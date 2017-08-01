Кабачки в хрустящем кляре на сковороде: рецепт с пошаговыми фото

Кабачки в кляре на сковороде – вкусное овощное блюдо для вашего летнего перекуса. Сезон кабачков даёт нам море новых идей для быстрых и вкусных рецептов, а колечки кабачка в хрустящем кляре – прекрасный вариант кулинарных экспериментов. Из минимального количества ингредиентов вы можете приготовить сытное и полезное блюдо. Отличным дополнением для кабачков в кляре станет сметанный или чесночный соус. У ваших родных потекут слюнки, когда они увидят на столе это аппетитное блюдо.

Ингредиенты для кабачков в хрустящем кляре:

Кабачок 2 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Кляр:

Яйцо куриное 1 шт.

Вода 80 мл

Мука пшеничная 3 ст.л.

Масло растительное для жарки

Рецепт кабачков в кляре с пошаговыми фотографиями:

1) Промойте кабачок или цукини. Для приготовления лучше всего использовать молодые овощи. Если кабачки перезрелые, то отрежьте шкурку, хвостик и лишние семена внутри плода. Нарежьте тонкими слайсами, после чего подсолите и поперчите. Если вы нарежете кабачок толстыми колечками, возможно, в период обжаривания он будет сыроват.

2) Приготовьте кляр, в который будем обмакивать кружочки кабачка. Добавьте яйцо в глубокую тарелку, взбейте венчиком или миксером, добавьте указанное количество кипячёной холодной воды. Продолжайте взбивать, медленно добавляя просеянную муку, в это же время добавьте соль и немного перца. Взбейте до консистенции оладьев.

3) Нарезанные кольца кабачка по одному или по несколько добавляйте в кляр. Окуните в тесто, чтобы все стороны были покрыты кляром. Аккуратно достаньте кольца вилкой.

4) Жарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на умеренном огне.

5) Когда увидите, что одна сторона кабачка подрумянилась – переверните на другую. Периодически подливайте растительное масло, если понадобится.

6) Если обжаривали в большом количестве масла, выложите готовые колечки на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла.

Кабачки в кляре готовы. Приятного аппетита!