Творожный пирог с яблоком в духовке: рецепт с фото

Вкусный, сытный и ароматный творожный пирог с яблоком. Как же здорово просыпаться по утрам от манящего запаха сладкой выпечки с фруктами или ягодами. Позвольте своим близким испытать это радостное чувство. Творожный пирог с яблоками подойдёт не только для завтрака. Позовите своих друзей на чашечку чая, и ваши разговоры будут только о хорошем.

Ингредиенты для творожного пирога с яблоком:

Для теста:

сахар-песок – 0,5 ст.

сливочное масло – 70 г

творог – 150 г

пшеничная мука – 1 ст.

куриное яйцо – 2 шт.

разрыхлитель – 0,5 ч. ложки

Для глазури:

сливочное масло – 1 ст. ложка

сахар – 2 ст. ложки

яблоки – несколько штук

Рецепт приготовления:

1) Кусочек сливочного масла размягчите. Обратите внимание, что не нужно его растапливать, именно размягчить (растопленное масло делает тесто твёрдым). Сливочное масло можно просто подержать при комнатной температуре с полчаса. А можно положить в микроволновую печь на одну минуту при минимальной мощности.



Размягчённое масло переложите в ёмкость, удобную для взбивания, и добавьте половину стакана сахара. Хорошо взбейте смесь при помощи миксера. Получится крупинчатая масса.

2) Тесто хоть и содержит творог, на самом деле его не будет в нём видно. Для этого творог нужно измельчить. Есть несколько способов – творог можно протереть через сито, можно взбить в блендере или протереть через самую мелкую тёрку. Блендером конечно же удобней и качественней. Творог получится, как творожная масса, мягкий и однородный.



Творог соедините с сахаром и маслом.

3) Снова взбейте массу миксером. Теперь разбейте сюда же два яйца и опять прибегните к помощи миксера.

4) Один стакан пшеничной муки просейте через сито и перемешайте с половиной чайной ложки разрыхлителя.

5) Добавьте к остальным ингредиентам и замесите тесто, оно получится скорее плотным, чем жидким.



Противень (очень удобно в данном случае использовать разъёмный противень) смажьте сливочным маслом и аккуратно выложите тесто. Разровняйте его по поверхности противня, сформируйте невысокие бортики.

6) Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Порубите яблоки тонкими дольками.

7) Теперь приготовим глазурь для яблок. В маленькой кастрюле соедините две столовые ложки сахара и одну столовую ложку сливочного масла. На среднем огне разогрейте глазурь до полного растворения сахара.

8) Дольки яблока уложите сверху на тесто. Старайтесь делать это аккуратно, ведь сейчас решается судьба внешнего вида вашего пирога.

9) Глазурь вылейте на яблоки тонкой струйкой так, чтобы все яблоки покрылись этой маслянистой смесью. Удобно наносить глазурь кондитерской кисточкой.

Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 50 минут. К концу этого времени ваша кухня наполнится пленяющим ароматом яблочного пирога.

Дайте пирогу остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!