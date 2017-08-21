Как узнать, что ты влюбилась? Сигналы, показывающие, что у тебя украли сердце

С вами происходит что-то странное? Вы мечтаете, переживаете и не можете уснуть? Возможно, вы влюбились! Читайте в нашей статье о сигналах, показывающих, что у вас украли сердце.

Влюблённость - волшебное чувство, которое полностью меняет работу нашего разума и тела. Одни считают, что влюблённость - это болезнь, другие называют её химической реакцией, а третьи уверены, что это чувство является небесным даром. Как бы там ни было, влюблённость - особенный период в жизни каждого человека. Но как понять, что ты по-настоящему влюбилась, ведь любовь у всех протекает по-разному? Вот несколько верных сигналов, показывающих, что у вас украли сердце.

Признаки, что ты влюбилась

1. Повышенная активность

Романтики говорят, что любовь окрыляет. Однако, медики уверены, что ощущение бодрости и повышенной активности, которое мы испытываем в период влюблённости, обусловлено выработкой особых гормонов. Из этого можно сделать вывод, что влюблённость - это некий психофизический процесс, который заставляет нас меняться в лучшую сторону. Поэтому, если в последнее время вы просыпаетесь раньше будильника, а работа буквально «горит» у вас в руках, это верный признак зарождающейся влюблённости. Используйте это время по максимуму, ведь любовь, вдобавок ко всему, дарит нам хорошее настроение.

2. Вы постоянно думаете о нём

Где бы вы ни были и чем бы вы ни занимались, вы постоянно думаете о нём. Фантазии и воспоминания кажутся настолько реальными, что вы невольно ощущаете присутствие любимого человека, даже если он находится за сотни километров от вас. В этом нет ничего странного, вы просто влюбились, и человек, который завладел вашим сердцем, занимает все ваши мысли и чувства.

3. Вам хочется сделать что-нибудь для него

Любовь учит нас доброте и внимательности. Когда мы влюблены, мы невольно хотим сделать что-то хорошее для объекта своей страсти - приготовить вкусный ужин, погладить рубашку, позаботиться о здоровье и т.д. Подобная манера поведения заложена в нас на инстинктивном уровне, ведь каждая женщина по своей сути является хранительницей домашнего очага и заботливой спутницей.

4. Вы готовы идти на компромисс

Влюбляясь, даже самые ярые максималистки забывают о своих принципах, охотно идя на компромиссы. Возможно, раньше вы ненавидели спорт, а сейчас с удовольствием бегаете со своим любимым по стадиону. А может быть, до встречи с ним вы не ели мяса, а сейчас готовите для него котлеты и отбивные. Подобные трансформации объясняются очень просто: испытывая искреннюю симпатию к человеку, мы хотим разделить с ним его увлечения и пристрастия.

5. Невнимательность и рассеянность

Влюблённые часто грешат невнимательностью и рассеянностью. Недаром говорят, что от любви можно «потерять голову». Постоянно думая о любимом человеке, мы не можем сконцентрироваться на, казалось бы, простых повседневных задачах. Подобная реакция также объясняется «игрой» гормонов. Ведь куда приятнее мечтать об объекте своей страсти, чем заниматься чем-нибудь привычным.

6. Вы думаете о будущем с ним

Даже если ваш роман только зарождается, и ещё не понятно, перерастёт ли он во что-то серьёзное, время от времени вы ловите себя на мысли, что фантазируете на тему совместного будущего. Это поведение типично для влюблённой девушки. Влюблённость дарит вам приятные эмоции и вам невольно хочется, чтобы это чувство длилось вечно.

7. Вы самосовершенствуетесь

Вам внезапно захотелось пойти на фитнес, выучить иностранный язык и научиться готовить не хуже шеф-повара из ресторана? Поздравляем, вы влюбились! Испытывая симпатию к человеку, мы невольно начинаем развиваться и самосовершенствоваться, ведь подсознательно мы стремимся, чтобы объект нашей страсти гордился нами.

8. Вы идеализируете партнёра

Даже если прежде вы считали себя человеком, трезво смотрящим на жизнь, влюблённость на время наденет на вас розовые очки. Вам будет казаться, что ваш партнёр идеален. И, даже если он обладает качествами, которые раньше вызывали у вас негативные эмоции, под воздействием влюблённости вы не будете обращать на них внимания. А может быть, вы даже пересмотрите свои взгляды на жизнь, и эти качества уже не будут восприниматься вами только лишь с негативной стороны. Одним словом, мысль о том, что вы, наконец, встретили идеального человека, является верным признаком влюблённости.

9. Ревность

К сожалению, влюблённость наделяет нас не только положительными чертами. Когда симпатия перерастает во что-то большее, в нашем сердце автоматически поселяется чувство ревности. Нам вдруг становится небезразлично - где он, с кем он проводит свободное время и как на самом деле относится к сотрудницам по работе. Эти эмоции легко объяснить с логичной точки зрения: мы ревнуем, потому что очень боимся потерять любимого человека.





Влюблённость - это чувство, которым нужно наслаждаться. Если вашу жизнь озарила любовь, не пытайтесь анализировать то, что сейчас творится у вас в душе. Просто чувствуйте и берегите своё состояние.