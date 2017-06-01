Квас на жжёном сахаре с дрожжами: рецепт с фото

С наступлением лета увеличивается и количество употребляемой нами жидкости. Как правило, это не только вода, но и различные напитки – компоты, соки, сладкие газировки, квас. Кстати, чаще всего такие напитки покупают в готовом виде. Это, несомненно, проще, нежели приготовить их дома. Но нужно понимать, сколько химических добавок входит в их состав, чтобы получить нужный вкус и гарантировать длительный срок хранения напитка.



Куда лучше приготовить такой напиток самому, тем более что это довольно просто и абсолютно незатратно. Зато спустя пару дней можно будет достать из холодильника душистый квас на жжёном сахаре с дрожжами и с удовольствием насладиться его вкусом.



Для этого нужно только в тёплую кипячёную воду добавить сахар, лимонную кислоту (для придания кислого привкуса), дрожжи (ведь квас - это продукт брожения) и жжёный карамелизированый сахар, который придаст напитку не только особенные вкусовые нотки, но и тёмный насыщенный янтарный цвет.



По желанию базовый рецепт можно дополнять оттеночными вкусами (добавляя изюм, ягоды или фрукты, цедру).

Ингредиенты для кваса на жжёном сахаре с дрожжами:

вода (кипячёная) – 3 л

сахар (свекольный) – 0,5 л (в напиток)

сахар (свекольный) – 4 ст.л. ( для приготовления жжёнки)

кислота лимонная (в кристаллическом виде) – 2 ч.л.

дрожжи (сухие) – 1,5 ст.л.

Рецепт приготовления кваса на жжёном сахаре с дрожжами:

1) Чтобы напиток имел яркий насыщенный цвет и аромат, готовим расплавленный сахар. Для этого высыпаем песок сахарный на сухую горячую сковородку и на умеренном нагреве плавим его до карамельного тягучего состояния. Важно его не перегреть, чтобы он не затвердел.

2) Аккуратно (!!!) вводим в горячую карамель 5 ст.л. тёплой воды.

3) В остывшую после кипячения воду всыпаем дрожжи.

4) Вливаем плавленый сахар, добавляем песок сахарный и хорошенько перемешиваем жидкость до полного растворения кристаллов.

5) Затем всыпаем лимонную кислоту.

6) После перемешивания разливаем смесь по пластиковым бутылкам и выставляем в тёплое место, чтобы активизировать процесс брожения.

Я просто закрываю кастрюлю плотной крышкой.

7) Спустя сутки пробуем напиток, если он уже имеет резкий вкус и насыщенный аромат, то ставим бутылки в холод. При необходимости, выдерживаем квас в тепле ещё сутки.

После этого квас на жжёном сахаре с дрожжами готов. Осталось его охладить, пить и наслаждаться!