7 вещей, которые нельзя делать, если вы подозреваете мужчину в измене

Для кого-то измена – это повод для расставания, а для кого-то – толчок, чтобы пересмотреть свои отношения. Если вы подозреваете мужчину в измене, не принимайте скоропалительных решений. Но самое главное, не совершайте поступков, которые усугубят непростую ситуацию.

Измена мужчины, чего делать не стоит?

Измена любимого мужчины ассоциируется с выражением «нож в спину». Реакция на такой удар у всех протекает по-разному: кто-то впадает в отчаянье, кто-то замыкается в себе, кто-то устраивает скандал и незамедлительно разрывает отношения. Как бы там ни было, измена – это большой стресс для обманутой стороны, после которого трудно держать эмоции под контролем. Однако когда измена еще не является свершившимся фактом, и вы только подозреваете партнера в неверности, очень важно контролировать свои чувства, чтобы еще больше не усугубить проблему.

Как же вести себя в том случае, если вам кажется, что мужчина вам изменяет? Вот 7 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать в такой ситуации.

1. Впадать в панику.

Паника – главный враг здравомыслия. Подозревая мужчину в измене, конечно же, воображение способно нарисовать самые страшные картины, из-за чего каждой женщине немедленно хочется устроить скандал, чтобы выяснить все точки над «I». Однако решать проблему в состоянии аффекта бессмысленно. Если ваши подозрения беспочвенны, ваш скандал вызовет ответную агрессию со стороны мужчины. Если же измена действительно присутствует в вашей жизни, паника лишь только усугубит негативное состояние, вызвав у вас приступ отчаянья. Гораздо лучше в такой ситуации попробовать успокоиться, чтобы беспристрастно проанализировать поведение мужчины и свои чувства.

2. Слишком много размышлять на эту тему.

Лишние мысли и переживания о ситуации подкармливают сомнения, из-за чего вы теряете способность мыслить логично. Пока вы не уверенны в измене на 100%, не нужно заранее настраивать себя на негатив. Сейчас вам следует смотреть на вещи трезвым взглядом и анализировать ситуацию вокруг. Постарайтесь не оценивать поведение мужчины через призму ваших подозрений, т.к. в этом случае вам будет повсюду мерещиться его неверность. Если вы пока не готовы поговорить с партнером откровенно, ведите себя так, чтобы он не заметил ваших душевных терзаний. Если мужчина действительно вам изменяет, нужно усыпить его бдительность, и тогда вывести обман на чистую воду будет намного проще.

3. Немедленно разрывать отношения.

Расстаться с тем, кто причинил вам боль, это нормальная реакция каждой женщины. Однако в порыве гнева вы можете совершить поступок, из-за которого впоследствии будете жалеть. Если измена оказалась плодом вашего воображения, скандал с угрозой разрыва может сильно подпортить ваши отношения с партнером. Если же мужчина действительно неверен вам, рубить сгоряча тоже не стоит. Измена – это, бесспорно, предательство, но с этой проблемой сталкиваются многие пары и многие из них находят в себе силы жить дальше. Перед решительным поступком нужно выяснить все досконально. Даже если у мужчины есть кто-то на стороне, необходимо понять, что подтолкнуло его на этот шаг, и разобраться в собственных чувствах.

4. Замыкаться в себе.

Многие женщины, не желая выносить сор из избы, предпочитают переживать стресс в одиночестве. Однако проблему, в которой виноваты двое, решить самостоятельно невозможно. Через время ваше самокопание и «уход в себя» неизбежно трансформируется в депрессию. Намного эффективнее в такой ситуации откровенно поговорить с партнером. Только разговор не должен начинаться с упреков и претензий, т.к. в этом случае вы не добьетесь от мужчины правдивого ответа.

Если вы еще не готовы обсуждать подозрения с партнером, постарайтесь не замыкаться в себе. Расскажите о ситуации действительно близкому и надежному человеку, который сможет дать вам мудрый совет, посмотрев на проблему «свежим» взглядом. И в то же время, не стоит рассказывать о своих подозрениях направо и налево, т.к. чрезмерная откровенность неизбежно породит сплетни и осуждения.

5. Провоцировать ревность у партнера.

Подозревая мужчину в измене, многие женщины желают вызвать у него ответную реакцию, в результате чего они начинают флиртовать на стороне. Однако такое решение нередко приводит к печальным последствиям. Если мужчина имеет «запретный» роман, он расценит ваше поведение как молчаливое согласие на свободные отношения, и продолжит изменять с чистой совестью. Только теперь он перестанет испытывать чувство вины, будучи уверенным, что вы тоже имеете свои тайны. Кроме того, представители сильного пола часто относятся к собственным изменам как ни к чему не обязывающим приключениям, в то время как женская неверность расценивается ими как настоящее предательство.

Если же ваш партнер на самом деле чист перед вами, флирт с другими мужчинами будет означать для него угасание чувств с вашей стороны.

6. Искать контакт с любовницей мужчины.

Если вы подозреваете, что партнер изменяет вам с конкретной женщиной, не стоит контактировать и, тем более, конфликтовать с ней. Во-первых, вы не знаете, что именно мужчина рассказывает ей о вас. Не исключено, что она, также как и вы, находится в роли обманутой стороны. Во-вторых, угрозы и конфликты выставят вас не в лучшем свете, в результате чего вы прослывете скандальной и неуверенной в себе женщиной. И, в-третьих, если окажется, что ваши подозрения беспочвенны, вы обвините ни в чем неповинного человека.

В такой ситуации нужно занять позицию наблюдения, присматриваясь и к мужчине, и к той женщине, которая может быть его новой пассией. Чтобы предъявлять кому-либо претензии, нужно владеть конкретной информацией.

7. Винить во всем себя.

В народе бытует мнение, что «хорошим женам не изменяют». Это выражение становится прекрасным удобрением для разрушенной самооценки, в результате чего многие обманутые женщины начинают винить в случившемся только себя. Однако позиция жертвы всегда приводит к печальным психологическим последствиям: женщины перестают чувствовать свою значимость и привлекательность, прощая мужчинам их предательство. Какой бы сильной не была ваша боль, старайтесь не впадать в отчаянье. Поймите, что измена партнера может быть обусловлена множеством независящих от вас факторов. Возможно, он воспылал чувствами к другой женщине, может быть, он изменил от скуки или решил вспомнить молодость, чтобы заглушить кризис среднего возраста. Как бы там ни было, это его решение, и вы в нем не виноваты.

Подозревая партнера в измене, не совершайте самой главной ошибки – не додумывайте ситуацию, пока вы точно не будете уверенны в ней. Лучшее решение – это откровенный разговор с мужчиной. По его ответам и реакциям вы точно поймете, где правда, а где – ложь.