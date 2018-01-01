6 вещей, которые вы поймёте, обнаружив измену

Вы встретили его в ночном клубе. Он шикарно выглядел – стильный, модный, с привлекательной внешностью и чарующим взглядом, встретившись с которым, вы тут же поняли, что влюбились по уши. Он был такой презентабельный, такой сумасшедший… У вас завязался страстный роман. Но через время вы стали замечать, что он часто нервный, вечно куда-то спешащий – на работу, встречу, заседание и т.п. (но при этом вы не знаете о его месте работы), усталый и довольно скрытный (не знаете, где он живёт, кто его родители, никогда не бывали у него дома). Сложив все эти факты, как мозаику, воедино, вы поняли – он не свободен, а значит вы просто его любовница, с которой он коротает свой досуг.

Как понять измену своего мужчины?

Как понять измену? Конечно же, вы хотите ответов, которые вы получаете: после ваших настойчивых вопросов любимый всё-таки признается, что у него есть другая, к которой он всегда и возвращается после ваших свиданий. Мир рушится, но вы всё же, собрав волю в кулак, решаетесь на разрыв с ним. Это правильное решение! Даже если он будет вас просить и умолять всё оставить так, как есть. Настаивайте на своём, ведь вы же понимаете, что он никогда не уйдёт от другой, а вы с ним лишь теряете время, которое могли бы потратить на настоящую и честную любовь. К тому же, теперь у вас есть прекрасный опыт общения с такими, как он, а значит, имеется большой шанс, что больше вы не наступите на те же грабли.

Шесть вещей, которые вы узнали из своего горького опыта

1. Это была не только ваша вина. Возможно, окружающие будут вас обвинять в том, что вы были наивной и глупой девчонкой, поверившей в чудо в отношениях с несвободным мужчиной. Сейчас на вас налетят подружки и знакомые с возгласами, что они говорили, а вы не верили. Но на самом деле, это факт, что вы не видели его настоящего, так как смотрели на него сквозь «розовые очки». Вы верили в каждую его ложь, каждому его взгляду, каждому его поцелую, потому что были очарованы. Вероятно, даже после осознания того, что он вам лжёт, вы старались играть роль ничего не подозревающей женщины, потому что так было удобно. Но не стоит всю вину за отношения брать на себя. Вы виноваты оба: он – лгун, вы – нежелающая видеть правду.



2. Вы научились ценить счастливые моменты. Люди не ценят то, что имеют, вы же, благодаря связи с любимым, который постоянно куда-то торопился, научились радоваться каждому мигу, проведённому с ним. Ведь со временем вы поняли, что он в любом случае вернётся к другой, а значит, смогли жить сегодняшним днём, не задумываясь о будущем, зная, что его никогда не будет. Вы стали счастливой каждый день, а это дано не всем.



3. Вы стали лучше понимать других. До встречи с ним вы думали только о себе и слышали только себя. Но с любимым вы научились видеть, когда он нервничает или спешит, даже если очень хочет скрыть этот факт. Вы, чтобы его не травмировать, перестали задавать вопросы, почему он не остаётся ночевать или не отвечает на звонки. С ним вы стали лояльнее к ошибкам других, зная о том, что сами не безгрешны.



4. Самоотречение и преданность. Вы смогли развить в себе и эти качества ради того, чтобы ему было легче общаться с вами. Делали вы это, скорее всего, с одной целью, чтобы он сделал вывод, что с вами легко и просто, в отличие от другой женщины. К сожалению, со временем вы поняли, что ваша преданность и самоотречённость никак не смогли повлиять на его выбор, но эти качества в вас уже есть, а значит, вы сможете применить их в будущих отношениях. Возможно, именно они и станут фундаментом вашей крепкой любовной связи с новым партнёром.



5. Сравнение в вашу пользу. Вам всегда было интересно, почему же он выбрал другую, ведь вы не хуже её. Позже вы можете даже задать ему этот вопрос, но не факт, что ответ будет честный, так как он не может вас сравнивать – вы для него совершенно разные, иначе он не пошёл бы на роман с вами, точной копией своей жены или подруги. Для вас же стремление быть лучше её может пойти на пользу – вы займётесь своей фигурой, измените причёску, гардероб и, возможно, работу на более оплачиваемую. Ему вы не утрёте нос, но себе баллов прибавите.



6. Двигаться дальше. Вы его любили, а может быть, и до сих пор питаете к нему тёплые чувства. Вы готовы были простить ему его поведение, но вовремя поняли, что он свой выбор сделал. И даже если ему будет плохо, проявите твёрдость, не пускайте больше его в свою жизнь – двигайтесь дальше. Впереди вас ждёт большая и честная любовь! А прошлое, даже счастливое, пусть остаётся в прошлом, ведь будущее будет не менее радостным и перспективным. Если вы этого захотите!

Есть масса мужчин, которые не могут не изменять, они просто не представляют своей жизни по-другому. И кто сказал, что ваш любимый не принадлежит к ним? Ведь если он изменял с вами другой, а ей – с вами, то где гарантия, что он это не повторит снова? Поэтому радуйтесь тому, что всё позади, и тому, что вы стали сильнее, мудрее и опытнее.