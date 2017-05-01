Как понять, что мужчина женат? Признаки

За редким исключением отношения с женатым мужчиной лишены каких-либо перспектив. Казалось бы, чтобы уберечь себя от лишних разочарований, нужно просто не иметь дела с несвободными представителями сильного пола. Однако, семейные мужчины, жаждущие приключений на стороне, умеют мастерски вести двойную игру. Обманывая не только супругу, но и любовницу, они идут на множество хитростей и уловок, которые сбивают девушек с толка.

Как понять, что мужчина женат? Если у вас и вашего нового друга нет точек соприкосновения в виде общих знакомых или коллег по работе, определить, женат он или нет, будет не просто. Но правда всё равно всегда всплывает наружу, особенно, если женщина умеет присматриваться к мелочам.

Как же определить семейное положение нового знакомого? Чтобы узнать, женат ли мужчина, прочтите эту статью. Представляем вашему вниманию самые явные признаки женатого мужчины.

Внешние признаки женатого мужчины

1. След на безымянном пальце

Отсутствие кольца на безымянном пальце не даёт абсолютно никаких гарантий. Каждый женатый мужчина предусмотрительно снимает его перед встречей с новой подругой. Однако, мало кто из них обращает внимание на один незначительный факт: если кольцо носится долго, то на пальце обязательно остаётся след. Это может быть едва заметная вмятина или контраст между более светлой и более тёмной кожей. Если на безымянных пальцах вашего партнёра нет никаких «вражеских» признаков, это тоже ни о чём не говорит. В наше время многие семейные пары не носят обручальных колец.

2. Безупречный внешний вид

Как правило, женатые мужчины выглядят куда более аккуратно и ухоженно, чем свои холостые сверстники. Представители сильного пола, не состоящие в семейных отношениях, чаще всего отдают предпочтение небрежному спортивному стилю и не слишком заботятся о своей внешности. Если же ваш новый друг выглядит как лондонский «денди», радуя вас безупречно отглаженными воротничками и белоснежными манжетами, стоит задуматься. Вероятно, его внешняя ухоженность создана женскими руками. Это достаточно субъективный признак. Не исключено, что мужчина умеет самостоятельно заботиться и ухаживать за своей внешностью. Кроме того, если мужчина живёт с мамой, она наверняка помогает ему выглядеть безупречно.

3. Автомобиль

Практика показывает, что свободные мужчины чаще всего отдают предпочтение компактным и маневренным автомобилям, в то время как семейные представители сильного пола нуждаются во вместительном транспортном средстве. Но этот признак также недостоверный, т.к. не исключено, что массивный автомобиль нужен мужчине для работы или длительных поездок.

4. Мобильный телефон

Для мужчины, который обманывает сразу двух женщин, мобильный телефон превращается в объект повышенной секретности. И он будет делать всё возможное, чтобы вы случайно не прочитали его СМС или не увидели входящие звонки. Если мужчине есть, что скрывать, он постарается держать свой телефон вне зоны вашей видимости. Сюда же можно отнести привычку сбрасывать входящие звонки или уходить на безопасное расстояние для того, чтобы поговорить по телефону. Но не спешите радоваться, если ваш парень не замечен в укрытии мобильного аппарата. Не исключено, что он предусмотрительно имеет два телефона. Один необходим ему для решения семейных и рабочих вопросов, а второй - для общения с подругами.

5. Социальные сети

В наше время 95% людей имеет аккаунты в социальных сетях. По информации на его страничках можно во многом разобраться. Женатый мужчина, даже если он социально неактивен, скорее всего, будет отмечен на каких-нибудь семейных фотографиях. Чтобы не быть уличённым во лжи, мужчина, обременённый семейными отношениями, не станет «дружить» с вами в социальных сетях. Если же его аккаунт выглядит как «фейк», с указанием ненастоящего имени, отсутствием каких-либо биографических сведений и минимальным количеством друзей, это тоже является нехорошим признаком. Человек однозначно что-то скрывает. Возможно, разгадка его тайны кроется в наличии жены и детей. Но не спешите выносить однозначный приговор. Может быть, ваш приятель относится к числу тех немногих людей, которые действительно не имеют аккаунтов в социальных сетях.

Признаки в поведении женатого мужчины

Мужчинам, ведущим двойную игру, приходится тщательно лгать и скрываться, что обязательно проявляется в их поведении. Понять, что ваш парень женат, можно по следующим признакам:

1. Он занят по вечерам, в выходные и праздники

Вечера, а также выходные и праздничные дни обычно посвящаются семье. Если именно в эти периоды ваш партнёр занят и недоступен, скорее всего, он скрывает от вас наличие законных отношений. В очень редких случаях мужчина может быть занят из-за специфики своей работы. Например, если он работает в сфере гостиничного, ресторанного или развлекательного бизнеса, то именно по выходным и праздникам ему приходится справляться с двойной нагрузкой. Но, как правило, о своих рабочих особенностях мужчины рассказывают ещё на первых свиданиях.

2. Он долго не отвечает на сообщения и звонки

Если ответа на сообщения или звонки приходится ждать часами, это должно вас насторожить. Велика вероятность, что мужчина подбирает удобное время для того, чтобы ответить вам. Конечно же, молодой человек может отвечать не сразу из-за работы, но если его затяжное молчание продолжается и по выходным дням, скорее всего, он не свободен.

3. Он не любит свиданий в общественных местах

Женатый мужчина постарается сделать всё возможное, чтобы уменьшить риск встречи со случайными свидетелями. Именно поэтому свидания с ним будут проходить в самых малопосещаемых местах. Если же вам удастся вытащить своего партнёра в популярное заведение, он будет вести себя крайне настороженно и скованно. Если на встрече он постоянно оглядывается по сторонам и держит дистанцию по отношению к вам, значит, он опасается, что вас могут увидеть вместе.

4. В его рассказах нет конкретики

Люди, которые только начали отношения, не должны находиться рядом 24 часа в сутки, однако, они с удовольствием делятся друг с другом впечатлениями, подробно рассказывая о своём времяпрепровождении. Если же в рассказах вашего партнёра нет конкретной информации, значит, он утаивает от вас часть своей жизни. Например, женатые мужчины, рассказывая о проведённом времени, часто используют абстрактные данные - «Был в кафе с друзьями», «Помогал по хозяйству родителям», «Занимался рабочими вопросами» и т.д.

5. Вы встречаетесь по определённому графику

Женатые мужчины ограничены временными рамками, поэтому для романов на стороне они создают особый график. Например, вы встречаетесь пару раз в неделю в будние дни или на несколько часов по выходным. Вам он объясняет это большой загруженностью на работе. Но на самом деле, именно в это время его отсутствие не вызывает подозрений у супруги, т.к. для неё существует другая легенда. Также вас должна насторожить нерегулярность встреч. Семейные представители сильного пола не могут свободно распоряжаться своим временем, поэтому свидания с ними бывают спонтанными и сорванными.

6. Он не знакомит вас с друзьями или родственниками

Через какое-то время после знакомства свободные люди начинают вводить партнёров в свои жизни. Если мужчина настроен серьёзно и ему нечего бояться, он наверняка пригласит вас на встречу со своими друзьями, а позже познакомит с родственниками. Если же он не спешит с этим, скорее всего, он женат. Но самый верный признак - это его неадекватная реакция на случайную встречу со знакомым. Например, если, находясь вместе с вами, мужчина встретит кого-то из своего окружения и это вызовет у него беспокойство и нервозность, сомнений нет - он женат.

7. Он расплачивается только наличными и не отличается щедростью

Женатые мужчины предпочитают расплачиваться наличными. Это объясняется тем, что движение средств по кредитным картам легко проследить, и он не сможет объяснить супруге, что он делал в ресторане в то время, когда должен был быть на работе. Кроме того, семейные представители противоположного пола часто ограничены в финансах. Поначалу они стараются пустить «пыль в глаза», даря своим новым подругам милые презенты и цветы, но постепенно всё это сходит на нет. Конечно же, этот признак нельзя назвать объективным, т.к. отсутствие щедрости может являться чертой характера.

Если ваш случай неоднозначный и вы до сих пор не можете понять, женат мужчина или нет, устройте ему провокационные проверки. Например, напроситесь к нему в гости или позвоните поздно вечером. При наличии супруги мужчина сделает всё возможное, чтобы не впустить вас в свою жизнь. Но самая лучшая проверка - это прямой вопрос. Даже если ваш партнёр относится к категории мастерских лжецов, вы обязательно почувствуете неискренность в его словах.