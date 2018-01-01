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Домашнее быстрорастворимое какао с зефиром: рецепт с фото

Какао с зефиром – вкуснейший напиток, который непременно оценят сластёны. Особенно приятно, что такое быстрорастворимое какао, сделанное в домашних условиях, содержит исключительно натуральные ингредиенты, в отличие от готовых напитков. Приготовление напитка по этому рецепту с фото не отнимет у вас много времени.

 

Домашнее быстрорастворимое какао с зефиром: фото

 

С какао обычно две ассоциации: детсадовское какао с пенками и прочно вошедший в нашу жизнь за последние годы Несквик. Первый напиток полезный, но абсолютно непрезентабельный, да и варить его надо, что не всегда удобно. Второй в плане приготовления куда удобнее, но огромное количество сахара  и всяких добавок тоже не особо радует.

 

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Альтернативой может стать домашнее быстрорастворимое какао. Зефир (маршмеллоу) – элемент не обязательный, но интересный, поэтому, если у вас их продают, можно делать и с ними, если нет, то и без них получится замечательный напиток. Главное, найти натуральное сухое молоко и хорошее качественное какао. И тогда можно радовать своих детей, да и всю семью, вкусным и полезным напитком в любое время.

Ингредиенты для домашнего какао:

  • 3 ст. натурального сухого молока
  • ¾ ст. сахара
  • ¾ ст. натурального какао-порошка
  • 2 ст. зефира (маршмеллоу)

Рецепт приготовления какао с маршмеллоу или зефиром:

1) В большой чашке смешайте какао, сухое молоко и сахар, хорошо перемешайте.

 

Соединение какао с сухим молоком и сахаром: фото 1

 

2) Добавьте зефир (маршмеллоу) и ещё раз перемешайте.

 

Добавление в какао зефира: фото 2

 

3) Переложите всё в банку, которая герметически закрывается, объёмом примерно один литр и хорошо закройте.

 

Хранение какао в банке: фото 3

 

4) Для приготовления какао используйте горячую кипячёную воду, но не кипяток! Вода должна быть градусов 80-85 примерно. Насыпьте в чашку какао, от одной трети до половины чашки, по вкусу, залейте водой, но не полностью, а примерно на полсантиметра выше насыпанного какао, хорошо перемешайте, а потом долейте ещё воды. Когда воды немного, какао лучше размешивается, комочков из неразмешанного порошка будет в чашке меньше. А от сильно крутого кипятка натуральное сухое молоко может свернуться, да и зефирки в кипятке быстрее растворяются, поэтому лучше воде дать чуть-чуть остыть. Храните в прохладном месте. Долго желательно не хранить, зефир подсыхает и становится жёстким, неделю-две вполне нормально.

 

Домашнее быстрорастворимое какао с зефиром: фото

 

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Приятного аппетита!

 

Домашнее быстрорастворимое какао с зефиром: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Коваленко Наталья

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