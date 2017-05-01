Георгиевская брошь канзаши с цветком и колоском к 9 мая

С большой гордостью, с трепетом и чувством благодарности мы все надеваем в мае георгиевские аксессуары, чтобы показать свою солидарность с ветеранами, почтить память самых отважных и преданных своей Родине солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны или после нее. Нельзя забывать тех, кто подарил нам возможность жить в мире, творить, любить, работать и радоваться каждому мгновению. На Парадах Победы миллионы людей скандируют «Ура!» и «Спасибо!» всем тем, кто когда-то защитил землю от фашизма. Пестрят в унисон у всех на груди георгиевские ленточки – эти маленькие аксессуары, которые объединяют поколения людей. Броши канзаши к 9 мая, выполненные на основе георгиевских мотивов, могут быть самыми разными. Все зависит от полета творческой фантазии мастериц, которые их выполняют. Ручная работа в стиле канзаши творит чудеса, в результате получаются яркие и торжественные украшения.

В этом мастер-классе показано, как сделать брошь с цветком и колоском канзаши к 9 мая. Если вы ищете новую идею на тему георгиевских аксессуаров, то вы зашли по адресу.

Для броши канзаши, декорированной ярким цветком и маленьким золотым колоском, понадобится:

традиционная георгиевская лента для центральной детали, собирающей композицию в единое изделие - 2,5*25 см;

дополнительно 3 отрезка георгиевской ленты - 2,5*16 см;

булавочка для крепления всей конструкции к одежде - 3 см;

небольшой прямоугольник из черного фетра;

6 отрезков красной ленты для алого цветка- 2,5*6,5 см;

9 отрезков золотой парчи для богатого колоска - 2,5*2,5 см;

фетровый кружок красного цвета в качестве основы цветка - 3 см;

золотая шина для сверкающих кисточек;

золотой шнурок для основания колоска.

Предлагаемое украшение к 9 мая, выполненное своими руками, представляет собой простой цветок на основе репсовой георгиевской ленты, декорированный сверху нарядным алым цветочком канзаши и богатым золотым колоском.

Мастер-класс канзаши «Георгиевская брошь к 9 мая»

1) Подготовьте все детали, которые необходимы будут в работе. Самая важная часть, от которой зависит облик будущего изделия – атласные отрезки, также нужны дополнительные части: фетр, булавка, кусочки шины и шнурка. Все размеры, количество указаны в перечне, захватите с собой список, если пойдете в отдел продажи товаров для рукоделия, чтобы ничего не забыть.

2) 3 отрезка репсовой фактуры размером 2,5*16 см превратите в двойные петли. Склейте противоположные концы в центральной точке.

3) Перекрестите все три полученные детали в виде буквы Ж. На вертикальную составляющую наклейте под углом вторую и третью части.

4) Сделайте из длинной георгиевской ленты, которую мы готовили в единственном экземпляре, петлю. Также подготовьте 3 отрезка от золотистой шины, которые в дальнейшем станут кисточками, украшающими торжественный аксессуар.

5) Наклейте на центральную георгиевскую петлю полосатую снежинку, моделируемую ранее в форме буквы Ж. К центральной части приклейте три кисточки.

6) Далее переходите к обработке красных атласных полос. Из них нужно смоделировать острые ромбообразные лепестки канзаши. Согните каждую из шести подготовленных полос пополам. Затем одну часть опустите вниз. Верхняя часть ромбика, таким образом, будет готова. А чтобы сделать нижнюю, сомкните сомкнутую часть ленты, формируя складки и выделяя уголок. Опалите и склейте каждый лепесток в отдельности.

7) Все 6 лепестков-ромбиков нужно крепить на красную фетровую основу.

8) Склейте небольшой цветочек. Поскольку в каждом лепесточке по центру виднеется складочка, то получится объемное красивое изделие.

9) Чтобы сделать маленький колосок, подготовьте парчовые квадраты. Из них смоделируйте простые острые лепестки.

10) Склейте 9 острых золотистых лепестков, взяв за основу колоска кусочек шнурка.

11) Приклейте колосок по центру цветка.

12) У нас получился необычный вариант георгиевской броши в технике канзаши к 9 мая. Эта модель уникальна, поскольку выполняется руками мастера. Сзади приклейте булавочку на фетр, чтобы сделать полноценное украшение для Парада Победы. Прикрепите брошь на грудь уже сейчас, ведь традиционная неделя георгиевской ленты скоро начнется.