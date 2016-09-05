9 признаков, что ваш мужчина - манипулятор

Мужчина-манипулятор - опасный партнёр, особенно, если речь идёт о любовных отношениях. Но, по правде говоря, в отношениях с таким мужчиной любовь может быть только односторонней, ведь желание манипулировать и управлять человеком не имеет ничего общего с настоящим чувством. Манипулятор использует женщин для достижения своих корыстных целей, будь то сексуальная связь, материальная выгода или нечто иное. Никто из нас не хочет быть использованной, однако, любовь способна заглушить разум, тем более, что истинный манипулятор напоминает змея-искусителя, который мастерски «обрабатывает» свою жертву, чтобы в последующем завладеть ею.

Мужчина-манипулятор считает себя знатоком женских душ, поэтому в начале отношений он может казаться вам идеальным партнёром. Действительно, кто устоит перед красивыми комплиментами, романтическими поступками и влюблёнными взглядами? Однако, каким бы искусным ни был манипулятор, в его поведении обязательно будут проскальзывать «тревожные звоночки», которые должны вас насторожить. Вот 9 явных признаков, что ваш мужчина - манипулятор.

Признаки мужчины-манипулятора:

1. Он контролирует вас

Манипулятор хочет знать о вас всё, включая то, как, где и с кем вы проводите своё свободное время. Поначалу это можно спутать с заботливостью и сильной заинтересованностью. Но на самом деле манипулятор жаждет лишь одного - контролировать вас. Контроль необходим ему для того, чтобы получше разобраться в ваших сильных и слабых местах, воздействуя на которые, он сможет подчинить вас себе.

2. Он жалуется на своих бывших

Эмоционально зрелый мужчина никогда не станет рассказывать вам о своих бывших девушках в негативном ключе. Во-первых, это некрасиво с моральной точки зрения. А, во-вторых, каждый взрослый человек понимает, что расставание - это всегда вина двоих. Однако, манипулятор считает по-другому. По его словам, все его бывшие пассии напоминали монстров, которые не смогли оценить его по достоинству.

3. Он не хочет, чтобы вы общались со своими друзьями

Если вам не посчастливилось начать отношения с мужчиной-манипулятором, будьте готовы к скандалам по поводу ваших друзей или родственников. Вдруг окажется, что ваши подруги вам завидуют, приятели-мужчины надеются на что-то большее, а родственники забирают у вас слишком много времени. Партнёр-манипулятор будет плавно подводить вас к мысли, что вам не обязательно проводить так много времени со своим окружением, ведь теперь у вас есть он. Ему необходимо оградить вас от вашей привычной компании, чтобы иметь больше возможностей для контроля и влияния.

4. Он меняет вас под себя

Из уст мужчины-манипулятора льются не только комплименты и любовные признания, но и упрёки с претензиями. Однажды вы можете услышать, что некоторые ваши привычки или образ жизни мешают вашим отношениям. Например, вашему возлюбленному может не понравиться ваша работа, хобби, любовь к шоппингу и т.д. И, конечно же, по его мнению, вы обязательно должны избавиться от своих негативных качеств, ведь тогда ваша любовь станет ещё более крепкой и счастливой. На самом же деле манипулятор старается изменить вас ради своего удобства.

5. Он много говорит, но мало делает

Мужчина-манипулятор обладает отличными ораторскими способностями. Он знает, что женщины «любят ушами», поэтому готов петь о любви и давать красивые обещания с утра до вечера. Вот только жаль, что слова манипулятора практически всегда расходятся с делом. Проще говоря, все его обещания так и останутся обещаниями.

6. Он играет вашими чувствами

В действиях мужчины-манипулятора отсутствует логика и последовательность. В начале отношений он погибает от чувств к вам, затем проявляет холодность, после чего снова признаётся в вечной любви. Он может пропасть на несколько дней, обидевшись на вас без повода. Но при этом он будет уверять, что не представляет свою жизнь без вас. Все эти эмоциональные качели являются обычной игрой на чувствах, которая подсаживает вас на его крючок, делая зависимой от его мнения.

7. Он давит на ваше чувство вины

Любые ссоры и конфликты с мужчиной-манипулятором целиком и полностью лягут на ваши плечи. И даже если он являлся инициатором спора, манипулятор вывернет ситуацию так, что виноватой себя почувствуете именно вы. Любые ваши доводы и аргументы разобьются об его безапелляционные претензии, суть которых заключается в том, что вы его недостаточно любите, и поэтому не можете понять его.

8. Он чрезмерно ревнует вас

Манипулятор - это типичный эгоист и ревнивец с ущемлённым самолюбием. Представители этого типажа только на первый взгляд кажутся сильными и самоуверенными. На самом же деле в их душе живёт вечный страх. Они боятся потерять своих жертв, ведь тогда им будет некого «дёргать за ниточки», воображая собственную значимость. Нет ничего удивительного, что в поведении мужчины-манипулятора часто проскальзывают нотки патологической ревности.

9. Он ущемляет ваши интересы

Манипулятору необходим партнёр для удовлетворения собственных целей, поэтому этот мужчина не станет волноваться по поводу вашего удобства и комфорта. Конечно же, поначалу он будет играть роль заботливого бойфренда, но как только дело дойдёт до чего-то серьёзного, он моментально ретируется, оставив вас один на один с собственными проблемами. Эгоизм манипулятора проявляется и в обыденной жизни, ведь прежде всего он создаёт комфортные условия для себя, пусть даже и за счёт ваших интересов.

Мужчина-манипулятор - это тот, от кого следует держаться подальше. Даже если вы уже успели попасть в его сети, старайтесь оценивать ситуацию трезвым взглядом. Если вышеназванные признаки являются частью ваших отношений, забудьте о жалости и любви, ведь человек, которого вы считаете своим партнёром, просто использует вас.