Кабачки в хрустящем кляре на сковороде: рецепт с пошаговыми фото
Кабачки в кляре на сковороде – вкусное овощное блюдо для вашего летнего перекуса. Сезон кабачков даёт нам море новых идей для быстрых и вкусных рецептов, а колечки кабачка в хрустящем кляре – прекрасный вариант кулинарных экспериментов. Из минимального количества ингредиентов вы можете приготовить сытное и полезное блюдо. Отличным дополнением для кабачков в кляре станет сметанный или чесночный соус. У ваших родных потекут слюнки, когда они увидят на столе это аппетитное блюдо.
Ингредиенты для кабачков в хрустящем кляре:
- Кабачок 2 шт.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Кляр:
- Яйцо куриное 1 шт.
- Вода 80 мл
- Мука пшеничная 3 ст.л.
- Масло растительное для жарки
Рецепт кабачков в кляре с пошаговыми фотографиями:
1) Промойте кабачок или цукини. Для приготовления лучше всего использовать молодые овощи. Если кабачки перезрелые, то отрежьте шкурку, хвостик и лишние семена внутри плода. Нарежьте тонкими слайсами, после чего подсолите и поперчите. Если вы нарежете кабачок толстыми колечками, возможно, в период обжаривания он будет сыроват.
2) Приготовьте кляр, в который будем обмакивать кружочки кабачка. Добавьте яйцо в глубокую тарелку, взбейте венчиком или миксером, добавьте указанное количество кипячёной холодной воды. Продолжайте взбивать, медленно добавляя просеянную муку, в это же время добавьте соль и немного перца. Взбейте до консистенции оладьев.
3) Нарезанные кольца кабачка по одному или по несколько добавляйте в кляр. Окуните в тесто, чтобы все стороны были покрыты кляром. Аккуратно достаньте кольца вилкой.
4) Жарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на умеренном огне.
5) Когда увидите, что одна сторона кабачка подрумянилась – переверните на другую. Периодически подливайте растительное масло, если понадобится.
6) Если обжаривали в большом количестве масла, выложите готовые колечки на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла.
Кабачки в кляре готовы. Приятного аппетита!
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|Новый год 2018
» Напитки
Популярные рецепты
Праздничные рецепты