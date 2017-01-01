Запечённая свиная грудинка в рукаве в духовке. Рецепт с фото
Блюда в духовке в современном мире – это спасение для большинства хозяек. Ведь процесс приготовления не требует особых усилий и вмешательств с нашей стороны. Стоит лишь правильно установить температуру, соблюсти пропорции и обязательно включить таймер, чтобы не пропустить готовность блюда. Всё остальное сделает духовой шкаф.
Вот поэтому я подумала, пусть у нас в меню сегодня будет запечённая свиная грудинка в рукаве. Ведь это идеальное решение для праздничной или будничной трапезы. Готовить будем мясо в ароматном маринаде с использованием соевого соуса. Это дополнение придаст свинине божественный вкус и аромат.
Ингредиенты для свиной грудинки, запечённой в духовке:
- свиная грудинка – около 800 г
- приправа для шашлыка или другая
- соевый соус
- чеснок
- соль, перец
Рецепт приготовления запечённой свиной грудинки в рукаве в духовке:
1) Грудинку промываем и просушиваем с помощью бумажного полотенца. Мясо не должно быть мокрым. Режем зубки чеснока пластинками. Вставляем их во все отверстия в мясе.
2) Натираем кусок солью, перцем и приправой для шашлыка или для свинины.
3) Отправляем грудинку в миску, где поливаем или смазываем её соевым соусом. Оставляем мариноваться на 1-3 часа, а можно и на ночь в холодильнике.
4) Отправляем свинину в рукав, выливаем туда и остатки маринада, в котором лежал кусок мяса.
5) Завязываем рукав для запекания с двух сторон, помещая его швом вверх. Кладём на противень. Ставим в заранее разогретый духовой шкаф. Температура 180 градусов. И пусть свиная грудинка в духовке готовится не меньше часа. Но лучше 1,5 часа.
Если есть время, можно установить 150 градусов и готовить грудинку 3 часа. Тогда она получится ещё мягче и вкуснее. Кстати, рукав можно заменить фольгой при необходимости.
6) Итак, запечённая свиная грудинка готова. Остаётся ей дать остыть и можно подавать на стол в качестве нарезки.
7) Чтобы мясное изделие имело красивую форму, его можно поместить под гнёт на 5-7 часов, поставив в холодильник.
8) Подавайте грудинку с горчицей, различными соусами к мясу, а также с аджикой или хреном.
На заметку
Знаете ли вы, что это блюдо можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке? Используйте режим «Мультиповар», установите температуру 150 градусов и запекайте грудинку в фольге или в рукаве 3 часа.
Иногда в сочетании с соевым соусом кулинары используют для маринада мёд и горчицу. Такой вариант также подойдёт к этому мясному блюду. В результате грудинка покроется ароматной сладкой корочкой и будет радовать вас своим изысканным вкусом.
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