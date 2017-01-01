Восточный гороскоп на 2018 год Земляной Собаки

Хозяйка 2018 года вселяет оптимизм и надежду на то, что, как минимум, кое-что в мире, наконец-то, начнёт направляться в конструктивное русло и меняться в лучшую сторону. Ведь Собака рассудительна, умна и в известной мере даже снисходительна. Она помогает тем, кто готов мыслить и действовать порядочно, искренне и от души, и постарается ставить на место продуманных хитрецов, лентяев и циников.

Восточный гороскоп на 2018 год указывает на то, что каждого из нас в это время ждут как риски, так и моменты большой удачи. Собака постарается каждому воздать по справедливости. Хозяйка готова будет помогать всем желающим встать на путь обретения личной мудрости и движения к большим целям.

Прогноз, который вы прочтёте в гороскопе для своего знака, даст вам чёткое представление о том, что является вашей слабой стороной, и на какие обстоятельства и черты собственного характера вы сможете опереться, чтобы извлечь по максимуму доступные для себя ресурсы и прожить год с удовольствием и пользой.

Ваш восточный гороскоп 2018 по году рождения

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