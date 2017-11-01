Признаки мужчины-манипулятора, как понять этого субъекта

Любые отношения между людьми построены на эмоциях. Любовные не являются исключением. Впрочем, любовь бывает разной.

Основные признаки, по которым можно отличить мужчину-манипулятора

Одним людям бывает достаточно того, что у них есть вторая половинка, при этом не обязательно, чтобы она была постоянно рядом. Другим этого не хватает. Им надо, чтобы объект любви был всегда рядом. Если мужчина вас не понимает или вам кажется, что он относится к вам равнодушно, это может указывать на то, что он вами манипулирует. Вот несколько признаков такого поведения:

1. Он всегда хочет знать, что вы делаете

Вроде бы ненавязчиво, но мужчина вдруг ни с того, ни с сего начинает интересоваться, где вы и что делаете. Делает он это постоянно. Поначалу кажется, что он волнуется или просто интересуется. Потом оказывается, что отчитываться ему о своём времяпрепровождении приходится чуть ли не каждый час. Это уже ненормально. Всё-таки каждому человеку требуется время и пространство, в которое бы никто не вмешивался.

2. Он вас постоянно осуждает

Бывают люди, которым нравится всё критиковать. Ваш возлюбленный может заниматься тем же самым, но критиковать он будет преимущественно вас. Например, вы приходите с работы и хотите полежать на диване, а он требует ужина и ваши действия охарактеризует как лень. Если постоянно отзываться о женщине только в негативном ключе, рано или поздно она начнёт испытывать сильное чувство вины и перестанет воспринимать себя полноценной личностью. Некоторым мужчинам именно этого и надо, чтобы чувствовать себя властелином и хозяином положения.

3. Он узнаёт о ваших слабых сторонах и начинает использовать их против вас

По мере знакомства с мужчиной вы узнаёте его всё больше и больше. То же самое происходит и с ним. Если он вас действительно любит, он будет мириться с вашими слабостями. Если ему нужны отношения с вами для других целей, он будет использовать ваши слабости для того, чтобы начать вас запугивать или манипулировать вами. Например, если он узнает, что вы боитесь одна сидеть по ночам дома, именно на ночь он и будет уходить, заставляя вас нервничать, если вы не будете делать то, что он захочет. В итоге, вам придётся пойти на всё, лишь бы он был с вами дома.

4. Его не интересует ваше собственное мнение

Ваш мужчина предпочитает сам принимать решения и делать всё так, как только он считает нужным. Если вы выскажете своё мнение, он его проигнорирует. Некоторым женщинам нравится, когда всё за них решает мужчина. Но в таком случае женщины сами себе уже не принадлежат и фактически являются марионетками мужчин.

5. Он в вашем присутствии рассказывает про других женщин

В разговорах иногда приходится упоминать других людей. Одни при этом к такой информации относятся спокойно, а другие ревнуют. Так вот, если в вас присутствует хотя бы минимальная доля ревности, ваш рыцарь начнёт постоянно говорить в вашем присутствии про других женщин и девушек. Чаще он будет говорить о своих бывших или тех, к кому он когда-либо испытывал симпатию. Например, он может выдать такую фразу: «Вот она-то меня понимала, не то, что ты». Конечно, такое положение вещей будет вас расстраивать, а ему этого как раз и надо. Даже если вы мужчину очень сильно любите, это повод подумать, стоит ли продолжать с ним отношения. Ведь в любом случае, когда вы будете делать что-то не так, вам будут напоминать о ваших соперницах.

6. Он не даёт вам времени на принятие решения

Иногда для того, чтобы принять решение по серьёзным вопросам, надо какое-то время подумать и всё взвесить. Особенно важно думать, когда речь идёт о вложении куда-либо крупной суммы денег. Так вот, ваш мужчина вам на это времени не даст. Он будет давить на вас, называя упрямой и глупой, предлагая все бразды правления передать ему, потому что только он всё сделает правильно. Знайте, он преследует какие-то свои цели и на вас ему наплевать.

7. Он постоянно молчит

Если вы не делаете то, что хочет от вас мужчина, он может начать играть в молчанку. Что бы вы ни говорили, он игнорирует ваши вопросы. Для некоторых женщин подобная ситуация настолько невыносима, что они готовы пойти на любые уступки, лишь бы мужчина снова начал разговаривать с ними. Такой вот действенный способ манипуляции!

8. Он постоянно заставляет о себе беспокоиться

Существуют хитрецы, которые при неудобных для себя обстоятельствах сразу же «заболевают». Теперь уже не до решения вопросов и проблем. Теперь надо кружиться вокруг него, предлагая ему лекарства и другие средства для облегчения состояния. Естественно, когда он «поправится», придётся сделать так, как он желает, а то вдруг он опять заболеет?

9. Он прикидывается дурачком

Если от мужчины требуется принятие какого-нибудь серьёзного решения, он начинает делать вид, что вас не понимает. Такое поведение часто приходится наблюдать у детей, которые манипулируют родителями в своих целях. Вы можете пытаться преподнести информацию и так, и сяк, и каждый раз ваши речи будут разбиваться о стену непонимания.

Если вы заметили в поведении своего мужчины описанные выше признаки, придётся задаться вопросом, существует ли между вами настоящая любовь, и стоит ли продлевать отношения.

Женщины, живущие с мужчиной-манипулятором, обычно крайне несамостоятельны. Они не способны решать проблемы, они не умеют распоряжаться деньгами. Они являются всего лишь тенями, не имеющими права голоса, да и вообще каких-либо прав. Конечно, кого-то из женщин такое положение дел устраивает, а кого-то – нет, и они в семейной жизни чувствуют себя глубоко несчастными.

Любовные отношения должны строиться на доверии и уважении друг к другу, а не на манипуляциях.