайте помешивать курицу с овощами в вашей сковороде. Пока излишки воды сливаются с капусты, займитесь приправами. 2-4 зубчика чеснока очистите и пропустите через пресс. Отрежьте кусочек корня имбиря, очистите и натрите на мелкой тёрке.



8) Когда курица будет готова (примерно через 25-30 минут после тушения на слабом огне), добавьте сюда ошпаренные кусочки брокколи, имбирную кашицу, измельчённый чеснок и соль, обязательно соль. Перемешайте, накройте крышкой буквально на несколько минут и снимайте с огня.



Салат из брокколи и курицы готов. Осталось его остудить и подавать на стол.

Приятного аппетита!