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C чем носить женскую куртку-бомбер (2017)

Ещё недавно куртки-бомберы мы могли увидеть только на героях американских молодёжных сериалов, а сейчас такую верхнюю одежду надевают на торжественные мероприятия селебрити, а модные блогеры умудряются миксовать с самыми разными вещами. В этом обзоре мы разберёмся, с чем носить куртку-бомбер, и составим самые стильные образы.

С чем носить куртку-бомбер

С чем носить женскую куртку-бомбер? По прихоти модных дизайнеров женская куртка-бомбер вошла в моду несколько сезонов назад, да так и осталась на вершине популярности. И не удивительно – она удобна и практична, но в то же время универсальна и разнообразна. И если в вашем гардеробе уже появилась такая вещь, мы предлагаем несколько вариантов её сочетания с разными элементами гардероба.

1. С юбкой плиссе

Плиссированные юбки длиной от колена и ниже сейчас на пике популярности. Такая миди-юбка прекрасно вписывается в классические, офисные и кежуал-образы. А вот если надо добавить спортивную нотку, то можно комбинировать её с курткой-бомбером. Юбки длины миди хорошо сочетаются с куртками и жакетами до талии или не ниже середины бедра. Более удлинённые варианты будут скрадывать большую часть юбки и образ получится немного нелепым. Дополнить аутфит можно изящными босоножками или более практичными кроссовками, или лоферами.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): юбка-плиссе

2. Со строгими брюками

Этот образ также из серии комбинирования стилей. Строгие классические брюки (желательно, прямого или слегка зауженного силуэта, со стрелками) дополнит немного легкомысленный и задорно-спортивный бомбер. Такой аутфит получится не слишком официальным и вполне подходящим как для прогулки и шопинга, так и для неформальной деловой встречи. В данном случае важен материал куртки – если это будет атлас, бархат и шёлк, то такой наряд подойдёт и для торжественного мероприятия или вечеринки. Джинсовый или трикотажный бомбер сделает образ более повседневным.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): классические брюки

3. С юбкой-миди

Носить куртку-бомбер можно не только с плиссированной юбкой. Хорошо уравновесит укороченный силуэт такой куртки юбка длины миди. Причём, силуэт её может быть какой угодно: «карандаш», годе, А-образный или асимметричный. Чтобы сделать образ более интересным, лучше сочетать вещи, противоположные по стилю и материалу. Например, в пару к спортивному или строгому однотонному бомберу можно подобрать лёгкую юбку с цветочным принтом, а лаконичную чёрную юбку-карандаш или трапецию удачно дополнит бомбер яркого цвета или с контрастным узором.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): юбка-миди

4. С брюками-клёш

Увлечение модных дизайнеров 70-ми не прошло даром: они вернули популярность брюкам-клёш, которые хоть и признаются не всеми, но всегда привлекают к себе внимание. Куртка-бомбер в этом случае послужит удачным компаньоном для такой броской вещи. Джинсы-клёш можно носить с бомбером любого вида, а более строгие чёрные клешёные брюки хорошо сочетаются с лёгкими куртками из атласной или шёлковой ткани. Комбинация из широких брюк, клешёных от бедра, и узорчатой курточки может стать отличным вариантом наряда для вечеринки.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): брюки-клеш

5. С мини-юбками и платьями

Длина мини опять входит в моду, хотя мы и успели отвыкнуть от коротких юбок и платьев. Не многие решатся надеть такой наряд без «сопровождения». И в этом случае поможет куртка-бомбер. В таком наряде обе вещи обладают примерно одинаковыми пропорциями и длиной, поэтому не будет перекосов в сторону верха или низа. Особенно подойдёт такое сочетание стройным девушкам, которые хотят добавить немного объёма верхней части тела. С мини-длиной хорошо сочетаются короткие куртки, а вот с удлинёнными бомберами ультра-короткие платья и юбки будут казаться скорее кофтами.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): юбка-мини и платья

6. С тонкими платьями

Актуальность бельевого стиля наводит на мысль о сочетании курток-бомберов с тонкими платьями, похожими на летние сарафаны или комбинации. Практически классикой стало сочетание однотонного платья на тонких бретелях из лёгкого шёлка, атласа или сатина в паре с нарочито спортивным и даже немного грубоватым бомбером. Можно поиграть и с фактурами тканей: к атласному платью надеть куртку из плотной матовой ткани и наоборот – шифоновый сарафан дополнить атласным жакетом.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): тонкие платья

7. С кюлотами

Эти укороченные брюки свободного силуэта вызвали у модниц неоднозначные эмоции: кто-то полюбил кюлоты всей душой, а кому-то они так и остались непонятны. Сразу стоит сказать, что подходят такие брюки девушкам высоким и стройным. Изящные модницы невысокого роста могут рискнуть надеть их вместе с обувью на каблуке. Но, если вам подходят такие брюки, то вы можете смело комбинировать их с укороченными бомберами или куртками спортивного стиля длиной до середины бедра. Главное, чтобы верх был не слишком объёмный, в паре с широким низом смотрится это не очень гармонично.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): кюлоты

 

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8. С шортами

И вариант для самых смелых и стройных – носить бомберы с шортами. Молодые девушки с длинными ногами могут позволить себе любую длину шорт. Модницам постарше лучше выбирать не слишком обтягивающие шорты более классического стиля. Универсальный вариант – шорты с завышенной талией и длиной чуть выше середины бедра из плотной костюмной ткани.

 

C чем носить женскую куртку-бомбер (2017): шорты

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Автор: Ирина Еремина
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Еремина

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