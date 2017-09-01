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Модные цвета осень-зима 2017-2018: обзор с фото

Предстоящей осенью и зимой модные дизайнеры не стали мудрить с цветовой палитрой и выбрали для своих коллекций типичные оттенки холодной поры. Невооружённым взглядом можно заметить преобладание насыщенных и глубоких оттенков, а также разнообразие синей палитры и вкрапления ярких, но привычных для осени и зимы цветов. Вот самые модные цвета осень-зима 2017-2018.

10 модных цветов осень-зима 2017-2018

Итак, какие же оттенки будут популярны осенью-зимой 2017-2018? Смотрите модный обзор с фотографиями.

1. Золотистый лайм (Golden Lime)

Этот необычный оттенок сочетает в себе золото солнечных лучей и яркость зелёной травы, а вместе образует очень подходящий для осеннего увядания тон. Видимо, дизайнеры решили поддержать всеобщее увлечение зелёной гаммой и добавили в типичную палитру оттенков холодной поры золотистый лайм. Он прекрасно сочетается с любыми тканями – от тёплого твида до лёгкого атласа и шёлка, и особенно роскошно смотрится в блестящих вечерних материалах.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Golden Lime

2. Гренадин (Grenadine)

Одним из любимчиков модниц осенью 2017 наверняка станет яркий и насыщенный представитель красной гаммы – гренадин. Он получил своё название в честь тягучего сладкого сиропа, добавляемого в коктейли. Дизайнеры предлагают носить его в total-red луках или разбавлять другими оттенками – например, винным или синим. И, если в одежде такие яркие оттенки подойдут не всем, то уж ту самую красную помаду правильного тона приобрести обязана каждая модница.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Grenadine

3. Бежевый (Butterum)

На какие бы эксперименты ни решались гуру моды, но они никогда не забывают о практичной и универсальной нюдовой гамме. На этот раз честь представлять спокойную палитру предстала оттенку Butterum – этот типично осенний цвет отличается приятным тёплым подтоном, похожим на отлив сливочного масла или карамели. Этот гурманский оттенок идеален для базового гардероба и одинаково хорошо подходит и тёплым и холодным цветотипам. Шикарно бежевый цвет оттеняет трикотажные ткани и модный бархат, также на подиумах встречалось много нарядов натуральной гаммы из летящих тканей.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Butterum

4. Гавань (Marina)

Сине-голубая гамма предстоящей осенью числится в лидерах. И поддерживает небесную тему жизнерадостный ярко-синий Marina. Костюмы, платья и аксессуары таких оттенков встречались во многих модных коллекциях. Носить «синюю гавань» дизайнеры предлагают как в монолуках, так и в виде ярких акцентов наряда и аксессуаров. Хорошо сочетаются эти оттенки с винной гаммой, а самые смелые могут комбинировать их с модным цветом осени – красным гренадином. Эта гамма хороша также и тем, что прекрасно подходит как брюнеткам, так и блондинкам, добавляя внешности выразительности.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Marina

5. Золотистый портвейн (Tawny Port)

Ещё ни одна осень не обходилась без винных оттенков. Супер-популярную несколько сезонов марсалу сменило бордо, а теперь настал черёд портвейна. Название глубокому насыщенному цвету Tawny Port дано по сорту выдержанного портвейна, который спустя несколько лет пребывания в бочках приобретает лёгкий золотистый напиток. И так же, как хорошее вино, модный оттенок выглядит благородно и изысканно, завораживая своими переливами. Этот винный тон будет отлично смотреться в любой ситуации и в любом образе, начиная от вечернего и заканчивая офисным.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Tawny Port

6. Затенённая ель (Shaded Spruce)

На смену насыщенному и сочному Greenery пришёл более спокойный и умиротворённый еловый цвет. В нём есть и лесная тень, и зелень еловых веток, и морозная свежесть, и глубина морских вод. Цвет Shaded Spruce очень красив и так же, как его «винный» компаньон, прекрасно подходит для базового гардероба. Универсальность этого цвета фешн-дизайнеры оценили по достоинству, что видно было по большому количеству монохромных образов и акцентных деталей на подиумах.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Shaded Spruce

7. Бледно-розовый (Ballet Slipper)

Времена яркой фуксии прошли, теперь её сменил нежный и изысканный бледно-розовый Ballet Slipper, в котором смешались помимо основного бежевые, лиловые и палевые цвета. Он получился сложным, неброским, но привлекающим внимание, и наряду с бежевым и серым может составить основу гардероба, добавляя образам элегантности. Для более яркого эффекта дизайнеры предлагают сочетать его с серебром и в тканях с металлическим отблеском.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Ballet Slipper

8. Морской синий (Navy Peony)

Этот цвет часто называют вторым чёрным. И, действительно, тёмно-синий оттенок хорошо подходит разным цветотипам и считается базовым. И в то же время Navy Peony не скучный, ведь в нём проглядывают изумрудные нотки и голубые переливы – в итоге этот многогранный цвет смотрится по-разному в зависимости от освещения и оттенков-компаньонов.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Navy Peony

9. Натуральный серый (Neutral Gray)

Что можно сказать про серый цвет? Он просто должен быть в вашем гардеробе. Ведь трудно найти такой же универсальный и подходящий всем оттенок, как Neutral Gray. В него можно закутаться как в осенний туман и слиться с толпой, а можно добавить блеска, меха и бархата и стать звездой вечеринки. Обратите внимание на монотонные серые образы – это будет хит сезона.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Neutral Gray

 

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10. Осенний клён (Autumn Maple)

Уже не оранжевый, но ещё и не коричневый. Рыжий, огненный, яркий оттенок назвали «квинтэссенцией осени». И это действительно так – он может одновременно и добавить образу яркости, и привнести в него нотку увядающей природы. А сочетать его лучше с сине-голубой гаммой – непривычно и стильно.

 

Модные цвета осень-зима 2017-2018: Autumn Maple

 (голосов: 1)
Автор: Ирина Еремина
Вчера, 08:00
Фото: Ирина Еремина

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