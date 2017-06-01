Как узнать, что чувствует к тебе мужчина? Читай по глазам

Не можете понять, влюблён ли в вас мужчина? Посмотрите в глаза мужчине, чтобы узнать, что он чувствует! В отличие от слов, взгляд никогда не врёт.

Глаза - это зеркало души, а душа, как известно, никогда не врёт. Слова могут скрывать наши истинные чувства, а взгляд - никогда. Особенно, если речь идёт о взгляде влюблённого мужчины. Умение читать по глазам - очень полезное занятие, которое должна освоить каждая девушка, ведь только так вы сможете понять, что на самом деле испытывает ваш партнёр.

Хотите узнать, что чувствует к вам мужчина? Просто взгляните в его глаза! Вот несколько советов, которые помогут вам прочитать в них правдивый ответ.

Как узнать, что чувствует к тебе мужчина?

Направление его взгляда

Чтобы вызвать доверие у человека, психологи советуют во время беседы смотреть ему прямо в глаза. Однако, если собеседник не вызывает у нас симпатии, сделать это невероятно трудно, и взгляд то и дело скользит по сторонам. И напротив - если человек нам приятен и интересен, мы буквально не можем отвести взгляд от его глаз, стараясь улавливать не только слова, но и эмоции своего визави.

Общаясь с девушкой, которая вызывает у мужчины самые нежные чувства, он неосознанно устанавливает с ней прямой зрительный контакт. Это обычная психологическая реакция, проконтролировать которую невозможно. Когда в поле нашего зрения попадает интересующий нас объект, мы направляем на него всё своё внимание, стараясь не упустить ни одной мелочи.

Продолжительность зрительного контакта

Согласно психологическим исследованиям, во время разговора с друзьями, коллегами, родственниками или знакомыми, люди смотрят друг другу в глаза примерно 50% от общего времени беседы. Если же диалог ведётся между двумя влюблёнными, длительность зрительного контакта возрастает до 80%. При этом взгляд приобретает интимность и мягкость, словно люди хотят стать ещё ближе друг к другу.

Чтобы понять, влюблён ли в вас мужчина или же с его стороны присутствует только флирт, обратите внимание, куда устремлён его взгляд в промежутках разговора. Когда мужчина действительно заинтересован в девушке, большую часть времени он смотрит на её лицо. Если же его взгляд опускается ниже, блуждая по вашей фигуре, его мысли заняты фантазиями о близости с вами.

Именно поэтому мужчины часто не запоминают детали нашего образа или особенности внешности. Например, если спросить у мужчины, который недавно пообщался с понравившейся девушкой, во что она была одета, он, скорее всего, не вспомнит, ведь во время беседы его внимание было устремлено на её глаза и лицо.

Расширенные зрачки

Любовь воздействует на наш организм подобно наркотику. По крайней мере, у этих двух явлений есть одна общая деталь - расширенные зрачки. Когда мужчина смотрит на любимую девушку, его зрачки невольно расширяются. Так происходит из-за сильных эмоций, которые сейчас бушуют у него в сердце.

Если считать, что влюблённость - это лишь химическая реакция, то тогда эффект расширенных зрачков объясняется воздействием эндорфина - гормона, отвечающего за радость и счастье.

Концентрация внимания

При обычном разговоре длительность беспрерывного зрительного контакта в среднем составляет 5-6 секунд, после чего взгляд невольно «убегает» в сторону. Но взгляд влюблённого мужчины приобретает особенную сосредоточенность и внимательность.

Во время беседы главным объектом мужского внимания является девушка, поэтому сейчас его не интересует, что творится вокруг. Если же в этот момент происходит что-то, заставляющее переключить внимание, процесс отвода взгляда протекает с небольшим замедлением.

Как правило, во время обычного флирта мужчина не столь сосредоточен. При поверхностном интересе мужчина смотрит в глаза своей собеседницы только тогда, когда говорит сам, словно считывая во взгляде реакцию на свой монолог. Когда же к беседе подключается девушка, его взгляд невольно опускается вниз или в сторону.

Приподнятые брови

Жест в виде немного приподнятых бровей является признаком симпатии и доверия. Приподнимая брови, мужчина подсознательно говорит, что он верит каждому вашему слову и хочет, чтобы вы также верили ему.

Вместе с приподнятыми бровями губы мужчины невольно растягиваются в улыбке, а тело слегка наклоняется вперёд. Являясь частью невербального общения, все эти жесты происходят неосознанно, и проконтролировать их невозможно.

Сопутствующие жесты

Помимо «бездонного» взгляда, влюблённого мужчину выдадут и несколько сопутствующих жестов. Например, когда парень переполнен чувствами, он ненавязчиво прикасается к объекту своей страсти, сужает дистанцию, а также использует жесты «прихорашивания» - поправляет волосы или воротник рубашки. В переводе с невербального языка всё это означает лишь одно - мужчина влюблён и он хочет, чтобы вы испытывали к нему точно такие же чувства.

Взгляд влюблённого мужчины похож на бездонный океан. Даже если он ещё не произнёс заветные слова, вы обязательно почувствуете его любовь, ведь он наградит вас самым особенным взглядом.