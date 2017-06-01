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Французские профитроли с заварным кремом: пошаговый рецепт с фото

Профитроли с заварным кремом - это выпечка французской кухни. Эти пустотелые булочки можно заполнять не только сладкими кремами, но и несладкой начинкой. Поэтому их можно использовать не только в качестве десерта, но и как закуску, всё зависит от использованной начинки. Профитроли при выпекании увеличиваются в объёме, поэтому из малого количества теста получается много пышных и нежных булочек.

 

Французские профитроли с заварным кремом: фото


Многие хозяйки боятся готовить заварное тесто для профитролей, потому что оно считается сложным в приготовлении. Однако, если точно следовать пропорциям и рекомендациям, можно быстро научиться его готовить. Не забывайте - профитроли не любят приготовление «на глазок», следуйте точно за пошаговым рецептом.

 

Порций: 20.

Ингредиенты для профитролей:

  • Сливочное масло (или маргарин) – 75 г
  • Вода – 215 мл
  • Пшеничная мука – 95 г
  • Куриные яйца – 3 шт.
  • Соль – щепотка
  • Шоколад для украшения
  • Крем для наполнения

Пошаговый рецепт приготовления профитролей:

1) В кастрюлю налейте необходимое количество воды, добавьте сливочное масло (или маргарин) и соль. Поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения.

 

Растопленное масло с водой: фото 1

 

2) Пшеничную муку просейте. Когда смесь закипит, введите в неё подготовленную муку.

 

Добавление в масляно-водную смесь муки: фото 2

 

3) Массу тщательно перемешайте, чтобы она стала гладкой и однородной. Если в ней окажется хоть один мучной комочек, тесто может не получиться. Снимите с огня.

 

Вымешанное тесто: фото 3

 

4) В полученную заварную массу введите по одному яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Стоит отметить, что, возможно, не нужно будет использовать все яйца, всё зависит от их размера.


Совет: яйца перед введением в массу лучше хорошо перемешать до однородности. В результате они не «свернутся» в тёплом тесте.

 

Добавление в тесто яиц: фото 4

 

5) Хорошее заварное тесто для профитролей должно быть гладким, не очень густым, стекать «каплей» с ложки, но держать форму. Если при приготовлении теста вы правильно взвешивали ингредиенты, успех гарантирован.

 

Готовое тесто для профитролей: фото 5

 

6) Противень застелить пищевой бумагой (пергаментом) или смазать небольшим количеством растительного масла (без запаха). «Отсадить» профитроли при помощи двух чайных ложек или же используя кондитерский мешок со звездообразной насадкой.

 

Формирование профитролей: фото 6

 

7) Выпекать в разогретой духовке при температуре 1800С до готовности, примерно 20-25 минут (в зависимости от вашей духовки). Готовые профитроли румяные, хорошо отстают от бумаги, держат форму (при выпекании они увеличиваются в объёме), внутри они полые. Снять с противня и оставить, чтобы остыли.


Остывшие профитроли можете заполнить любимым кремом: заварным, масляным или взбитыми сливками. Важно использовать густые кремы. Но лучше всего сделать этот десерт с французским заварным кремом «Патисьер». В качестве декора используйте растопленный шоколад.

 

Французские профитроли с заварным кремом: фото

 

Французские профитроли с заварным кремом готовы. Приятного аппетита!

 

Французские профитроли с заварным кремом: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Марина Тофан

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