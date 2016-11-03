Детская шапка с ушками, вязаная крючком: мастер-класс с пошаговыми фото

Лето медленно отступает и вот-вот передаст свои права осени. А она придёт вместе с утренней прохладой и дождями. В такую погоду мы начинаем утепляться. И если сами мы не сразу укутываемся в шапки и шарфы, то наших малышей наряжаем в осенние комплекты сразу же.

Забавная детская шапка с ушками, вязаная крючком, как раз вам пригодится! Смотрите мастер-класс с пошаговыми фотографиями, как связать такую полосатую шапочку.

Для вязания шапочки с ушками нам понадобятся:

Пряжа фиолетового и салатового цвета;

Крючок;

Иголка;

Ножницы.

Мастер-класс «Шапка с ушками, вязаная крючком»:

1) Выбор цвета не принципиален. Можно взять любые другие цвета. Однако, здесь очень важен момент сочетания этих цветов.



Начинать вязание шапки будем с макушки. Для этого набираем кольцо из 6-ти петель.

2) Во 2-ом ряду делаем прибавку в каждую петлю и в итоге получаем 12 петель.



В 3-м ряду, как и в последующих рядах, мы будем продолжать прибавлять. Прибавляем в 3-м ряду через каждую петлю и получаем 24 петли. В 4-м ряду прибавляем через каждые 2 петли, в 5-м ряду - через 3 и так далее.



Так вяжем с прибавлениями, пока наш круг не насчитает 72 петли.

3) На этом этапе мы больше не прибавляем. Вяжем 2 ряда без каких-либо прибавок.



Чтобы шапочка была полосатой, на этом этапе возьмём нить другого цвета. В данном случае - салатового. Вяжем 1 ряд.

4) Провяжем ещё 1 ряд.



Здесь мы просто вывязываем глубину шапочки, поэтому никаких прибавок делать не нужно. То есть больше мы не будем менять количество наших петель. Их всегда должно быть по 72, после каждого ряда.



Снова меняем нить и вяжем 2 ряда, а затем опять берём нить другого цвета на 2 ряда. То есть каждым цветом мы будем вязать по 2 ряда.

5) Всего таких рядов будет 20.

6) Последний ряд будем вязать вида ССН фиолетовой пряжей. В конце затягиваем нитку и прячем хвостик.

7) Теперь нам нужно связать ушки для нашей шапочки. Это будут круглые уши как у медвежонка. Вязать будем салатовыми нитками и так же при помощи кольца амигуруми.



Первое начальное кольцо должно состоять из 6-ти петель.



Далее удваиваем их количество.



Вяжем ещё 1 ряд с прибавкой через петлю. И ещё 1 с прибавкой через каждые 2 петельки.



В итоге у нас получается кольцо из 24 петель.



Вяжем 3 ряда без изменений.



Далее будем делать убавки.



Убавляем аналогично прибавкам. Сначала провязываем 2 петли по 1 С.Б.Н., а следующие 2 петли провязываем вместе. Так вяжем весь ряд. То есть убавляем через 2 петли. В конце ряда получаем 18 петель.



В новом ряду убавки делаем через 1 петлю. На выходе получим 12 петелек.



Затягиваем ниточку. Одно ушко готово.

8) Вяжем по такой же схеме 2-ое ухо.



Теперь прикладываем ушки на шапочку и аккуратно пришиваем их иголкой с фиолетовой ниткой.

Вот так можно легко и быстро связать милую шапочку для малыша!