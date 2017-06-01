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Квас на жжёном сахаре с дрожжами: рецепт с фото

С наступлением лета увеличивается и количество употребляемой нами жидкости. Как правило, это не только вода, но и различные напитки – компоты, соки, сладкие газировки, квас. Кстати, чаще всего такие напитки покупают в готовом виде. Это, несомненно, проще, нежели приготовить их дома. Но нужно понимать, сколько химических добавок входит в их состав, чтобы получить нужный вкус и гарантировать длительный срок хранения напитка.

 

Квас на жженом сахаре с дрожжами: фото


Куда лучше приготовить такой напиток самому, тем более что это довольно просто и абсолютно незатратно. Зато спустя пару дней можно будет достать из холодильника душистый квас на жжёном сахаре с дрожжами и с удовольствием насладиться его вкусом.


Для этого нужно только в тёплую кипячёную воду добавить сахар, лимонную кислоту (для придания кислого привкуса), дрожжи (ведь квас - это продукт брожения) и жжёный карамелизированый сахар, который придаст напитку не только особенные вкусовые нотки, но и тёмный насыщенный янтарный цвет.


По желанию базовый рецепт можно дополнять оттеночными вкусами (добавляя изюм, ягоды или фрукты, цедру).

Ингредиенты для кваса на жжёном сахаре с дрожжами:

  • вода (кипячёная) – 3 л
  • сахар (свекольный) – 0,5 л (в напиток)
  • сахар (свекольный) – 4 ст.л. ( для приготовления жжёнки)
  • кислота лимонная (в кристаллическом виде) – 2 ч.л.
  • дрожжи (сухие) – 1,5 ст.л.

Продукты для приготовления кваса на жженом сахаре с дрожжами: фото 1

Рецепт приготовления кваса на жжёном сахаре с дрожжами:

1) Чтобы напиток имел яркий насыщенный цвет и аромат, готовим расплавленный сахар. Для этого высыпаем песок сахарный на сухую горячую сковородку и на умеренном нагреве плавим его до карамельного тягучего состояния. Важно его не перегреть, чтобы он не затвердел.

 

Расплавленный сахар: фото 2

 

2) Аккуратно (!!!) вводим в горячую карамель 5 ст.л. тёплой воды.

 

Расплавленный сахар с водой: фото 3

 

3) В  остывшую после кипячения воду всыпаем дрожжи.

 

Добавление в кипяченную воду дрожжей: фото 4

 

4) Вливаем плавленый сахар, добавляем песок сахарный и хорошенько перемешиваем жидкость до полного растворения кристаллов.

 

Добавление в кипяченную воду с дрожжами карамели: фото 5

 

5) Затем всыпаем лимонную кислоту.

 

6) После перемешивания разливаем смесь по пластиковым бутылкам и выставляем в тёплое место, чтобы активизировать процесс брожения.

 

Я просто закрываю кастрюлю плотной крышкой.

 

Брожение кваса: фото 6

 

7) Спустя сутки пробуем напиток, если он уже имеет резкий вкус и насыщенный аромат, то ставим бутылки в холод. При необходимости, выдерживаем квас в тепле ещё сутки.

 

Готовый квас: фото 7

 

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После этого квас на жжёном сахаре с дрожжами готов. Осталось его охладить, пить и наслаждаться!

 

Квас на жженом сахаре с дрожжами: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Леся Старинская

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