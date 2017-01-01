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Запечённая свиная грудинка в рукаве в духовке. Рецепт с фото

Блюда в духовке в современном мире – это спасение для большинства хозяек. Ведь процесс приготовления не требует особых усилий и вмешательств с нашей стороны. Стоит лишь правильно установить температуру, соблюсти пропорции и обязательно включить таймер, чтобы не пропустить готовность блюда. Всё остальное сделает духовой шкаф. 

 

Запеченная свиная грудинка в рукаве: фото

 

Вот поэтому я подумала, пусть у нас в меню сегодня будет запечённая свиная грудинка в рукаве. Ведь это идеальное решение для праздничной или будничной трапезы. Готовить будем мясо в ароматном маринаде с использованием соевого соуса. Это дополнение придаст свинине божественный вкус и аромат.

 

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Ингредиенты для свиной грудинки, запечённой в духовке:

  • свиная грудинка – около 800 г
  • приправа для шашлыка или другая
  • соевый соус
  • чеснок
  • соль, перец

Ингредиенты для приготовления запечённой свиной грудинки: фото 1

Рецепт приготовления запечённой свиной грудинки в рукаве в духовке:

1) Грудинку промываем и просушиваем с помощью бумажного полотенца. Мясо не должно быть мокрым. Режем зубки чеснока пластинками. Вставляем их во все отверстия в мясе.

 

Грудинка с чесноком: фото 2

 

2) Натираем кусок солью, перцем и приправой для шашлыка или для свинины.

 

Грудинка, натёртая солью и специями: фото 3

 

3) Отправляем грудинку в миску, где поливаем или смазываем её соевым соусом. Оставляем мариноваться на 1-3 часа, а можно и на ночь в холодильнике.

 

Маринация грудинки: фото 4

 

4) Отправляем свинину в рукав, выливаем туда и остатки маринада, в котором лежал кусок мяса.

 

Грудинка в рукаве: фото 5

 

5) Завязываем рукав для запекания с двух сторон, помещая его швом вверх. Кладём на противень. Ставим в заранее разогретый духовой шкаф. Температура 180 градусов. И пусть свиная грудинка в духовке готовится не меньше часа. Но лучше 1,5 часа.


Если есть время, можно установить 150 градусов и готовить грудинку 3 часа. Тогда она получится ещё мягче и вкуснее. Кстати, рукав можно заменить фольгой при необходимости.

 

Запекание грудинки: фото 6

 

6) Итак, запечённая свиная грудинка готова. Остаётся ей дать остыть и можно подавать на стол в качестве нарезки.

 

Готовая грудинка: фото 7

 

7) Чтобы мясное изделие имело красивую форму, его можно поместить под гнёт на 5-7 часов, поставив в холодильник.

 

Запеченная свиная грудинка в рукаве: фото

 

8) Подавайте грудинку с горчицей, различными соусами к мясу, а также с аджикой или хреном.

 

Запеченная свиная грудинка в рукаве: фото

 

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Запеченная свиная грудинка в рукаве: фото

На заметку

Знаете ли вы, что это блюдо можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке? Используйте режим «Мультиповар», установите температуру 150 градусов и запекайте грудинку в фольге или в рукаве 3 часа. 


Иногда в сочетании с соевым соусом кулинары используют для маринада мёд и горчицу. Такой вариант также подойдёт к этому мясному блюду. В результате грудинка покроется ароматной сладкой корочкой и будет радовать вас своим изысканным вкусом.

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Ольга Кикляр

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