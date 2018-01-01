10 простых правил выращивания и ухода за клубникой
Лето без клубники – не лето. Клубнику выращивать совсем просто, если знать некоторые правила. В этой статье вы найдете секреты ухода и выращивания клубники.
Секреты выращивания и ухода за клубникой
Когда покупаете растение в магазине для садоводов, надо знать:
1. Вид
Клубника бывает разных видов, и все они отличаются друг от друга размером и формой ягод, сроками их созревания, климатическими предпочтениями и другими факторами.
Прежде чем покупать растения, узнайте, какие сорта и виды лучше всего растут и плодоносят в вашем регионе.
2. Грядки
Клубника любит приподнятые грядки, так как они позволяют излишкам воды впитываться в почву и не застаиваться около корней, способствуя размножению вредителей. К тому же, чем выше гряды, тем меньше вам придется нагибаться, ухаживая за растениями.
3. Горшки и контейнеры
Клубника прекрасно растет не только на грядах, но и в горшках или контейнерах. При этом, ее можно в таком виде выращивать как в саду, так и на балконе. Правда, тут существует трудность в подборе контейнера: слишком тесные приводят к плохому развитию корней, а слишком просторные – к появлению заболеваний.
4. Тень
Клубника любит тепло, но не открытое солнце. Под солнечными лучами растения могут даже погибнуть. Если на улице жарче 30° C, посадки необходимо укрывать от солнца.
5. Вредители
Садовые вредители любят клубнику так же сильно, как и садоводы. Если хотите, чтобы ягоды остались нетронутыми, придется против вредителей использовать специальные средства.
6. Сорняки
Если в вашем саду много сорняков, то клубнику поможет спасти черная пластиковая пленка, которую укладывают на гряду. Она позволяет почве лучше нагреваться и препятствует появлению сорняков.
7. Расстояния между растениями
Между кустами клубники должно быть достаточно свободного места. Лучше, если между растениями будет 50 см, а между рядами – 80-100 см.
8. Солнечный свет
Несмотря на то, что клубника солнечные лучи не очень любит, все-таки ей они требуются для созревания плодов. Каждый день по 6-10 часов растения должны получать солнечный свет.
9. Тип почвы
Земляника предпочитает суглинистые почвы. Если у вас таковой нет, ничего страшного. Надо лишь за несколько месяцев до посадки растений внести в гряды компост. Если в почве будет достаточно питательных веществ, клубника будет расти без проблем.
10. Перемена места посадок
Клубнику не стоит несколько лет выращивать на одном и том же месте. Ее необходимо менять местами с помидорами, перцами или баклажанами.
Клубника – растение довольно неприхотливое. Если вы учтете описанные выше нюансы ее выращивания, то соберете хороший урожай.
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