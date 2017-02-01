Калейдоскоп » Своими руками » Брошь к 9 мая в технике канзаши своими руками: мастер-класс с фото

Брошь к 9 мая в технике канзаши своими руками: мастер-класс с фото

Пожалуй, моделирование украшений, предназначенных для празднования Дня Победы – очень ответственная миссия для мастериц канзаши. Если вы хотите узнать, как сделать брошь канзаши к 9 мая своими руками, изучите наш мастер-класс с пошаговыми фотографиями. В этом случае неправильно использовать яркие оттенки и броскую фурнитуру, ведь главный символ праздника – георгиевская ленточка.

 

Брошь к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото

 

Еще со времен Екатерины Второй выдающимся воинам вручали ордена, в которых присутствовал черно-оранжевый элемент. И по сей день, георгиевская лента остается символом непреодолимого стремления к победе, показателем самоотверженности и героизма в бою за Родину. В наши дни этот элемент украшения приобрел особое звучание – младшее поколение благодарит Ветеранов за счастливую и мирную жизнь, подаренную им ценой нелегких испытаний. И в честь героев в канун 9 мая все надевают замечательный аксессуар. Рассмотрим подробно, что нужно для творческой работы, как создать красивую, праздничную и необычную брошь в технике канзаши к празднику 9 мая своими руками.

 

Смотрите другой вариант броши: Украшение - брошь канзаши ко дню России своими руками, мастер-класс с фото

Для моделирования броши к 9 мая понадобится:

  • 14 отрезков черной ленты – квадраты 5*5 см;
  • 7 отрезков оранжевой ленты – квадраты 5*5 см;
  • 7 отрезков оранжевой ленты – квадраты 2,5*2,5 см;
  • 7 отрезков черной ленты – квадраты 4*4 см (такая лента не всегда бывает в продаже, если такой ширины нет в наличии, можно брать отрезы 5*5 см и обрезать);
  • 7 отрезков оранжевой ленты – квадраты 4*4 см;
  • неброский обниматель – диаметр примерно 2 см;
  • серединка в виде черной полубусины – диаметр 1,4 см;
  • основа из черного фетра – диаметр круга 4 см.

Составные части украшения:

  • звезда из красного фетра с золотой оправой в качестве основы или петля из широкой (5 см) георгиевской ленты;
  • объемный цветок, состоящий из четырехслойных черно-оранжевых и двойных черно-оранжевых лепестков канзаши;
  • булавка.

Как сделать брошь канзаши к 9 мая своими руками

1) Четырехслойные лепестки будут выполнены из черных квадратов со стороной 5 см и оранжевых – двух размеров 5 см и 2,5 см. Для одного лепестка необходимо подготовить 2 черных и один оранжевый большой квадрат, 1 оранжевый малый квадрат. Именно такое сочетание актуально и напоминает георгиевский орнамент.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 1

 

2) Для выполнения заготовок согните все детали по диагоналям. На каждом этапе заготовки можно спаивать пламенем зажигалки и помогать себе пинцетом, чтобы атлас не скользил.

 

3) Согните повторно полученные треугольники по высотам. Это и будут слои для лепестков.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 2

 

4) Сначала необходимо сделать большой тройной лепесток в такой последовательности: черный – оранжевый – черный слои, отдельно смоделировать маленький одинарный лепесток – серединку из оранжевого квадрата со стороной 2,5 см. Сложите детали вместе и сверните лодочкой.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 3

 

5) Маленький лепесток вклейте в тройной. Такой трюк просто необходим начинающим мастерицам, ведь работать сразу с несколькими слоями ленты достаточно сложно.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 4

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 5

 

6) Всего необходимо 7 деталей для моделирования цветочка.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 6

 

7) Лепестки соберите на нить.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 7

 

8) Сделайте двойные лепестки маленького размера тем же способом. Для их выполнения понадобятся заготовки со стороной 4 см. Подготовьте обниматель и полубусину черного цвета.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 8

 

9) Сделайте нарядную серединку георгиевского цветка. Вклейте фурнитуру.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 9

 

10) Двойные лепестки среднего размера вклейте между основными деталями уже подготовленного цветка.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 10

 

11) Приклейте к фетровой основе черного цвета.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 11

 

12) Полученное украшение можно наложить на звезду из красного фетра. Край звезды будет смотреться торжественно, если его облагородить золотой шиной или даже шнурком.

 

Мастер-класс по созданию броши к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото 12

 

13) Также гармонично будет смотреться черно-оранжевый цветок на георгиевской ленте. В этом случае вам необходимо будет отрезать около 25 см ленты или немного больше.

 

Брошь к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото

 

Смотрите другие мастер-классы брошей в технике канзаши к 9 мая.

 

14) Нарядная брошь к великому празднику Дню Победы готова. Останется лишь приклеить с обратной стороны булавку, чтобы с легкостью приколоть аксессуар к одежде. И можно отправляться на парад, чествовать ветеранов. Стоит попробовать себя в таком удивительном творчестве, ведь канзаши – это всегда красиво и актуально. Можно обеспечить себя, всех своих родственников и друзей замечательными hand-made украшениями.

 

Брошь к 9 мая в технике канзаши своими руками: фото

 (голосов: 2)
Автор: Елена Николаева
Сегодня, 15:31
Фото: Елена Николаева

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Масленица Масленица
8 марта 8 марта
9 мая - День Победы 9 мая - День Победы

Калейдоскоп:

» Путешествия

» Мой дом

» Своими руками

» Сад и огород

» Праздники

» Звезды