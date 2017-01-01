Детская шапка Мишка с ушками, вязаная крючком. Мастер-класс с фото

С появлением малыша практически все родители будто начинают соревноваться между собой – чей малыш раньше всех начал переворачиваться, у кого раньше вылез первый зубик, кто раньше начал разговаривать. Примерно то же самое происходит, когда мамы и папы начинают выбирать наряды для своего ребёнка, все хотят, чтобы он был самым красивым, самым нарядным, самым особенным. Хотите победить в этой «гонке» и выделить своего принца или принцессу? Тогда вам нужно создать яркий и уникальный аксессуар – детскую шапку «Мишка», вязаную крючком, с милыми ушками, которая непременно выделит его среди толпы других детей. Смотрите подробный мастер-класс по вязанию крючком детской шапочки «Мишка».

Материалы, которые понадобятся нам при создании детской шапочки «медвежонок»:

пряжа «Кроха» тёмно-синего и чёрного цвета;

крючок;

пряжа «Беби Элиз Софти» или плюшевая пряжа;

готовые вышитые глазки;

нитка с иголкой;

сантиметровая лента.

Мастер-класс по вязанию крючком детской шапки «Мишка»

1) Прежде чем приступить к вязанию шапочки, нужно узнать её размеры. Для этого с помощью сантиметровой ленты измеряем окружность головы малыша и глубину будущей шапки – расстояние от макушки головы ребёнка до уровня его бровей.

Шапочку начнём вязать с верха, то есть с макушки. Набираем на крючок пять воздушных петель, а затем концы соединяем при помощи соединительной петли.

2) Далее будем вязать столбики с одним накидом по кругу. Обратите внимание, что вяжем именно по кругу, а не по спирали. В ином случае край шапочки будет неравномерным и неровным.

В первом ряду количество петель увеличиваем вдвое, то есть в каждой петле нужно провязать по два столбика с накидом. В итоге, в первом ряду у вас получится 10 петель (так как кольцо из воздушных петель состоит из пяти).

3) Второй ряд вяжем аналогично первому, то есть во втором ряду количество петель снова увеличится вдвое и будет равно 20 петлям.

В третьем ряду снова делаем прибавления, но уже через петлю, в четвёртом – через 2 петли и т.д.

В результате получится вот такой вязаный круг. Он должен быть плоским:

4) Начиная с пятого ряда, прибавления делаем уже реже – через 6-7 петель, что позволит вязаной макушке слегка свернуться, постепенно приобретая форму головы «модели». Это надо будет делать примерно 2-3 ряда.

5) Как только переход будет завершён, начинаем вязать ряды столбиков с одним накидом без прибавлений и без убавлений. Сколько понадобится таких рядов – зависит от глубины шапки. Когда расстояние от макушки до края шапки достигнет нужной длины – до бровей малыша, вязание прекращаем.

6) После этого приступим к вязанию ушек шапочки. Для этого шапочку сложим пополам так, как это показано на предыдущей фотографии. От правого угла отсчитываем на переднюю сторону шапки 4 петли и закрепляем на этой точке пряжу. Вяжем 14 столбиков с накидом. Петли должны идти от передней части к задней части шапочки, то есть большая часть ушка будет находиться на задней стороне шапки (4 на передней и 10 на задней части).

7) После этого поворачиваем вязание и вяжем ещё ряд столбиков с накидом. Снова поворачиваем и вяжем ещё один ряд.

8) Теперь будем «закруглять» края ушек. Для этого вяжем три ряда столбиков без накида следующим образом: 1 ряд весь провязываем столбиками без накида, 2 ряд – 1 полустолбик, 13 столбиков без накида, 1 полустолбик, 3 ряд – аналогично второму ряду. Отрываем пряжу.

9) Второе ушко вяжется точно так же, как и первое, только в этом случае пряжу присоединяем в точке, которая находится на задней стороне шапки в 10 петлях от сгиба шапки.

10) Как только основа шапки будет готова, присоединяем к её краю плюшевую пряжу и обвязываем весь край столбиками без накида, не забывая при этом прятать кончики пряжи, которой вязали основу шапки.

11) Теперь приступим к вязанию ушек медвежонка: набираем 5 воздушных петель, замыкаем в кольцо, а затем вяжем в каждую петлю по 2 столбика с накидом, но только до половины кольца. У вас получится полукруг:

12) Поворачиваем вязание и вяжем столбики с накидом до конца ряда, затем провязываем ещё один ряд.

13) Последний ряд провязываем столбиками без накида, затем переходим на прямой край и также обвязываем его столбиками без накида.

14) Полукруглый край ушка снова обвязываем плюшевой пряжей.

15) Второе ушко вяжется подобно первому.

16) Для мордочки набираем 8 воздушных петель.

17) Вяжем столбики без накида до последней петли ряда, а в последней петле сделаем сразу 5-6 петель, чтобы при переходе на противоположную сторону цепочки мордочка не свернулась. Далее продолжаем вязать столбики с накидом, но уже на противоположной стороне цепочки, в последней петле снова делая 5-6 столбиков с накидом.

18) Второй и третий ряд также вяжем столбиками с накидом, только в этом случае прибавления делаем равноудалённо друг от друга на трёх разных точках при переходе на другую сторону, а не в одной точке, как в первом ряду.

19) Мордочку также обвязываем плюшевой пряжей.

20) Носик вяжется аналогично мордочке, только в данном случае делаем только 1 ряд.

21) Пришиваем носик к мордочке так, чтобы его половина немного выступала.

22) Пришиваем все детали к шапке.

23) Теперь отрезаем 6 равных отрезков пряжи для завязок.

24) Каждую из них вдеваем в нижнюю часть ушка шапки в одной точке.

25) Разделяем их на три части (по 2 прядки) и заплетаем косу. Конец косы туго завязываем пряжей такого же цвета.

26) Вторую завязку делаем аналогично.



Проглаживаем утюгом с изнаночной стороны и забавная детская шапка с ушками готова.