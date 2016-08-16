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Подставка для карандашей «Миньон» своими руками, мастер-класс детской поделки

Маленькие жёлтые миньоны, герои мультфильма «Гадкий я», а также «Миньоны», покорили сердца многих ребятишек! Именно поэтому в последнее время различные детские поделки с их изображением так популярны. В сегодняшнем мастер-классе мы расскажем, как сделать своими руками необычную подставку для карандашей и ручек в виде миньона Дэйва. К увлекательному процессу создания поделки можете приобщить ребёнка!

 

Подставка для карандашей «Миньон»: фото

 

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Для работы над подставкой «Миньон» понадобятся:

  • жестяная баночка небольшого размера;
  • цветная бумага жёлтого, чёрного, коричневого и голубого оттенка;
  • ножницы;
  • маркер чёрного цвета;
  • простой карандаш;
  • бумага белого цвета;
  • пара чёрных маленьких пуговиц;
  • клеевой пистолет с термо-клеем или клей-стикер.   

Материалы для создания подставки для карандашей «Миньон»: фото 1

Мастер-класс детской поделки «Подставка для карандашей Миньон своими руками»

1) Итак, для начала на бумаге жёлтого цвета создаём контур широкой полоски. Её ширина должна совпадать с высотой баночки.

 

Сверху добавляем 1,5-2 см для создания загиба.

Вырезаем первую деталь нашей поделки.

 

Далее приклеиваем полоску к банке. Сначала приклеиваем один конец, затем накручиваем остаток бумаги и фиксируем второй кончик.

 

Мастер-класс по созданию подставки для карандашей «Миньон»: фото 2

 

2) Лишнюю длину заготовки отрезаем. Также ровняем полоску по донышку, обрезав все неровности.

В верхней части полоски делаем вот такие надрезы.

Затем загибаем их вовнутрь банки и приклеиваем их кончики термо-клеем.

 

Мастер-класс по созданию подставки для карандашей «Миньон»: фото 3

 

3) Из бумаги голубого оттенка создадим выкройку комбинезона Дэйва. Отрезаем вот такую полоску.

Складываем её пополам и рисуем набросок заготовки.

Далее вырезаем деталь по созданному контуру.

Также вырезаем ещё и маленький кармашек, который мы в дальнейшем приклеим к комбинезону.

 

Мастер-класс по созданию подставки для карандашей «Миньон»: фото 4

 

4) Далее нужно создать очки и глазки миньона. Вырезаем первую деталь из чёрной бумаги, оправу вырезаем из бумаги серого тона.

Для создания глазок понадобится два белых и два коричневых кружочка.

Теперь приклеиваем к баночке заготовку комбинезона. Сначала соединяем нижнюю часть детали, соединяя её кончики с обратной стороны банки. Ножницами аккуратно ровняем полоску по донышку.

 

Мастер-класс по созданию подставки для карандашей «Миньон»: фото 5


5) Далее наносим на кончик бретельки капельку клея и присоединяем к банке.

Затем приклеиваем миниатюрный кармашек к передней части комбинезона. Стараемся приклеить кармашек так, чтобы их линии сгиба совпали.

После чего нам нужно склеить все детали глазок вместе. Присоединяем их к стаканчику, разместив их немного выше уровня стенки стакана, а сверху приклеиваем серую оправу очков.

 

Мастер-класс по созданию подставки для карандашей «Миньон»: фото 6


6) Чёрную полоску присоединяем к боковым частям оправы.

 

С помощью клея приклеиваем к бретелькам маленькие чёрные пуговицы.

Чёрным маркером рисуем на глазках зрачки, также нарисуем улыбку. По краю комбинезона создаём миниатюрные строчки. Обрабатываем стежками и кармашек.

 

Мастер-класс по созданию подставки для карандашей «Миньон»: фото 7

 

Вот и всё, карандашница-миньон готова!

 

Подставка для карандашей «Миньон»: фото

 

Подставка для карандашей «Миньон»: фото

 

Подставка для карандашей «Миньон»: фото

 

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Теперь вышеописанным способом вы сможете создать всех друзей Дэйва!


Разместите в получившейся подставке карандаши или ручки, а затем украсьте оригинальной поделкой детскую комнату.

 (голосов: 1)
Автор: Ольга Леликина
16 августа 2016
Фото: Ольга Леликина

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