Рулет с маком из творожного теста без дрожжей: рецепт с фото

Маковая начинка — одна из самых вкусных и сегодня мы приготовим рулет с маком без дрожжей. Хрустящие зёрнышки, пропитанные сахаром, в сочетании с пушистым тестом составляют беспроигрышный тандем. Кстати о тесте: оно может быть самым разным, но обязательно мягким, поэтому чаще всего выпечка с маком делается из дрожжевого, но гораздо полезнее приготовить его из творожного теста. Именно из него и сделаем рулет. Смотрите подробный рецепт рулета с маком без дрожжей с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты на 2 небольших рулета с маком:

обезжиренный или маложирный творог — 100 г

разрыхлитель — 1 ч. ложка

молоко —270 мл

растительное рафинированное масло — 65 мл

сахар-песок — 110 г + ванильный сахар — 1,5 ч. ложки

щепотка соли

мука — 200 г

мак — 200 г

мёд — 45 г

сливочное масло — 35 г

желток яйца — 1 шт.

Как приготовить рулет с маком из творожного теста без дрожжей

1) Начните с приготовления начинки, т.к. она должна остыть. В небольшой ковшик насыпьте мак, добавьте 55 грамм сахара, масло и мёд, влейте 70 мл молока, перемешайте и поставьте на небольшой огонь вариться.



2) Когда смесь закипит, убавьте огонь и варите минут 10, обязательно помешивайте в процессе и добавляйте молоко при необходимости, но учтите, что консистенция не должна быть жидкой.



Остудите начинку до комнатной температуры. Обязательно попробуйте на сладость и готовность мака. Если вам кажется, что мак жёсткий, то прокрутите начинку через мясорубку, причём, это нужно сделать 2-3 раза. Если же у вас в кухонном арсенале есть блендер, то можете воспользоваться им. Хорошо растёртый мак — серого цвета, это значит, что его структура нарушена и вышло молочко.



А пока начинка остывает, сделайте тесто.



Для творожного теста творог должен быть без крупинок, поэтому либо протрите его через сито, либо пробейте блендером, налив 200 мл молока.

3) К творожной массе всыпьте 55 грамм сахарного песка и ванильный сахар.

4) Влейте в творожную массу масло. Добавьте щепотку соли и тщательно перемешайте венчиком или вилкой.



5) В миску просейте муку и разрыхлитель.

6) Вылейте творожную массу в муку и замесите тесто. Долго месить не нужно, главное, чтобы тесто стало эластичным и однородным. Разделите пополам, из каждой половины раскатайте прямоугольник (толщина теста до 1 см). Удобно раскатывать на слегка подпылённой мукой поверхности.



7) Нанесите половину мака, стараясь распределить равномерно. Обязательно сделайте отступы от краёв, чтобы при сворачивании маковая начинка не высыпалась.



8) Сверните рулет вдоль. Для красивой корочки его нужно смазать. Например, смесью из желтка и пары столовых ложек молока.



9) Положите рулеты на противень, предварительно застеленный пергаментом, смажьте верх теста желтковой смесью.



10) Отправьте на 30 минут в разогретую до 180 оС духовку. Готовность проверяйте как обычно — деревянной зубочисткой.

Очень хочется попробовать рулеты горячими, но лучше дождаться, когда они остынут, и подавать с молоком.