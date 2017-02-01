Как выбрать место для посадки огурцов? Какие сорта дают наибольший урожай и как за ними правильно ухаживать? В этой статье вы узнаете все секреты выращивания огурцов в открытом грунте.

Огурец состоит на 90% из воды, а также в нём содержатся полезные витамины и минералы, которые так необходимы нашему организму. У каждого дачника есть несколько грядок для выращивания огурцов. Ведь с помощью этого овоща можно вывести все токсины из нашего организма. А зимой без консервированных огурцов не обходится ни один праздник. Но для того, чтобы они росли здоровыми, красивыми и вкусными, необходимо знать несколько правил по выращиванию огурцов в открытом грунте.

Подходящее место и почва

Тем, кто только собирается выращивать огурцы на своём участке, необходимо знать, что правильно подобранное место - это уже залог отличного урожая. Грядки должны быть расположены так, чтобы в течение дня на них постоянно светило солнце.



Теперь следует подготовить почву. Она должна быть рыхлой, и её щелочная реакция не должна превышать цифру 7. Если дачник решил, что в следующем году он посадит огурцы, то почву нужно будет начать готовить осенью. Сначала нужно перекопать грядки для огурцов. Глубина должна быть 30 см. А после на каждый метр участка для огурцов внести 2 ведра навоза. Когда наступает весна, необходимо снова перекопать участок, но уже на глубину 15 см. Параллельно можно внести торф или опилки. Главное, чтобы почва оставалась рыхлой. Ведь корневая система огурцов не перенесёт излишней влаги.

Посев семян

В первую очередь нужно выбрать сорт семян. Для выращивания огурцов на открытом грунте нужно брать сорта-гибриды. Вот список огурцов, которые подойдут:

F1 Кристина, F1 Адам, F1 Капучино - эти сорта отлично будут расти при любых климатических условиях.

F1 Персей, F1 Зодиак подойдут для консервации.

F1 Заначка, F1 Фермер, F1 Родничок – для засола.

1) Как только дачник определится с сортом, нужно будет подготовить семена к посеву. А именно, провести замачивание и закаливание. Для первой процедуры понадобится ткань и немного воды. Высыпаем на ткань семена, равномерно их распределяем и заворачиваем в материал. После опускаем в воду. Необходимо, чтобы вода только слегка покрывала ткань, иначе к семенам не будет поступать воздух. Отставить на 2-3 дня в тёплое место.

2) После того, как это время пройдёт, нужно сделать вторую процедуру — закаливание. Помещаем ткань с семенами в холодильник, где температура от 0 до -2 оС. Там они должны находиться 48 часов и затем их сразу можно высеивать в открытый грунт. К тому времени земля должна прогреться до +16 оС. Лунки нужно делать через каждые 50 см. Глубина их составляет 2 см, и в каждую кладут по 5 семян. Как только появляются первые всходы, нужно аккуратно их проредить. Лишние сеянцы не стоит выдёргивать, так как это может травмировать корневую систему. Их нужно немного обрезать.



3) Также можно вырастить рассаду в горшочках у себя дома. Диаметр горшка должен быть 30 см. Некоторые ёмкости уже продаются с дренажным отверстием. Но его можно сделать и самостоятельно. Это необходимо, чтобы лишняя влага не задерживалась в почве. При желании можно посадить огурцы в обычные пластиковые стаканчики.

4) В магазине можно купить землю для выращивания огурцов дома. Если такого нет, то можно в равных пропорциях смешать перлит, компост, болотный мох и за основу можно взять почву для растений. Ежедневно необходимо выставлять горшки с огурцами на балкон, чтобы они получали достаточно солнечного тепла, минимум 8 часов.

Как правильно ухаживать за посевом

1) Огурцы считаются самыми требовательными овощами, особенно, когда это касается температурного режима. Это растение не переносит заморозков. Вот почему их нужно сажать, когда почва уже хорошо прогрелась. Как только температура воздуха начинает снижаться, замедляется рост у растений. Отличным температурным режимом для этого овоща является +25 - +30 оС. При этом влажность должна быть не ниже 70%.



2) Полив - не менее важная часть, которая касается ухода. Он должен быть умеренным, а именно должно уходить 3-6 л на 1 м2. Поливать нужно до цветения каждые 5-7 дней. Во время цветения нужно увеличить объём воды с 6 до 12 л. И теперь поливать нужно каждые 2-3 дня. От недостатка влаги огурцы станут горькими. Лучшего всего насыщать растения водой при помощи распылителя. К концу лета необходимо уменьшить частоту и объём воды, так как может появиться корневая гниль. Заранее постройте подпорки, чтобы растения могли расти вверх и их стебли можно было подвязывать.

3) Подкормка первый раз проводится в начале цветения. Как только наступило плодоношение, растения стоит подкармливать каждые 12 дней. То есть за весь сезон нужно будет 7 раз подкормить огурцы. При возможности лучше использовать органические удобрения. А именно птичий помёт и коровяк. Не стоит забывать о прополке и рыхлении почвы. Нужно убирать сорняки аккуратно, ведь корневая система расположена на поверхности. Новичкам можно заменить этот процесс мульчированием.

4) То же самое стоит проделывать, если огурцы растут в горшочках. Но вот когда они начинают расти, им нужна опора, чтобы их можно было подвязать. Для этого лучше всего заранее сделать опору для растений. Нужно из металлических прутьев построить вигвам. Достаточно будет трех штук. Такую конструкцию можно купить в специализированном магазине.

Ещё более удобным вариантом будет использовать готовую пластиковую сетку, предназначенную для вьющихся растений.

Это всё, что нужно знать огороднику, который впервые решил заняться выращиванием огурцов на своём участке.