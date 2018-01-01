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Рулет с маком из творожного теста без дрожжей: рецепт с фото

Маковая начинка — одна из самых вкусных и сегодня мы приготовим рулет с маком без дрожжей. Хрустящие зёрнышки, пропитанные сахаром, в сочетании с пушистым тестом составляют беспроигрышный тандем. Кстати о тесте: оно может быть самым разным, но обязательно мягким, поэтому чаще всего выпечка с маком делается из дрожжевого, но гораздо полезнее приготовить его из творожного теста. Именно из него и сделаем рулет. Смотрите подробный рецепт рулета с маком без дрожжей с пошаговыми фотографиями.

 

Рулет с маком из творожного теста без дрожжей: фото

 

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Ингредиенты на 2 небольших рулета с маком:

  • обезжиренный или маложирный творог — 100 г
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • молоко —270 мл
  • растительное рафинированное масло — 65 мл
  • сахар-песок — 110 г + ванильный сахар — 1,5 ч. ложки
  • щепотка соли
  • мука — 200 г
  • мак — 200 г
  • мёд — 45 г
  • сливочное масло — 35 г
  • желток яйца — 1 шт.

Как приготовить рулет с маком из творожного теста без дрожжей

1) Начните с приготовления начинки, т.к. она должна остыть. В небольшой ковшик насыпьте мак, добавьте 55 грамм сахара, масло и мёд, влейте 70 мл молока, перемешайте и поставьте на небольшой огонь вариться.

 

Приготовление начинки: фото 1


2) Когда смесь закипит, убавьте огонь и варите минут 10, обязательно помешивайте в процессе и добавляйте молоко при необходимости, но учтите, что консистенция не должна быть жидкой.


Остудите начинку до комнатной температуры. Обязательно попробуйте на сладость и готовность мака. Если вам кажется, что мак жёсткий, то прокрутите начинку через мясорубку, причём, это нужно сделать 2-3 раза. Если же у вас в кухонном арсенале есть блендер, то можете воспользоваться им. Хорошо растёртый мак — серого цвета, это значит, что его структура нарушена и вышло молочко.


А пока начинка остывает, сделайте тесто.


Для творожного теста творог должен быть без крупинок, поэтому либо протрите его через сито, либо пробейте блендером, налив 200 мл молока.

 

Перетирание творога: фото 2

 

3) К творожной массе всыпьте 55 грамм сахарного песка и ванильный сахар.

 

Добавление в творог сахара: фото 3

 

4) Влейте в творожную массу масло. Добавьте щепотку соли и тщательно перемешайте венчиком или вилкой.

 

Добавление в творог масла: фото 4


5) В миску просейте муку и разрыхлитель.

 

Мука и разрыхлитель: фото 5

 

6) Вылейте творожную массу в муку и замесите тесто. Долго месить не нужно, главное, чтобы тесто стало эластичным и однородным. Разделите пополам, из каждой половины раскатайте прямоугольник (толщина теста до 1 см). Удобно раскатывать на слегка подпылённой мукой поверхности.

 

Раскатанное тесто: фото 6


7) Нанесите половину мака, стараясь распределить равномерно. Обязательно сделайте отступы от краёв, чтобы при сворачивании маковая начинка не высыпалась.

 

Распределение по тесту начинки: фото 7


8) Сверните рулет вдоль. Для красивой корочки его нужно смазать. Например, смесью из желтка и пары столовых ложек молока.

 

Приготовление обмазки для рулетов: фото 8


9) Положите рулеты на противень, предварительно застеленный пергаментом, смажьте верх теста желтковой смесью.

 

Смазывание рулетов молочно-желтковой массой: фото 9


10) Отправьте на 30 минут в разогретую до 180 оС духовку. Готовность проверяйте как обычно — деревянной зубочисткой.

 

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Очень хочется попробовать рулеты горячими, но лучше дождаться, когда они остынут, и подавать с молоком.

 

Рулет с маком из творожного теста без дрожжей: фото

 

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Екатерина Светлова

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