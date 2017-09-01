Модные цвета осень-зима 2017-2018: обзор с фото

10 модных цветов осень-зима 2017-2018

1. Золотистый лайм (Golden Lime)

Предстоящей осенью и зимой модные дизайнеры не стали мудрить с цветовой палитрой и выбрали для своих коллекций типичные оттенки холодной поры. Невооружённым взглядом можно заметить преобладание насыщенных и глубоких оттенков, а также разнообразие синей палитры и вкрапления ярких, но привычных для осени и зимы цветов. Вот самые модные цвета осень-зима 2017-2018.Итак, какие же оттенки будут популярны осенью-зимой 2017-2018? Смотрите модный обзор с фотографиями.

Этот необычный оттенок сочетает в себе золото солнечных лучей и яркость зелёной травы, а вместе образует очень подходящий для осеннего увядания тон. Видимо, дизайнеры решили поддержать всеобщее увлечение зелёной гаммой и добавили в типичную палитру оттенков холодной поры золотистый лайм. Он прекрасно сочетается с любыми тканями – от тёплого твида до лёгкого атласа и шёлка, и особенно роскошно смотрится в блестящих вечерних материалах.

2. Гренадин (Grenadine)

Одним из любимчиков модниц осенью 2017 наверняка станет яркий и насыщенный представитель красной гаммы – гренадин. Он получил своё название в честь тягучего сладкого сиропа, добавляемого в коктейли. Дизайнеры предлагают носить его в total-red луках или разбавлять другими оттенками – например, винным или синим. И, если в одежде такие яркие оттенки подойдут не всем, то уж ту самую красную помаду правильного тона приобрести обязана каждая модница.

3. Бежевый (Butterum)

На какие бы эксперименты ни решались гуру моды, но они никогда не забывают о практичной и универсальной нюдовой гамме. На этот раз честь представлять спокойную палитру предстала оттенку Butterum – этот типично осенний цвет отличается приятным тёплым подтоном, похожим на отлив сливочного масла или карамели. Этот гурманский оттенок идеален для базового гардероба и одинаково хорошо подходит и тёплым и холодным цветотипам. Шикарно бежевый цвет оттеняет трикотажные ткани и модный бархат, также на подиумах встречалось много нарядов натуральной гаммы из летящих тканей.

4. Гавань (Marina)

Сине-голубая гамма предстоящей осенью числится в лидерах. И поддерживает небесную тему жизнерадостный ярко-синий Marina. Костюмы, платья и аксессуары таких оттенков встречались во многих модных коллекциях. Носить «синюю гавань» дизайнеры предлагают как в монолуках, так и в виде ярких акцентов наряда и аксессуаров. Хорошо сочетаются эти оттенки с винной гаммой, а самые смелые могут комбинировать их с модным цветом осени – красным гренадином. Эта гамма хороша также и тем, что прекрасно подходит как брюнеткам, так и блондинкам, добавляя внешности выразительности.

5. Золотистый портвейн (Tawny Port)

Ещё ни одна осень не обходилась без винных оттенков. Супер-популярную несколько сезонов марсалу сменило бордо, а теперь настал черёд портвейна. Название глубокому насыщенному цвету Tawny Port дано по сорту выдержанного портвейна, который спустя несколько лет пребывания в бочках приобретает лёгкий золотистый напиток. И так же, как хорошее вино, модный оттенок выглядит благородно и изысканно, завораживая своими переливами. Этот винный тон будет отлично смотреться в любой ситуации и в любом образе, начиная от вечернего и заканчивая офисным.

6. Затенённая ель (Shaded Spruce)

На смену насыщенному и сочному Greenery пришёл более спокойный и умиротворённый еловый цвет. В нём есть и лесная тень, и зелень еловых веток, и морозная свежесть, и глубина морских вод. Цвет Shaded Spruce очень красив и так же, как его «винный» компаньон, прекрасно подходит для базового гардероба. Универсальность этого цвета фешн-дизайнеры оценили по достоинству, что видно было по большому количеству монохромных образов и акцентных деталей на подиумах.

7. Бледно-розовый (Ballet Slipper)

Времена яркой фуксии прошли, теперь её сменил нежный и изысканный бледно-розовый Ballet Slipper, в котором смешались помимо основного бежевые, лиловые и палевые цвета. Он получился сложным, неброским, но привлекающим внимание, и наряду с бежевым и серым может составить основу гардероба, добавляя образам элегантности. Для более яркого эффекта дизайнеры предлагают сочетать его с серебром и в тканях с металлическим отблеском.

8. Морской синий (Navy Peony)

Этот цвет часто называют вторым чёрным. И, действительно, тёмно-синий оттенок хорошо подходит разным цветотипам и считается базовым. И в то же время Navy Peony не скучный, ведь в нём проглядывают изумрудные нотки и голубые переливы – в итоге этот многогранный цвет смотрится по-разному в зависимости от освещения и оттенков-компаньонов.

9. Натуральный серый (Neutral Gray)

Что можно сказать про серый цвет? Он просто должен быть в вашем гардеробе. Ведь трудно найти такой же универсальный и подходящий всем оттенок, как Neutral Gray. В него можно закутаться как в осенний туман и слиться с толпой, а можно добавить блеска, меха и бархата и стать звездой вечеринки. Обратите внимание на монотонные серые образы – это будет хит сезона.

10. Осенний клён (Autumn Maple)

Уже не оранжевый, но ещё и не коричневый. Рыжий, огненный, яркий оттенок назвали «квинтэссенцией осени». И это действительно так – он может одновременно и добавить образу яркости, и привнести в него нотку увядающей природы. А сочетать его лучше с сине-голубой гаммой – непривычно и стильно.