Брошь к 9 мая в технике канзаши своими руками: мастер-класс с фото

Пожалуй, моделирование украшений, предназначенных для празднования Дня Победы – очень ответственная миссия для мастериц канзаши. Если вы хотите узнать, как сделать брошь канзаши к 9 мая своими руками, изучите наш мастер-класс с пошаговыми фотографиями. В этом случае неправильно использовать яркие оттенки и броскую фурнитуру, ведь главный символ праздника – георгиевская ленточка.

Еще со времен Екатерины Второй выдающимся воинам вручали ордена, в которых присутствовал черно-оранжевый элемент. И по сей день, георгиевская лента остается символом непреодолимого стремления к победе, показателем самоотверженности и героизма в бою за Родину. В наши дни этот элемент украшения приобрел особое звучание – младшее поколение благодарит Ветеранов за счастливую и мирную жизнь, подаренную им ценой нелегких испытаний. И в честь героев в канун 9 мая все надевают замечательный аксессуар. Рассмотрим подробно, что нужно для творческой работы, как создать красивую, праздничную и необычную брошь в технике канзаши к празднику 9 мая своими руками.

Для моделирования броши к 9 мая понадобится:

14 отрезков черной ленты – квадраты 5*5 см;

7 отрезков оранжевой ленты – квадраты 5*5 см;

7 отрезков оранжевой ленты – квадраты 2,5*2,5 см;

7 отрезков черной ленты – квадраты 4*4 см (такая лента не всегда бывает в продаже, если такой ширины нет в наличии, можно брать отрезы 5*5 см и обрезать);

7 отрезков оранжевой ленты – квадраты 4*4 см;

неброский обниматель – диаметр примерно 2 см;

серединка в виде черной полубусины – диаметр 1,4 см;

основа из черного фетра – диаметр круга 4 см.

Составные части украшения:

звезда из красного фетра с золотой оправой в качестве основы или петля из широкой (5 см) георгиевской ленты;

объемный цветок, состоящий из четырехслойных черно-оранжевых и двойных черно-оранжевых лепестков канзаши;

булавка.

Как сделать брошь канзаши к 9 мая своими руками

1) Четырехслойные лепестки будут выполнены из черных квадратов со стороной 5 см и оранжевых – двух размеров 5 см и 2,5 см. Для одного лепестка необходимо подготовить 2 черных и один оранжевый большой квадрат, 1 оранжевый малый квадрат. Именно такое сочетание актуально и напоминает георгиевский орнамент.

2) Для выполнения заготовок согните все детали по диагоналям. На каждом этапе заготовки можно спаивать пламенем зажигалки и помогать себе пинцетом, чтобы атлас не скользил.

3) Согните повторно полученные треугольники по высотам. Это и будут слои для лепестков.

4) Сначала необходимо сделать большой тройной лепесток в такой последовательности: черный – оранжевый – черный слои, отдельно смоделировать маленький одинарный лепесток – серединку из оранжевого квадрата со стороной 2,5 см. Сложите детали вместе и сверните лодочкой.

5) Маленький лепесток вклейте в тройной. Такой трюк просто необходим начинающим мастерицам, ведь работать сразу с несколькими слоями ленты достаточно сложно.

6) Всего необходимо 7 деталей для моделирования цветочка.

7) Лепестки соберите на нить.

8) Сделайте двойные лепестки маленького размера тем же способом. Для их выполнения понадобятся заготовки со стороной 4 см. Подготовьте обниматель и полубусину черного цвета.

9) Сделайте нарядную серединку георгиевского цветка. Вклейте фурнитуру.

10) Двойные лепестки среднего размера вклейте между основными деталями уже подготовленного цветка.

11) Приклейте к фетровой основе черного цвета.

12) Полученное украшение можно наложить на звезду из красного фетра. Край звезды будет смотреться торжественно, если его облагородить золотой шиной или даже шнурком.

13) Также гармонично будет смотреться черно-оранжевый цветок на георгиевской ленте. В этом случае вам необходимо будет отрезать около 25 см ленты или немного больше.

14) Нарядная брошь к великому празднику Дню Победы готова. Останется лишь приклеить с обратной стороны булавку, чтобы с легкостью приколоть аксессуар к одежде. И можно отправляться на парад, чествовать ветеранов. Стоит попробовать себя в таком удивительном творчестве, ведь канзаши – это всегда красиво и актуально. Можно обеспечить себя, всех своих родственников и друзей замечательными hand-made украшениями.