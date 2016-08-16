Подставка для карандашей «Миньон» своими руками, мастер-класс детской поделки
Маленькие жёлтые миньоны, герои мультфильма «Гадкий я», а также «Миньоны», покорили сердца многих ребятишек! Именно поэтому в последнее время различные детские поделки с их изображением так популярны. В сегодняшнем мастер-классе мы расскажем, как сделать своими руками необычную подставку для карандашей и ручек в виде миньона Дэйва. К увлекательному процессу создания поделки можете приобщить ребёнка!
Для работы над подставкой «Миньон» понадобятся:
- жестяная баночка небольшого размера;
- цветная бумага жёлтого, чёрного, коричневого и голубого оттенка;
- ножницы;
- маркер чёрного цвета;
- простой карандаш;
- бумага белого цвета;
- пара чёрных маленьких пуговиц;
- клеевой пистолет с термо-клеем или клей-стикер.
Мастер-класс детской поделки «Подставка для карандашей Миньон своими руками»
1) Итак, для начала на бумаге жёлтого цвета создаём контур широкой полоски. Её ширина должна совпадать с высотой баночки.
Сверху добавляем 1,5-2 см для создания загиба.
Вырезаем первую деталь нашей поделки.
Далее приклеиваем полоску к банке. Сначала приклеиваем один конец, затем накручиваем остаток бумаги и фиксируем второй кончик.
2) Лишнюю длину заготовки отрезаем. Также ровняем полоску по донышку, обрезав все неровности.
В верхней части полоски делаем вот такие надрезы.
Затем загибаем их вовнутрь банки и приклеиваем их кончики термо-клеем.
3) Из бумаги голубого оттенка создадим выкройку комбинезона Дэйва. Отрезаем вот такую полоску.
Складываем её пополам и рисуем набросок заготовки.
Далее вырезаем деталь по созданному контуру.
Также вырезаем ещё и маленький кармашек, который мы в дальнейшем приклеим к комбинезону.
4) Далее нужно создать очки и глазки миньона. Вырезаем первую деталь из чёрной бумаги, оправу вырезаем из бумаги серого тона.
Для создания глазок понадобится два белых и два коричневых кружочка.
Теперь приклеиваем к баночке заготовку комбинезона. Сначала соединяем нижнюю часть детали, соединяя её кончики с обратной стороны банки. Ножницами аккуратно ровняем полоску по донышку.
5) Далее наносим на кончик бретельки капельку клея и присоединяем к банке.
Затем приклеиваем миниатюрный кармашек к передней части комбинезона. Стараемся приклеить кармашек так, чтобы их линии сгиба совпали.
После чего нам нужно склеить все детали глазок вместе. Присоединяем их к стаканчику, разместив их немного выше уровня стенки стакана, а сверху приклеиваем серую оправу очков.
6) Чёрную полоску присоединяем к боковым частям оправы.
С помощью клея приклеиваем к бретелькам маленькие чёрные пуговицы.
Чёрным маркером рисуем на глазках зрачки, также нарисуем улыбку. По краю комбинезона создаём миниатюрные строчки. Обрабатываем стежками и кармашек.
Вот и всё, карандашница-миньон готова!
Теперь вышеописанным способом вы сможете создать всех друзей Дэйва!
Разместите в получившейся подставке карандаши или ручки, а затем украсьте оригинальной поделкой детскую комнату.
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