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Кабачки в хрустящем кляре на сковороде: рецепт с пошаговыми фото

Кабачки в кляре на сковороде – вкусное овощное блюдо для вашего летнего перекуса. Сезон кабачков даёт нам море новых идей для быстрых и вкусных рецептов, а колечки кабачка в хрустящем кляре – прекрасный вариант кулинарных экспериментов. Из минимального количества ингредиентов вы можете приготовить сытное и полезное блюдо. Отличным дополнением для кабачков в кляре станет сметанный или чесночный соус. У ваших родных потекут слюнки, когда они увидят на столе это аппетитное блюдо.

 

Кабачки в хрустящем кляре на сковороде: фото

 

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Ингредиенты для кабачков в хрустящем кляре:

  • Кабачок 2 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец чёрный молотый по вкусу
  • Кляр:
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Вода 80 мл
  • Мука пшеничная 3 ст.л.
  • Масло растительное для жарки

Продукты для приготовления кабачков в кляре: фото 1

Рецепт кабачков в кляре с пошаговыми фотографиями:

1) Промойте кабачок или цукини. Для приготовления лучше всего использовать молодые овощи. Если кабачки перезрелые, то отрежьте шкурку, хвостик и лишние семена внутри плода. Нарежьте тонкими слайсами, после чего подсолите и поперчите. Если вы нарежете кабачок толстыми колечками, возможно, в период обжаривания он будет сыроват.

 

Подготовленные кабачки: фото 2

 

2) Приготовьте кляр, в который будем обмакивать кружочки кабачка. Добавьте яйцо в глубокую тарелку, взбейте венчиком или миксером, добавьте указанное количество кипячёной холодной воды. Продолжайте взбивать, медленно добавляя просеянную муку, в это же время добавьте соль и немного перца. Взбейте до консистенции оладьев.

 

Приготовление кляра: фото 3

 

3) Нарезанные кольца кабачка по одному или по несколько добавляйте в кляр. Окуните в тесто, чтобы все стороны были покрыты кляром. Аккуратно достаньте кольца вилкой.

 

Кабачки, покрытые кляром: фото 4

 

4) Жарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на умеренном огне.

 

Обжаривание кабачков: фото 5

 

5) Когда увидите, что одна сторона кабачка подрумянилась – переверните на другую. Периодически подливайте растительное масло, если понадобится.

 

Поджаренные кабачки: фото 6

 

6) Если обжаривали в большом количестве масла, выложите готовые колечки на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла.

 

Готовые кабачки в кляре: фото 7

 

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Кабачки в кляре готовы. Приятного аппетита!

 

Кабачки в хрустящем кляре на сковороде: фото

 

 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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