C чем носить женскую куртку-бомбер (2017)

С чем носить куртку-бомбер

1. С юбкой плиссе

Ещё недавно куртки-бомберы мы могли увидеть только на героях американских молодёжных сериалов, а сейчас такую верхнюю одежду надевают на торжественные мероприятия селебрити, а модные блогеры умудряются миксовать с самыми разными вещами. В этом обзоре мы разберёмся, с чем носить куртку-бомбер, и составим самые стильные образы.С чем носить женскую куртку-бомбер? По прихоти модных дизайнеров женская куртка-бомбер вошла в моду несколько сезонов назад, да так и осталась на вершине популярности. И не удивительно – она удобна и практична, но в то же время универсальна и разнообразна. И если в вашем гардеробе уже появилась такая вещь, мы предлагаем несколько вариантов её сочетания с разными элементами гардероба.

Плиссированные юбки длиной от колена и ниже сейчас на пике популярности. Такая миди-юбка прекрасно вписывается в классические, офисные и кежуал-образы. А вот если надо добавить спортивную нотку, то можно комбинировать её с курткой-бомбером. Юбки длины миди хорошо сочетаются с куртками и жакетами до талии или не ниже середины бедра. Более удлинённые варианты будут скрадывать большую часть юбки и образ получится немного нелепым. Дополнить аутфит можно изящными босоножками или более практичными кроссовками, или лоферами.

2. Со строгими брюками

Этот образ также из серии комбинирования стилей. Строгие классические брюки (желательно, прямого или слегка зауженного силуэта, со стрелками) дополнит немного легкомысленный и задорно-спортивный бомбер. Такой аутфит получится не слишком официальным и вполне подходящим как для прогулки и шопинга, так и для неформальной деловой встречи. В данном случае важен материал куртки – если это будет атлас, бархат и шёлк, то такой наряд подойдёт и для торжественного мероприятия или вечеринки. Джинсовый или трикотажный бомбер сделает образ более повседневным.

3. С юбкой-миди

Носить куртку-бомбер можно не только с плиссированной юбкой. Хорошо уравновесит укороченный силуэт такой куртки юбка длины миди. Причём, силуэт её может быть какой угодно: «карандаш», годе, А-образный или асимметричный. Чтобы сделать образ более интересным, лучше сочетать вещи, противоположные по стилю и материалу. Например, в пару к спортивному или строгому однотонному бомберу можно подобрать лёгкую юбку с цветочным принтом, а лаконичную чёрную юбку-карандаш или трапецию удачно дополнит бомбер яркого цвета или с контрастным узором.

4. С брюками-клёш

Увлечение модных дизайнеров 70-ми не прошло даром: они вернули популярность брюкам-клёш, которые хоть и признаются не всеми, но всегда привлекают к себе внимание. Куртка-бомбер в этом случае послужит удачным компаньоном для такой броской вещи. Джинсы-клёш можно носить с бомбером любого вида, а более строгие чёрные клешёные брюки хорошо сочетаются с лёгкими куртками из атласной или шёлковой ткани. Комбинация из широких брюк, клешёных от бедра, и узорчатой курточки может стать отличным вариантом наряда для вечеринки.

5. С мини-юбками и платьями

Длина мини опять входит в моду, хотя мы и успели отвыкнуть от коротких юбок и платьев. Не многие решатся надеть такой наряд без «сопровождения». И в этом случае поможет куртка-бомбер. В таком наряде обе вещи обладают примерно одинаковыми пропорциями и длиной, поэтому не будет перекосов в сторону верха или низа. Особенно подойдёт такое сочетание стройным девушкам, которые хотят добавить немного объёма верхней части тела. С мини-длиной хорошо сочетаются короткие куртки, а вот с удлинёнными бомберами ультра-короткие платья и юбки будут казаться скорее кофтами.

6. С тонкими платьями

Актуальность бельевого стиля наводит на мысль о сочетании курток-бомберов с тонкими платьями, похожими на летние сарафаны или комбинации. Практически классикой стало сочетание однотонного платья на тонких бретелях из лёгкого шёлка, атласа или сатина в паре с нарочито спортивным и даже немного грубоватым бомбером. Можно поиграть и с фактурами тканей: к атласному платью надеть куртку из плотной матовой ткани и наоборот – шифоновый сарафан дополнить атласным жакетом.

7. С кюлотами

Эти укороченные брюки свободного силуэта вызвали у модниц неоднозначные эмоции: кто-то полюбил кюлоты всей душой, а кому-то они так и остались непонятны. Сразу стоит сказать, что подходят такие брюки девушкам высоким и стройным. Изящные модницы невысокого роста могут рискнуть надеть их вместе с обувью на каблуке. Но, если вам подходят такие брюки, то вы можете смело комбинировать их с укороченными бомберами или куртками спортивного стиля длиной до середины бедра. Главное, чтобы верх был не слишком объёмный, в паре с широким низом смотрится это не очень гармонично.

8. С шортами

И вариант для самых смелых и стройных – носить бомберы с шортами. Молодые девушки с длинными ногами могут позволить себе любую длину шорт. Модницам постарше лучше выбирать не слишком обтягивающие шорты более классического стиля. Универсальный вариант – шорты с завышенной талией и длиной чуть выше середины бедра из плотной костюмной ткани.