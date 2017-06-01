Французские профитроли с заварным кремом: пошаговый рецепт с фото

Профитроли с заварным кремом - это выпечка французской кухни. Эти пустотелые булочки можно заполнять не только сладкими кремами, но и несладкой начинкой. Поэтому их можно использовать не только в качестве десерта, но и как закуску, всё зависит от использованной начинки. Профитроли при выпекании увеличиваются в объёме, поэтому из малого количества теста получается много пышных и нежных булочек.



Многие хозяйки боятся готовить заварное тесто для профитролей, потому что оно считается сложным в приготовлении. Однако, если точно следовать пропорциям и рекомендациям, можно быстро научиться его готовить. Не забывайте - профитроли не любят приготовление «на глазок», следуйте точно за пошаговым рецептом.

Порций: 20.

Ингредиенты для профитролей:

Сливочное масло (или маргарин) – 75 г

Вода – 215 мл

Пшеничная мука – 95 г

Куриные яйца – 3 шт.

Соль – щепотка

Шоколад для украшения

Крем для наполнения

Пошаговый рецепт приготовления профитролей:

1) В кастрюлю налейте необходимое количество воды, добавьте сливочное масло (или маргарин) и соль. Поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения.

2) Пшеничную муку просейте. Когда смесь закипит, введите в неё подготовленную муку.

3) Массу тщательно перемешайте, чтобы она стала гладкой и однородной. Если в ней окажется хоть один мучной комочек, тесто может не получиться. Снимите с огня.

4) В полученную заварную массу введите по одному яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Стоит отметить, что, возможно, не нужно будет использовать все яйца, всё зависит от их размера.





Совет: яйца перед введением в массу лучше хорошо перемешать до однородности. В результате они не «свернутся» в тёплом тесте.

5) Хорошее заварное тесто для профитролей должно быть гладким, не очень густым, стекать «каплей» с ложки, но держать форму. Если при приготовлении теста вы правильно взвешивали ингредиенты, успех гарантирован.

6) Противень застелить пищевой бумагой (пергаментом) или смазать небольшим количеством растительного масла (без запаха). «Отсадить» профитроли при помощи двух чайных ложек или же используя кондитерский мешок со звездообразной насадкой.

7) Выпекать в разогретой духовке при температуре 1800С до готовности, примерно 20-25 минут (в зависимости от вашей духовки). Готовые профитроли румяные, хорошо отстают от бумаги, держат форму (при выпекании они увеличиваются в объёме), внутри они полые. Снять с противня и оставить, чтобы остыли.



Остывшие профитроли можете заполнить любимым кремом: заварным, масляным или взбитыми сливками. Важно использовать густые кремы. Но лучше всего сделать этот десерт с французским заварным кремом «Патисьер». В качестве декора используйте растопленный шоколад.

Французские профитроли с заварным кремом готовы. Приятного аппетита!